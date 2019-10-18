Глава ФАС: Удивлен, почему многие компании не привлекают инвесторов на небольшие пакеты акций

Игорь Артемьев Фото: пресс-служба

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - К концу 2019 года на повестке Федеральной антимонопольной службы РФ оказалось сразу несколько крупных сделок, в числе которых поглощение финским Fortum немецкого концерна Uniper. О перспективах этой и других сделок M&A, а также об отношении ФАС к приватизации госкомпаний и их дивидендах в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель службы Игорь Артемьев.

- ФАС невольно оказалась ключевым действующим лицом крупной международной M&A-сделки: покупка финским концерном Fortum контроля в германской Uniper уперлась в водоканал в Сургуте. По этой сделке есть ли какие-то варианты, кроме изменений в российское законодательстве?

- Это не единственная сделка такая. В нашей практике было несколько десятков таких сделок. Поэтому мы понимаем, что это не какой-то один корпоративный спор, это вообще системная проблема, когда нужно давать правительственной комиссии возможность принимать такие решения, которые позволят на аутсорсинг увести маленькую долю, чтобы открыть дорогу инвестициям. Это большой системный вопрос, который требует изменения закона.

- А это может быть прямая продажа водоканала?

- Конечно, может. Но для этого Fortum нужно получить контрольный пакет в компании, а на это есть ограничение в законе.

- Просто, насколько я понимаю, такая проблема с водоканалом у "Юнипро" есть не только в Сургуте, а по всей компании так.

- Водоканал мы выявили только в Сургуте. А ещё в других случаях бывает ситуация с лабораторией, которая используется для исследования качества воды и другой продукции. Для этого используются бактерии. И это тоже относится к стратегическим видам. Но я говорю, что это системная проблема. Мы не в первый раз с таким сталкиваемся, когда иностранный инвестор, не только в сфере электроэнергетики, приобретает актив...

- Каковы шансы, что эта сделка будет вынесена на ближайшую правкомиссию по инвестициям в стратегические компании?

- Мы будем пытаться сделать все для этого. Чтобы это было побыстрее.

- То есть, это может быть до конца года?

- Я думаю, да. Обычно по нашей статистике, она (правкомиссия по иностранным инвестициям - ИФ) проводится раз в три-четыре месяца. Прежняя была летом.

- В ФАС следили за судом "Юнипро" и "РусАла" ? Раньше ФАС также договорилась с "Юнипро" в похожем процессе о мировом соглашении. Как вы оцениваете эти процессы?

- Мы подписываем мировое соглашение тогда, когда компания говорит о том, что она допустила ошибку, она признала нарушение антимонопольного законодательства. Так было в случае с Березовской ГРЭС. И поэтому мы и подписали мировое соглашение. По второму случаю: мы приветствуем то, что они договорились, но о чем именно, мы не знаем. Мы только сказали, что для нас важно, что ДПМ сохранится за блоком в любом случае, после того как он все-таки будет отремонтирован.

- ФАС инициировала проверку роста цен на мощность с начала года. Есть ли уже какие-то результаты?

- Там очень много материалов, пока до конца работа не завершена. Получили материалы от "Системного оператора", "Администратора торговой системы".

- По слиянию "Газпром энергохолдинга" и "Т Плюс" пока не общаетесь с компаниями?

- А там нет ничего нового. С той поры, как мы им отказали, прошло больше двух лет - больше никаких ходатайств не было.

- Когда ожидаете принятия федерального закона относительно порядка утверждения инвестпрограмм, который, насколько мы понимаем, ляжет в основу решений об изменении тарифа на транспортировку газа для независимых?

- Это закон, который ведет Минэкономразвития. Мы им помогаем, но они там первые. Надо им задать вопрос. Мы поддерживаем этот закон.

- "РусГидро" и "Россети" были снова внесены в проект плана приватизации. Правда, в окончательную версию программы, по данным Минэкономразвития, не попадут. Как вы в целом относитесь к идее приватизации этих компаний?

- Вы знаете, какая вещь... Для привлечения инвестиций не обязательно продавать контрольный пакет. Можно продавать 10%, можно - 25% плюс одна акция. При относительно высокой стоимости кредитов, которые нужны для развития этих компаний, для развития нашей страны, и особенно на Дальнем Востоке, продажа пакета является хорошим способом беспроцентного привлечения кредита. Привлечение частных инвесторов в эти сферы более чем оправдано. Это новый взгляд на вещи, большая транспарентность компаний. Мы в принципе это поддерживаем.

Кроме того, необязательно продавать саму "РусГидро" или "Россети". У них огромное количество дочерних компаний - в частности, МРСК. Можно начинать с конкретных МРСК. Сделать хороший пилотный проект, привлечь туда инвестиции, сделать там образцовую сетевую часть, и те самым показать, что это очень хороший путь.

Я вообще очень сильно удивляюсь, почему многие наши компании не хотят продавать портфельным инвесторам, квалифицированным нормальным инвесторам, свои относительно небольшие пакеты. Это было бы хорошим делом.

