Замглавы Минэкономразвития: глобальной задачи по сокращению госсектора сейчас не ставится

Оксана Тарасенко рассказала о работе над новым планом программы приватизации и задачами в сфере управления госимуществом

Заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко Фото: Пресс-служба Минэкономразвития

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В 2019 году истекает действие трехлетней правительственной программы приватизации. До конца года правительство должно будет принять новый план на 2020-2022 годы, который уже находится в высокой степени готовности. Оксана Тарасенко, курирующая приватизацию замминистра экономического развития РФ, в интервью "Интерфаксу" рассказала о работе над новым планом и стоящими задачами в сфере управления госимуществом.

- В этом году заканчивается трехлетний план приватизации на 2017-2019 годы. Он, в частности, предусматривал приватизацию 477 АО и 298 ФГУПов. Формально план еще два с половиной месяца будет действовать, но какие-то предварительные итоги можете озвучить по процентному исполнению? В чем оказалась основная сложность с реализацией плана?

- На сегодняшний день можно говорить об исполнении программы приватизации на 41% в отношении предприятий и на 59% в отношении обществ. Если конкретнее, акционировано 56 предприятий (22% от общего числа) и приватизировано 248 обществ (43%). Это если исходить из общего количества предприятий и обществ, включенных в программу приватизации.

Но в текущем прогнозном плане остается много неликвидного имущества в сегменте массовой приватизации, по той или иной причине оставшегося в федеральной собственности.

Почему? В очередной раз можно говорить о несистемном подходе ряда ФОИВ к управлению хозяйственными обществами. И вообще, в целом, отсутствии стратегии управления, особенно по ряду конкурентных направлений. Возьмем, например, учебно-опытные хозяйства или полиграфическую отрасль. Это конкурентные рынки, и ФОИВ не могут объяснить - почему данные активы должны быть сохранены в федеральной собственности, и какая при этом решается государственная задача? Тем не менее, их приватизация приостановлена.

- В последние годы мы привыкли к тому, что программа приватизации, особенно в части крупных активов, стала чем-то достаточно отвлеченным - такая "дорожная карта", не слишком обязательная к исполнению. Что можно сделать, чтобы это изменить? Изменить подход к составлению программы, или к контролю за ее исполнением? KPI поменять для тех, кто за нее отвечает?

- Не совсем так. В отношении второго раздела приватизации (массовая приватизация - ИФ) - совсем не так. Это обязательная часть.

Что касается первого раздела (крупные компании - ИФ), то в него включаются общества, относительно которых планы Российской Федерации по приватизации могут быть реализованы в указанный период, но с учетом момента и конъюнктуры. Должны быть учтены показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, мультипликаторы схожих компаний, аппетиты инвесторов и другое. Это обычная практика при организации продаж активов, находящихся в частной собственности, поэтому мы тоже ее придерживаемся. Нам нужен качественный результат, приватизация не является самоцелью.

Я уже перечислила выявленные проблемы, которые мы будем решать в новом формате.

Во-первых, министр поручил Росимуществу подготовить реалистичный проект программы приватизации - а именно, не включать компании, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства. Но это не означает, что мы оставим данные компании без внимания. Распоряжением министра поручено выработать решения по восстановлению их финансово-хозяйственной деятельности или ликвидации, или реорганизации, и разработать планы-графики с четкими сроками для решения этих задач.

Во-вторых, будет закреплена ответственность по реализации программы приватизации за конкретным заместителем руководителя Росимущества. Например, каждое общество должно быть выставлено на продажу не менее двух раз в течение года. По ФГУП в течение короткого промежутка времени должна быть утверждена дорожная карта регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости. Сейчас это не всегда соблюдается. При этом отсутствие зарегистрированных прав является ключевым препятствием для акционирования предприятия. Стоит отметить, что 18 ФГУП, включённых в текущий план приватизации, находятся в стадии приватизации более 6 лет и до сих пор не акционированы, что недопустимо.

- Каким образом формируется новый трехлетний план приватизации на 2020-2022 годы? Как принимаются решения по включению в него пакетов крупных компаний?

