Рамзан Кадыров: Совершен прорывной шаг в отношениях России и Саудовской Аравии

Глава Чечни рассказал "Интерфаксу" об итогах визита в Эр-Рияде российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным

Рамзан Кадыров Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров, входивший в состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, в интервью "Интерфаксу" оценил итоги визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и перспективы развития отношений с королевством, а также прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии.

- Недавно состоялся визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, в ходе которого достигнуты важные договоренности в политической и экономической сферах. Вы были в Эр-Рияде в составе российской делегации. Можно ли говорить о переходе двусторонних отношений в стадию стратегического партнерства?



- Я в этом уверен. Я видел не только официальную часть, но и истинный дух встречи и переговоров. Россия и КСА к этому шли долго. Убежден, что это не просто визит и переговоры вежливости, а новый, прорывной шаг в отношениях между нашими странами. Российско-саудовские отношения в результате визита Путина, несомненно, вышли на новый этап стратегического партнерства.

Находясь в составе российской делегации в Эр-Рияде, я имел встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салман Аль Сауд и советником королевского двора принцем Турки бин Мухаммад бин Фахд бин Абдулазиз Аль-Сауд. Они расценивают визит Путина, переговоры, заключение соглашений как совершенно новый этап в отношениях с Россией.

- Как известно, вы поддерживаете тесные контакты с королевской семьей. Как в руководстве Саудовской Аравии оценивают итоги визита президента РФ?



- Вы знаете, что у меня за последние годы было много встреч с уважаемым королем бен Салманом, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, министрами, членами королевской семьи. Это происходило в КСА, Москве, Грозном, в других странах Ближнего Востока.

Мы говорили не только о связях между Чечней и КСА. Я всегда видел искреннее желание саудовских руководителей установить долговременные и всеобъемлющие связи с Россией.

Конечно, на Ближнем Востоке и в мире много глобальных процессов, которые приходится учитывать даже при двусторонних связях, но сегодня, благодаря конструктивной политике президента России, сделан прорыв на саудовском направлении. И, на мой взгляд, в Эр-Рияде высоко ценят итоги визита, имеют желание не останавливаться на достигнутом, придать нашим отношениям постоянный, деловой и выгодный нашим странам и всему региону характер.



- Обсуждались ли сейчас конкретные проекты в области экономики и инвестиций, которые КСА намерено реализовать в Чечне?



- Отношения между КСА и Чечней строго соответствуют ближневосточной внешней политике нашего президента и МИДа. Я никогда ни при одной из многочисленных встреч не просил чего-то для Чечни в одностороннем порядке. Говорил, что у нас есть вот такие предложения, их реализация выгодна инвесторам и Чечне.

Мы в Чечне часто встречаем министров и иных должностных лиц. На месте смотрим, в какую сферу могли бы инвесторы из КСА вложить средства. В частности, ведем речь о создании крупного откормочного комплекса, производящего халяльную продукцию для поставки на рынок КСА. Есть проекты в промышленности, малом и среднем бизнесе, которыми в рабочем режиме занимаются представители двух сторон.

В ходе встреч в Эр-Рияде наши саудовские друзья еще раз подтвердили твердость намерений работать с нами по этим вопросам. Более конкретно говорить о проектах, которые у нас в стадии подготовки, пока не хотел бы.



- Россия и Саудовская Аравия сталкиваются с такой проблемой, как международный терроризм. Как видятся Вам пути взаимодействия в борьбе с этим злом?



- В этом вопросе наши страны, начав с нулевой отметки, сделали большой шаг вперед. Во время своих предыдущих встреч с наследным принцем и другими должностными лицами я видел, что они по-настоящему обеспокоены вопросами борьбы с международным терроризмом, готовы по многим направлениям взаимодействовать с Россией. Нужно отметить, что внутри своей страны Эр-Рияд ведет самую активную и жесткую борьбу с любыми проявлениями терроризма и экстремизма.

Что касается международного терроризма, то такое сотрудничество выстраивается и может быть полезным нашим странам и Ближнему Востоку. Прежде всего, речь идет о едином или максимально близком подходе к определению самого понятия терроризм, исключении двойных стандартов. В этом вопросе, на мой взгляд, произошел настоящий прорыв.

Сейчас много "горячих" точек, которые угрожают региональной и международной безопасности. Это - Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен, палестинский вопрос. В каждом из этих кризисов Россия и КСА могут тесно взаимодействовать политическими, дипломатическими, экономическими, военными методами.



- Сейчас тема номер один в международных СМИ - события на северо-востоке Сирии в районе сирийско-турецкой границы. Россия активно участвует в дипломатических и посреднических усилиях с целью избежать эскалации в этом регионе. В частности, подразделения российской военной полиции в ряде районов выполняют разграничительные функции между противоборствующими сторонами. Задействованы в этих операциях чеченские военнослужащие в составе военной полиции РФ?



- Повторяю сто первый раз, что нет чеченских военнослужащих. Есть воинские части вооруженных сил России, дислоцированные в Чечне. В подразделении военной полиции, командированном в Сирию, большинство составляют жители Чечни. Они решают очень важные задачи по обеспечению безопасности гражданского населения, помогают в налаживании мирной жизни, доставляют гуманитарную помощь. Это тот случай, когда измученное войной население Сирии безгранично благодарно нашей военной полиции. По моему поручению там не раз бывали представители духовенства, общественных организаций. Они слышали от жителей и властей одни слова признательности.

Что касается новой ситуации в Сирии, то полумерами вопросы борьбы с терроризмом не решить. Не надо играть в кошки-мышки. Если все страны договорятся, кто есть террористы и кто – мирные граждане, сирийский кризис будет минимизирован за короткие сроки. А пока, стоит задеть какие-либо группировки, из-за океана начинают вопить, мол, не трогайте, это наши подопечные, пушистые и самые мирные.

Каждый упущенный день приводит к углублению кризиса, новым жертвам и страданиям среди мирного населения. Поэтому исключительно важно, чтобы во все регионы Сирии, включая северо-восток страны, как можно скорее пришел мир. И усилия России сосредоточены именно на этом. Подразделения военной полиции РФ в Сирии играют важную роль в достижении этой цели.