- А готовящаяся сделка по обмену активами между Мельниченко и "РусГидро" может рассматриваться как пример такой небольшой приватизации и как перспектива создания третьей ценовой зоны на Дальнем Востоке?

- Конечно, может. Потому что там появилась уже не монополия, а компания - что важно, частная, - которая будет работать, развивать новые технологии. Поэтому мы приветствуем такой подход.

- Когда вы сказали, что для госкомпаний можно установить какой-то небольшой обязательный уровень дивидендных выплат, но лучше оставить им деньги для инвестиций, вы все госкомпании имели в виду или только инфраструктурные?

- Мы говорим, прежде всего, про инфраструктурные компании. Потому что именно развитие инфраструктуры нашей большой страны нам сейчас гораздо важнее, чем просто получить деньги в бюджет. Чтобы бизнес мог развиваться, чтобы происходило освоение новых территорий, география нашей страны улучшалась, росла производительность. С одной стороны, нужно так делать для развития инфраструктуры и включать эти деньги в инвестпрограммы, а не просто перераспределять под бюджет. А с другой стороны, нужно привлекать инвесторов. И если они будут знать, что всегда дивиденды будут равны нулю, то какой инвестор пойдет?

Я бы ввел условный норматив через директивы правительства - например, платить "десятину", что компании до 10% могут получать (от прибыли для распределения в виде дивидендов - ИФ), а остальное включается в инвестпрограмму. С одной стороны, это все ложилось бы в инвестпрограмму, но инвесторы имели бы гарантированный доход и интерес для инвестирования. Потому что крайности: полное выгребание дивидендов и отсутствие инвестпрограммы - это плохо, и игнорирование инвесторами - тоже плохо.

- На расширенном заседании в Госдуме начальник управления ФАС Елена Заева говорила, что служба концептуально поддерживает законопроект Горелкина (об ограничении доли иностранцев в значимых ИТ-ресурсах), но хочет уточнить критерии по компаниям, которые будут относиться к значимым ИТ-ресурсами. Какие это должны быть критерии, по мнению ФАС? Значит ли это, что теперь ИТ-компании фактически станут стратегическими предприятиями, а сделки с ними выноситься на правкомиссию по иноинвестициям?

- Критерии мы сейчас разрабатываем. Они должны быть четкие и ясные. Сейчас рано еще говорить, поскольку мы еще не вышли из наших стен в другие ФОИВы на эту тему, и поэтому мы находимся в стадии внутренней проработки. Поэтому чуть позже мы с удовольствием об этом расскажем. Что касается того, чтобы объявить эту отрасль стратегической, то я ничего об этом не слышал.

- А что в целом ФАС нравится в этом законопроекте, если ведомство концептуально его поддержало?

- Знаете, мои коллеги работали с этим законом. Я лично с ним не работал.

- Помимо "Яндекса" и "Везёт", планы по созданию совместного предприятия были у Сбербанка и Mail.ru. Подавали они такое ходатайство? Готовы ли в ФАС его одобрить?

- Ничего не знаю про это.

- Почему дело о рекрутинговых сервисах (об ограничении к доступу на рынок поставщиков софта по автоматизированному подбору персонала) для всех, кроме Headhunter, прекратили?

- Потому что увидели, что они не нарушают антимонопольное законодательство. Хранят личные, конфиденциальные данные надлежащим образом. И допускают к этой информации, в соответствии с законодательством, третьих лиц. Там просто нет состава.

- Срок рассмотрения ходатайства DP World по покупке доли в Fesco закончился в сентябре. Подавалось ли новое ходатайство или был продлён срок рассмотрения старого?

- Правительственная комиссия рассматривала эту сделку и отложила её рассмотрение на полгода или год. Этот вопрос дополнительно прорабатывается. То есть отказа не было, но и не было положительного решения. Было решение отложить и дорабатывать эту сделку.

- А ходатайство на покупку Трансконтейнера?

- У нас не было.

- После вмешательства ФАС в историю с выбором инвестора аэропорта Иркутска без конкурса правительство области решило вовсе не проводить конкурс и развивать аэропорт самостоятельно. ФАС удовлетворена таким результатом? Или считаете, что конкурс нужно все-таки объявить, чтобы привлечь частного инвестора?

- Я считаю, что должна быть обязательно проконкурентная процедура на недискриминационной основе. На таких основаниях конкурс должен быть.

- Чуть больше месяца назад вы говорили, что ФАС до конца сентября решит, нужно ли китайским инвесторам одобрение правкомиссии по иностранным инвестициям для приобретения компании ПАО "Высочайший" (GV Gold). Какое решение принято? Подпадает ли сделка под 57 федеральный закон или достаточно одобрения ФАС? Одобрена ли она в таком случае?

- Есть такая норма в законе об иностранных инвестициях. Она появилась относительно недавно. О том, что председатель правительства на основе мотивированного представления регулятора может принять решение о рассмотрении сделки на правительственной комиссии. Такое решение принято. Сделка будет рассмотрена в рамках 57-го закона.

- Она тоже может быть вынесена на ближайшую правкомиссию?

- Может - и наверняка будет вынесена.