- По итогам проведенных весной парламентских слушаний мы концептуально подошли к идее нового формата работы с программой приватизации.

Ключевыми особенностями новой трехлетней программы станут более точечное, разумное планирование и, конечно же, ее реализуемость. То есть, все ФГУПы должны быть безусловно акционированы, а акции и объекты недвижимости - выставляться на торги минимум дважды в год.

Когда мы давали задание Росимуществу на разработку нового плана, то просили представить графики по срокам акционирования предприятий, дать нам пояснения - почему тот или иной актив не выставлялся ни разу на продажу. Мы видим, что многие объекты просто переносятся из программы в программу - и все.

На сегодняшний день Росимущество не в полной мере ответило на наши вопросы. Возможно, это связано с нехваткой полномочий Росимущества в отношении унитарных предприятий и, вероятно, с недостатками системы управления.

Глобальной задачи по сокращению госсектора сейчас не ставится - честно говоря, сокращать уже особо нечего. Большая приватизация идет по отдельному треку, а средняя и малая приватизация уже стремится к нулю. То есть, все те активы, которые были включены в нынешнюю программу, так или иначе перетекут в следующую, за исключением банкротящихся компаний или подлежащих ликвидации. Нам не хочется иметь прогнозный план приватизации, который мы по большому счету не исполняем.

Поэтому мы решили комплексно подойти к работе с планом приватизации. Установим KPI по его реализации для ведомства и агентов с учетом новых подходов, по аналогии с мерами по контролю за внедрением ключевых показателей эффективности деятельности в госкомпаниях.

Что касается приватизации компаний, включаемых в первый раздел программы приватизации, то тут нужно подходить тонко и аккуратно. В периметр этого раздела входят, как правило, крупные госкомпании, которые не только являются стратегическими, но и приносят доход в виде дивидендов, и реализуют крупные инвестпрограммы.

Ряд из них являются тарифными компаниями, их приватизация сопряжена с такими факторами, как стабильность существования той или иной системы, и нарушение этой стабильности может привести к росту цен. Ключевым параметром для работы тарифных компаний является планомерная реализация заложенных инвестпрограмм, которые должны не только сохранять производительные фонды, но и двигаться по пути конкурентоспособности, цифровизации и так далее.

Осталось не так много крупных компаний, акции которых находятся в федеральной собственности. Все они успешны. Необходимо сохранить баланс фискальной и инвестиционной составляющих приватизации, а также учитывать приоритеты отрасли в целом.

На данном этапе мы воспринимаем включение крупных компаний в план как своего рода попытку начать диалог между бизнесом, органами власти, компаниями и инвесторами. Прогнозный план стимулирует менеджмент и органы власти на системной основе работать над повышением эффективности своих компаний - так скажем, публично отстаивать такую эффективность. Ну, а бизнес - предлагать свои идеи и решения. Если крупные активы не включать в прогнозный план, то, конечно, достичь такого диалога будет нельзя. Сейчас мы работаем с органами власти на предмет того, что включать в данный раздел. Окончательно это работа еще не закончена.

- Минфин предложил сделать новый план приватизации "скользящим", то есть уточнять его каждый год по факту исполнения за предыдущий. Можете пояснить, как будет выстроена такая работа?

- Ежегодное принятие программы приватизации, с учетом времени ее подготовки (с апреля по декабрь), мы не считаем правильным. Поэтому, со своей стороны, предлагаем просто ежегодно корректировать суммы поступлений в бюджет. Синхронно с бюджетным процессом, в принципе. Такой проект уже подготовлен, сейчас ожидаем реакции Минюста на наши предложения. Этот подход более реализуемый.

- В действующем пока что плане прописано, что "в 2017 - 2019 годах планируется прекращение участия РФ в уставном капитале акционерных обществ: "Новороссийский морской торговый порт" , "Объединенная зерновая компания", "Приокский завод цветных металлов" и "Махачкалинский морской торговый порт". Можете вкратце рассказать по каждой из компаний - почему не удалось выполнить эти пункты плана?

