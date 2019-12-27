Яков Ливне: надеемся, визит Путина в Израиль придаст новый импульс диалогу с Россией

Временный поверенный в делах Государства Израиль в РФ рассказал, какие темы могут быть затронуты в ходе предстоящего визита Владимира Путина

Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне Фото: Пресс-служба посольства Израиля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне в интервью "Интерфаксу" рассказал, какие темы могут быть затронуты в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Израиль, прокомментировал "дело Иссахар" и задержание израильтян в московских аэропортах.

- В январе следующего года состоится визит Владимира Путина в Израиль. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он будет посвящен Дню памяти жертв Холокоста и открытию нового монумента, связанного с жертвами Второй мировой войны. Запланирована ли какая-то отдельная встреча "на полях" этого мероприятия лидеров России и Израиля, и если да, то какие темы могут быть затронуты в ходе этой встречи?

- Это важный визит в наших двусторонних отношениях. У него будет несколько составляющих: президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим. Также в Иерусалиме состоится официальная церемония открытия памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Планируется и встреча Владимира Путина с израильским руководством.

Прошлый визит российского президента в Израиль состоялся 7 лет назад, в 2012 году. Тогда он приезжал в том числе и на открытие мемориала победы Красной армии над нацистской Германией. Израиль и Россия солидарны в том, что переписывание истории Второй мировой войны и ее искажение, так же, как и отрицание Холокоста, недопустимы.

- В ходе двусторонней встречи какие темы могут быть затронуты?

- Наша двусторонняя повестка с Россией достаточно богатая. Ведется диалог на всех уровнях: как между главами наших государств, так и между министерствами, парламентами, общественными организациями. Недавно наш министр иностранных дел Исраэль Кац встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым в Риме и на Генассамблее ООН.

Мы считаем отношения с Россией очень важными. И, безусловно, предстоящий визит Владимира Путина в Израиль придаст новый импульс углублению и развитию диалога.

Темы будут обсуждаться разные, это и региональная ситуация на Ближнем Востоке, и двустороннее сотрудничество в экономике, высоких технологиях, сельском хозяйстве. Эти и многие другие темы будут прорабатываться в рамках межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которую возглавляют министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин и заместитель председателя правительства России Максим Акимов. У нас значимый товарооборот с Россией, несколько миллиардов долларов, но мы хотели бы, разумеется, чтобы он был больше. Как мы понимаем, наши российские коллеги в этом тоже заинтересованы.

- Можно ли ожидать по итогам визита продвижения в сотрудничестве России и Израиля по экономическим вопросам? Заинтересована ли израильская сторона в подключении российских компаний к освоению месторождения "Левиафан"?

- Самый важный проект, над которым мы работаем сейчас именно в экономической сфере — это заключение договора о зоне свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. В начале декабря в Иерусалиме успешно прошел очередной раунд переговоров. Работа идет уже несколько лет и, по нашему мнению, договор может быть готов к подписанию в ближайший год. Мы исходим из того, что создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС послужит солидному росту экономических отношений с Россией и со всеми странами ЕАЭС.

- А по поводу месторождения "Левиафан" можете рассказать? Как израильская сторона смотрит к подключению российских компаний к его освоению?

- Израиль приглашает разные международные компании для сотрудничества в газовой сфере: как в разработке месторождения, так и в том, что касается распределения и потребления этого ресурса, в том числе, на израильском рынке. Месторождения были открыты относительно недавно. И весь израильский рынок все больше и больше использует газ. В такой ситуации существует потребность в компаниях, которые могут умело способствовать переходу от традиционных энергоносителей к газу. Это одна из областей, в которую могут вписаться иностранные компании, в том числе из России.

- 9 мая следующего года в Москве состоится празднование 75-летия Дня Победы. На празднование были приглашены многие мировые лидеры. На каком уровне будет представлен Израиль на этом мероприятии?

- Я исхожу из того, что Израиль будет представлен на высоком уровне. В прошлые годы, в основном в круглые даты, в Россию приезжали или премьер-министр, или президент Израиля. В первый раз еще в 1995 году сюда (в Москву - ИФ) приезжал президент Эзер Вейцман, я в ту пору работал здесь в посольстве. И позже было немало таких визитов. 9 мая 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по приглашению президента России Владимира Путина присутствовал на параде в честь Дня Победы и принял участие в шествии "Бессмертного полка".

