Валерий Новоселов: надо найти возможность для движения

Врач-геронтолог рассказал о том, как самоизоляция отражается на пожилых людях

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Проблема самоизоляции по сути вызвана необходимостью снизить или вообще исключить возможность контактов между людьми и соответственно затормозить передачу коронавируса от одного к другому. Но карантин имеет и другую сторону: резкое прекращение двигательной активности. Как эти изменения отражаются на пожилых людях? Об этом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с практикующим врачом-геронтологом Валерием Новоселовым.

- Геронтология - это наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека. Как влияет, если влияет, карантин на пожилых людей? Да, они не контактируют с инфицированными, но и не двигаются. А свежий воздух получают, сидя на балконе. И то, если он действительно свежий, а не загазованный.

- Вы правы, карантинный режим или режим самоизоляции сильно влияет на механизмы старения: он их ускоряет. Уточним: мы говорим сейчас о жителях крупных городов. Те, кто живет в деревне постоянно или имеет возможность переехать на теплую дачу, у них другая ситуация. К сожалению, апрель в этом году холоднее на шесть-семь градусов, и значит в летнюю "избушку" не переедешь.

Но если вы остались в городской квартире, то все равно надо найти возможность для движения. Конечно, у всех разные условия: у одного трешка, у другого однушка, да и в той проживает не один человек. И все же двигаться надо и обязательно!

Обычная моя рекомендация - 150 минут двигательной активности в неделю. Именно двигательной, потому что дышать свежим воздухом на балконе - это немного другое.

Двигательная активность нужна для развития не только иммунной системы, но и нервной и эндокринной, потому что все системы организма связаны. Когда человек двигается, он вырабатывает в тканях углекислый газ, который является материалом обмена для эритроцита, то есть происходит своеобразный бартер. Если мы дышим на балконе, эритроцит с молекулой кислорода подходит к ткани в любом месте организма: у нас в организме насчитывается 86 тысяч километров капилляров, и он подходит к каждой клеточке, неся ей молекулу кислорода. Но не может ее отдать, потому что в обмен нужно забрать такую же молекулу углекислого газа. Если этой молекулы не будет, то он и свое не отдаст и происходит нарушение механизма жизнеобеспечения. Вот почему надо как можно больше двигаться!

- Это понятно, но как и где?

- Например, у кого есть велосипеды, тренажеры, дорожки, степперы, ими надо пользоваться. Знаете, многие берут с собой в лес степперы, потому что не во всех лесах и парках разрешали прогуливаться и к тому же не везде можно найти ровную дорожку. А дышать лесным воздухом тоже надо. Расскажу почти анекдотичный случаи, который произошел на границе Москвы и Московской области. Человек вышел со степпером в лес и на опушке стал им пользоваться. Бдительные полицейские стали грозить штрафом за прогулки, которые запрещены. А где вы видите прогулки, спросил он? Отстали. Но если нет степпера - есть лестничные пролеты. В городе обычно многоэтажные дома.

Если есть возможность пройти по лестничному пролету, то, учитывая работу сердца или дыхания, пройдите с первого до какого-то этажа, но постепенно, повторяю, постепенно увеличивайте этажность. Женщины! Не забудьте, что вы любите танцевать! В комнате после проветривания тоже полезно.

У нас сейчас сложилась новая объективная реальность. Человек, изолируясь от вируса, получает кислородное голодание. Это удар по легким. Вспомним, что такое легкие? Это постоянно работающая ткань очень большой площадью: в спокойном состоянии размер легких, если их развернуть, составляет 40 квадратных метров, а на вдохе это 130 квадратных метра: парус огромный. Поэтому легкие должны постоянно работать. И это касается не только пожилых, но и молодых, и особенно тех, кто имеет, как говорят, букет болезней.

Понятие старость слабо ассоциируется с понятием здоровья, принятым в 1948 году ВОЗ. Там отмечается, что здоровье - это состояние полного физического, психологического и социального благополучия. Согласитесь, это вообще мало кому подходит. А человеку пожилому - тем более. Кстати, в Китае это положение будут пересматривать. Неплохо было бы и нам его пересмотреть.

При карантине разрешено выходить в магазины. Выходите, соблюдая требования: маски, перчатки. Правда, сейчас, я слышал, что перчатки не надо. Но все равно возьмите с собой, чтобы не раздражать окружающих и проверяющих.

- А время капает и капает... а дни и месяцы идут...!

- К сожалению, это так. Время не остановить на карантин. Надеюсь, что власти поймут меня, как геронтолога, что и после карантина уход людей продолжится, и продолжится он с возрастозависимым заболеванием. Сердечные приступы останутся и все остальные болезни тоже. Но сегодня люди ограничены в доступе к привычной медицине. А смертность никуда не девалась. В России каждый день умирает 4,5 тысячи людей, а в год 1800 тысяч человек. Это смертность общая, от всех причин. Сейчас, правда, смертность от транспортных происшествий намного меньше, около 10-12 тысяч в год, а в последнее время было 20 тысяч. Для сравнения еще раньше - обычно 50 тысяч. Но люди продолжают стареть, в том числе и во время карантина. И стареют они в это время в особых условиях, необычных для их жизни.

Итак, значит, движение - это профилактика основных заболеваний старости. Я очень надеюсь, что при составлении плана выхода из изоляции властные структуры примут эту необходимость и предложат меры, которые позволят людям в возрасте гулять.

- Помните, как у Чехова: народ, разойдись, не толпись!

- Административному ресурсу удобнее сделать так, чтобы никто не ходил, объясняя это, что только так можно избежать передачу вируса в толпе. Они забывают, что люди у нас и умные, и дисциплинированные, особенно пожилые. Это люди из Советского Союза. А что тогда было главным? Дисциплина. Я считаю наших пожилых людей умными и дисциплинированными. Но вот показали однажды по телевидению, что кто- то побежал на шашлыки... Это же выхваченный кадр! Я по своим знакомым, по своим пациентам знаю: когда объявили карантин, то никто никуда не ездил. Уверен, что в массе своей наши пожилые люди очень дисциплинированные. Поэтому наоборот надо предусмотреть в плане, что люди старше 60 лет должны гулять. Особенно, если человек годами привык гулять каждый день. У меня много таких пациентов. Для них это катастрофа. Нарушение режима, выработанного годами, сильнее сказывается на здоровье, чем возможность подхватить вирус.

И знаете, я заметил, что большая часть людей, которым за 75 лет, боятся не вируса - они боятся долго прожить в таких условиях. И это мне понятно, потому, что они особенно остро ощущают изменение качества жизни, которое сильно действует на нервную систему. К тому же не прошел для них незамеченным тот факт, что в поликлинику свою они уже не могут попасть, потому что ее перепрофилировали. И поликлиника теперь далеко уехала, и врачей нет – тоже перепрофилировали. У нас людей пенсионного возраста насчитывается около сорока миллионов человек. Это огромная масса, у которых сейчас ускоряются все процессы и вся патология болезней. Это надо иметь в виду!