- Что касается "Новороссийского морского торгового порта", то в связи с консолидацией его активов "Транснефтью" мы ожидаем новую стратегию развития общества.

В структуре акционеров "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) также произошли определенные изменения. Основным моментом, затрудняющим приватизацию, является то, что ОЗК - единственный государственный агент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, и его нахождение в перечне стратегических организаций.

"Приокский завод цветных металлов" также включен в этот перечень - и для дальнейшей приватизации необходимо для начала исключить его из перечня.

Что касается "Махачкалинского морского торгового порта", в ближайшее время будет организована работа по подготовке к приватизации.

- ВТБ недавно сделал свои предложения по построению вертикального зернового холдинга и по дальнейшее приватизации ОЗК. Какие планы в отношении этой компании?

- ОЗК мы планируем включить в проект программы приватизации на 2020-2022 годы в соответствии с предложениями Минфина России. Мы хотим предложить уменьшение федерального пакета до 25% плюс одна акция. Но это не говорит о том, что такое решение будет принято и ОЗК будет включена в программу, так как Минсельхоз не поддерживает это предложение. Поэтому с учетом предложений ВТБ мы сейчас подготовили таблицу разногласий. Решение по вопросу будет приниматься уже на площадке правительства.

- Государство планировало полностью выйти из капитала НМТП. У порта сменилась структура акционеров, актив консолидировала "Транснефть" и готовит новую стратегию его развития. Государство на этом фоне сохраняет планы по выходу из НМТП или целесообразность продажи пока отпала?

- Включение в программу приватизации - всегда повод к диалогу между исполнительной властью, акционерами и инвесторами. Как я уже говорила, требуются новые подходы с учетом изменения структуры акционеров. Мы еще думаем насчет включения его в программу приватизации. Как вариант - можно было бы его включить под звездочкой - до момента утверждения стратегии. Или же не включать его совсем - и включить потом, в случае принятия соответствующего решения.

- "АЛРОСА" - один из наиболее успешных примеров приватизации в РФ, были проведены уже две сделки по снижению госдоли. В плане на 2017-2019 годы также планировалось сокращение госпакета в "АЛРОСА" до 29% плюс 1 акция, но этого не произошло. Планируется ли дальнейшая продажа в ближайшие три года?

- Успех двух проведенных ранее сделок - результат скоординированной работы государства, субъекта РФ (Якутия - ИФ) и менеджмента компании, который показывает хорошие результаты деятельности. Дальнейшее отчуждение акций было бы возможно только при координации этих действий с правительством Якутии, чтобы паритет во владении сохранялся.

Мы изначально предлагали "АЛРОСА" в план включить, но после ряда совещаний, учитывая позицию Якутии, решили не включать компанию в план приватизации на 2020-2022 годы.

- Наиболее близко в последние два года мы были к приватизации "Совкомфлота". В действующем трехлетнем плане прописывалась возможность сокращения доли со 100% аж до 25% плюс 1 акция с продажей на первом этапе 25% минус 1 акция. Почему этот пакет так и не был выставлен на продажу, и когда все-таки можно ждать запуска процедуры продажи? Уже понятно - когда и как будет выстроен первый этап по продаже 25% минус одна акция?

- Предполагается двухэтапная сделка. Первая сделка - допэмиссия, деньги пойдут в компанию на инвестиционную деятельность. Второй этап - продажа госпакета. Этот вопрос еще будет обсуждаться в правительстве.

- И какие пакеты будут предложены?

- Пока рано об этом говорить.

- А когда ожидается сделка?

- В ближайшем будущем.

- Вместе с проектом бюджета в Госдуму в виде приложения поступила и выжимка из проекта программы приватизации на ближайшие три года (видимо, по состоянию на начало сентября). В частности, в нем говорилось, что до 2022 года планируется сократить долю участия РФ в уставных капиталах акционерных обществ "РусГидро" , "Совкомфлот", "Транснефть", "Ростелеком" , "Российские сети" , "Объединенная зерновая компания". Какие активы из представленных в нем могут действительно войти в окончательную версию?