В Израиле помнят, знают и ценят вклад Красной армии в победу над фашистской Германией. Это часть общей истории народов Израиля и России. Вторая мировая война была самой трагической страницей в истории еврейского народа, и мы помним, что в те тяжелые годы евреи в рядах Красной армии плечом к плечу с бойцами многих других национальностей сражались против абсолютного зла - нацизма. В Израиле День Победы отмечается 9 мая как официальный государственный праздник, и также 26 ияра по еврейскому календарю как День Спасения и Освобождения. Стоит отметить, День Победы -единственная дата, которая отмечается в Израиле дважды, что еще раз подчеркивает его значимость.

Мы также с удовлетворением отмечаем, что в России все больше изучается и обсуждается тема Холокоста, чего не было, разумеется, в советские времена. Мы высоко ценим, что 27 января - день освобождения Освенцима Красной армией, установленный Генассамблеей ООН как международный день памяти жертв Холокоста, отмечается в России, как и во многих других странах.

- В связи с тем, что ситуация в Сирии в военном плане успокаивается, и в связи с отводом иранских сил и проиранских группировок от границы с Израилем, снимаются ли у вас озабоченности в отношении иранской угрозы, исходящей из Сирии? Или же вы по-прежнему видите такую угрозу и намерены продолжать наносить удары по объектам, которые, как считает Израиль, имеют отношение к Ирану и к "Хезболле"?

- Мы, к сожалению, видим, что иранское руководство постоянно проводит агрессивную антиизраильскую политику. Лидеры Ирана неоднократно совершенно открыто говорили и говорят о том, что они намерены уничтожить Государство Израиль. Мы видим иранское присутствие вблизи от наших границ как непосредственную угрозу для национальной безопасности нашего государства. Мы неоднократно говорили о том, что не сможем мириться с таким ходом событий. Это одна из тем, которые, разумеется, обсуждаются между израильским и российским руководством. Полагаю, что во время визита господина Путина в Израиль эта тема также будут обсуждаться.

- То есть по-прежнему озабоченности сохраняются?

- Озабоченности сохраняются, пока иранское руководство продолжает открыто призывать к уничтожению еврейского государства, поддерживать международный терроризм и дестабилизировать ситуацию в регионе.

- Израильская пресса связывала судьбу осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар с решением Верховного суда Израиля о выдаче в США россиянина Алексея Буркова, обвиняемого американцами в киберпреступлении. На ваш взгляд, каким образом может разрешиться эта ситуация, требуется ли компромисс с обеих сторон? Означает ли появление "дела Иссахар" то, что между Россией и Израилем пробежала "черная кошка"?

- Я не думаю, что пробежала какая-либо "черная кошка". Между Израилем и Россией хорошие, прочные отношения на всех уровнях. Ведется постоянный диалог и есть высокий уровень взаимопонимания в том, что волнует или интересует каждую сторону, и с какими вызовами мы сталкиваемся.

Насчет Наамы Иссахар: я не думаю, что эту тему надо связывать с какой-либо другой. Речь идет о гуманитарных путях решения ситуации. Было обращение премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Реувена Ривлина к президенту Владимиру Путину о помиловании Наамы Иссахар, которая осуждена на очень длительный срок. Молодая женщина, у которой нашли немного наркотика, в количестве, не запрещенном в Израиле. Наама летела из Индии в Израиль транзитом через Москву. Разумеется, у нее не было намерения ни въезжать в Российскую Федерацию, ни совершать здесь какое-то преступление. При этом она не знала и не могла знать российское законодательство. Мы надеемся, что Наама в ближайшем будущем сможет вернуться домой к своей семье.

- Согласны ли вы с тем, что для разрешения этой ситуации требуется компромисс с обеих сторон?

- Наама сейчас находится в российской тюрьме. Мы хотим видеть ее в Израиле. Это тема интересует очень многих израильтян, израильское руководство, и над этим мы работаем с нашими российскими коллегами.

- Израильское руководство в ходе визита Владимира Путина будет поднимать эту тему в очередной раз?

- Наверное, если она не будет решена, то она будет подниматься в двусторонних контактах так или иначе. Хотелось бы, чтобы ситуация разрешилась в ближайшем будущем. Это, наверное, было бы правильно, также учитывая возраст Иссахар, и то, что у нее не было намерения совершать какое-либо преступление ни в России, ни в Израиле.

- По поводу задержания израильских граждан в российских аэропортах. Как говорили в вашем посольстве, они были задержаны из-за того, что была некая проблема в визах. Есть ли сейчас информация, все-таки почему эти граждане были задержаны? Как я понимаю, сначала были задержаны, затем отпущены и смогли пройти российскую границу. Не могли бы вы прояснить эту ситуацию?