- По результатам совещаний с Минэнерго приняли решение исключить уже из проекта программы "РусГидро", "Россети, "Транснефть".

"Совкомфлот", как я уже говорила, останется в новой программе в той же формулировке - возможность сокращения до 25% плюс 1 акция.

По ОЗК разногласия сохраняются. Поэтому продолжим обсуждение в правительстве.

- А "Ростелеком" вошел в этот список из-за допэмиссии в связи со сделкой по консолидации "Теле2" - или планируется помимо этого какая-то продажа?

- В рамках этой сделки только снижение доли в "Ростелекоме". Дальнейших продаж не предполагается.

- На каком-то этапе обсуждения плана Минфин, по нашей информации, сделал свои предложения - например, посчитал целесообразным включить в трехлетний план приватизации, в том числе, такие компании, как "РЖД", ПАО "Аэрофлот" , АО "Зарубежнефть", "Государственная транспортная лизинговая компания" и АО "Первый канал". Как в Минэкономразвития отнеслись к этим предложениям?

- По "РЖД" существуют разногласия: Минфин - за, мы - против... "Аэрофлот", на наш взгляд, можно было бы включить в план приватизации. Речь идет о небольшом пакете в 1,17% (сверх контрольного пакета государства - ИФ). Здесь мы с Минфином на одной стороне, но Минтранс будет против. Разногласия обсудим, опять-таки, в правительстве. Включение в план приватизации "Зарубежнефти" мы не поддерживаем, в том числе из-за наличия межправительственного соглашения с Вьетнамом. Насколько мы понимаем, Минфин снимет это свое предложение.

ГТЛК и "Первый канал", скорее всего, тоже снимем из дальнейшего обсуждения и не будем включать в план приватизации.

- Еще, по нашей информации, обсуждалась тема с включением в программу приватизации "Росспиртпрома".

- Изначально такие планы, действительно, были, но затем Минфин сформировал окончательную свою позицию по этому вопросу, поэтому включать не будем.

- В какой стадии разработка законопроекта о государственном муниципальном имуществе? Когда ожидать его внесения в правительство и в Госдуму?

- Для разработки концепции и текста законопроекта была сформирована рабочая группа, в ее состав входят не только сотрудники министерства, но и эксперты ведущих ВУЗов, например, МГУ, ВАВТ. Получены предложения субъектов РФ, многие из которых будут отражены в законе.

Текст законопроекта недавно был размещен на портале для общественного обсуждения, уже направили его на согласование в органы власти. До конца этого года планируем представить законопроект в правительство.

- Как идет работа по унификации в сфере дивидендной политики? Выработан ли единый механизм у Минфина и Росимущества по прогнозированию ожидаемых поступлений от дивидендов? Что это за механизм?

- Новый механизм прогнозирования базируется не только на расчетах чистой прибыли госкомпаний с учетом их долгосрочных программ развития, но и на прогнозах, выработанных во взаимодействии Минфина и Росимущества. Это делается, чтобы по возможности унифицировать дивидендную политику и найти баланс между тарифами, инвестициями и дивидендами.

В части механизмов прогнозирования ожидаемых поступлений Минэкономразвития поддержало предложения Минфина о новых подходах в прогнозировании ожидаемых поступлений. Росимуществом также внесены изменения в собственную методику прогнозирования.

- Приватизация в классическом смысле не является единственным вариантом перехода прав в частную собственность. Одним из последних механизмов является создание инновационных научно-технологических центров и технологических долин. Можете рассказать, в чем его преимущества и каких результатов ждете от него?

- Действительно, такая новая модель научно-технологического развития страны, как создание технодолин, набирает обороты. Она представляет собой слияние бизнеса, науки, трансфера технологий и основывается на поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и развитии регионов. Поэтому вовлечение федерального имущества как базиса запуска ИНТЦ становится выгодной госинвестицией для создания прорывных разработок инновационных технологий в различных сферах производства.