- Полагаю, что мы совместно с российскими коллегами сможем прояснить причины такого задержания. Как мы видели в публикациях в прессе, это связывалось с тем фактом, что некоторым российским гражданам, которые приезжают в Израиль, приходится возвращаться в Россию. Я могу прокомментировать то, что в Израиле происходит.

В 2008 году мы подписали с Россией договор об отмене визового режима для туристов, и много лет этот договор работает достаточно успешно. Туризм — это важная сфера сотрудничества. Сотни тысяч российских туристов приезжают в Израиль, и за последние годы все больше и больше израильтян приезжают в Россию. Сегодня цифры (российских граждан, приезжающих в Израиль и израильтян, приезжающих в РФ - ИФ) сопоставимы. В прошлом году примерно 250 тысяч израильских туристов посетили Российскую Федерацию. Израильтяне открывают для себя Россию, не только Москву и Санкт-Петербург, но и такие города как, например, Сочи. Мы это приветствуем. Разумеется, мы очень рады российским туристам, которые приезжают в Израиль.

К сожалению, в последние несколько лет некоторые российские граждане прибывают в Израиль как туристы, но их настоящая цель - нелегально работать в Израиле. Часть из них подает просьбы о политическом убежище только для того, чтобы продолжать работать в стране. Мы призываем россиян посещать Израиль в качестве туристов, которым мы, как и прежде, очень рады, и, разумеется, не использовать схемы нелегальной миграции.

Мы обсуждаем эту тему с российскими коллегами с пониманием, что у нас полностью совпадают интересы по сохранению нормального туристического потока.

- Когда появились сообщения о том, что израильских граждан задерживают в российских аэропортах, в ответ на это посольство России в Израиле заявило о том, что с начала года не смогли попасть в Израиль практически 6 тысяч граждан. На уточняющий вопрос, можно ли это расценивать как некую зеркальную меру, в посольстве не ответили. На ваш взгляд, может ли задержание израильтян в российских аэропортах быть ответной мерой на недопуск россиян в Израиль?

- Должен сказать самое главное: между Израилем и Россией хорошие, доверительные отношения, в которых не должно быть места "зеркальным мерам". Мы умеем договариваться в достаточно сложных вопросах. Я исхожу из того, что и этот вопрос будет разрешен.

- И опять же, будет ли эта тема подниматься в ходе визита российского президента в Израиль?

- Я надеюсь, что до визита мы сможем продвинуться в решении этой задачи. 19 декабря в Иерусалиме состоялся консульский диалог между российскими и израильскими коллегами. В ходе переговоров эта тема рассматривалась на профессиональном уровне, есть несколько предложений. Работа будет продолжаться для того, чтобы разрешить этот вопрос в самом ближайшем будущем.

- А какое количество россиян приезжают в Израиль как туристы, но затем оказывается, что по другим мотивам? В российском посольстве в Израиле говорили, что с начала этого года были не допущены 5771 граждан РФ.

- За последние годы мы видели, к сожалению, тысячи людей, которые приезжали по туристической визе, но вместо того, чтобы быть туристами, оставались работать нелегально или подавали просьбу о политическом убежище. По нашему пониманию, причины таких обращений экономические, а никак не политические.

- А в цифрах?

- Тысячи случаев в год.

- На 15 января 2019 года был запланирован визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым, но потом этот визит был отложен на неопределенное время. Как в Иерусалиме оценивают возможный визит Хании в Москву, и известно ли израильское стороне о том, что этот визит в ближайшее время может состояться?

- ХАМАС — это террористическая организация, которая так же, как и Иран, совершенно открыто призывает к уничтожению Государства Израиль. Это организация, которая и Израилем, и другими странами считается террористической. И, разумеется, с израильской точки зрения, пока ХАМАС продолжает придерживаться такого подхода, к ней стоит относиться как к террористической организации со всеми вытекающими из этого выводами.

- А по поводу того, что этот визит все же может состояться, известно ли что-то в Иерусалиме?

- Я не буду это комментировать.

И в заключение хотел бы с радостью отметить, что во время моей нынешней работы в Москве я повсюду встречал искренний и доброжелательный интерес к Израилю. Сотрудничество Израиля и России динамично развивается в большой степени благодаря политическому руководству наших государств, сотням тысяч русскоязычных израильтян и российской еврейской общине. У нас есть отличная основа для будущего строительства наших отношений.

Поздравляю всех с праздником Хануки и наступающим Новым годом, желаю России мира, благополучия и процветания!