Возможность создания ИНТЦ вызвала широкий интерес регионов, научных учреждений и поддержку крупных корпораций. Уже запущен ИНТЦ в Москве на базе МГУ. Мы представили в правительство предложения по созданию ИНТЦ "Сириус" в Сочи на базе образовательного фонда "Талант и успех", ИНТЦ "Композитная долина" в Тульской области на базе ТулГУ. До конца текущего года планируем представить в правительство еще предложение - о создании ИНТЦ "Долина Менделеева" в Москве на базе РХГУ.

- Глава Минэкономразвития в начале июля поручил Росимуществу ежеквартально отчитываться о внедрении ключевых показателей эффективности в госкомпаниях и их дочерних обществах. Есть ли уже первые результаты, можно говорить кто в лидерах, а кто в аутсайдерах?

- Распоряжение министра предусматривает три блока мониторинга Росимуществом. Во-первых, ежеквартальный отчет о внедрении КПЭ в новых госкомпаниях. Во-вторых, ежеквартальный отчет в части учета достижений КПЭ при продлении или прекращении полномочий исполнительных органов госкомпаний. И, в-третьих, ежегодный отчет о достижении КПЭ и их увязку с вознаграждением руководящего состава.

Первые два отчета уже показали, что Росимуществу есть над чем работать. Пока с представлением статистической информации дела обстоят не очень гладко, разнится даже информация о количестве обществ, подпадающих под мониторинг. Конечно, у этого есть и объективная сторона - проблема обусловлена отсутствием информатизации и автоматизации управления обществами, в том числе из-за отсутствия должного финансирования необходимых мероприятий.

Поэтому в настоящее время Росимуществом разрабатывается стратегия цифрового развития, направленная на совершенствование процессов корпоративного управления с учетом возможностей современных цифровых технологий. А Минэкономразвития в рамках разработки законопроекта о государственном и муниципальном имуществе закладывается создание единой государственной информационной системы управления, учета, хранения и контроля за использованием и распоряжением имущества. Данная работа, конечно, не освобождает Росимущество от выполнения своих функций и обеспечения осуществления прав акционера от имени РФ. В этой связи требуется усиление ответственности блока, отвечающего за корпоративное управление.

По последней информации, под мониторинг подпадает 377 обществ, доля РФ в которых превышает 50%, КПЭ не внедрено только в 12% таких обществ. При этом в отношении обществ, входящих в спецперечень, задача выполнена практически на 100% - 2 общества, недавно попавшие в спецперечень, еще ведут работу по внедрению КПЭ. Первые данные о лидерах и аутсайдерах и результаты внедрения КПЭ в госкомпаниях мы увидим по итогам 2019 года.

- На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, которую курирует Минэкономразвития. Каковы основные цели и задачи этой стратегии?

- Искусственный интеллект - трендовое направление, которым охвачены все развитые государства мира. Более 30 стран разработали национальные стратегии развития искусственного интеллекта (Канада, Сингапур, Китай, Кения, Дания, Франция и т.д.).

По оценкам международных экспертов, инвестиции в технологии искусственного интеллекта выросли с 2014 по 2017 год в три раза и составили около $40 млрд. В случае отсутствия должного внимания со стороны государства к отрасли Россия рискует упустить возможность технологического прорыва. Глобальный рынок технологических решений на основе искусственного интеллекта будет поделен между странами-конкурентами, что затруднит развитие России в стратегически важных отраслях экономики, замедлит её развитие. В связи с необходимостью развития искусственного интеллекта и была разработана и утверждена национальная стратегия до 2030 года.

Механизмами реализации мероприятий стратегии будет формирование благоприятной нормативной среды для разработки и внедрения технологических решений на базе искусственного интеллекта, переориентирование институтов развития на поддержку искусственного интеллекта, обеспечение синергии государства, бизнеса и научных организаций.

- Почему кураторство этой стратегии перешло от Минкомсвязи в Минэкономразвития?

- Сначала искусственный интеллект рассматривался как "сквозная" цифровая технология. Однако влияние и важность искусственного интеллекта на экономическое развитие России, а также перспективность технологии привели к необходимости замены ответственного органа - цели федерального проекта больше соотносятся с целями и задачами деятельности Минэкономразвития.