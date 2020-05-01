Посол Сирии: мы уверены, что российско-сирийский альянс будет существовать независимо от изменений на мировой арене

Рияд Хаддад поделился мнением о перспективах сотрудничества двух стран и будущем Сирии в условиях пандемии коронавируса

Посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и полномочный посол САР в России Рияд Хаддад поделился с "Интерфаксом" мнением о перспективах сотрудничества двух стран и будущем Сирии в условиях пандемии коронавируса.

- Рассчитываете ли вы, что несмотря на кризис, вызванный пандемией и низкими ценами на нефть, Россия сохранит прежние объемы финансовой, военной помощи Сирии, свое военное присутствие? В случае вынужденного сокращения этих объемов, отнесетесь ли Вы к этому с пониманием?

- Нет сомнений, что связанный с коронавирусом кризис окажет влияние не только на Россию, но и на всю мировую экономику, однако Россия – это страна, которая обладает огромным экономическим потенциалом и всегда имеет превосходные программы для противостояния любым кризисам. Россия оказывала и продолжает оказывать многим странам свою помощь в борьбе с данным кризисом.

Здесь необходимо отметить, что отношения между Сирией и Россией носят партнерский и союзнический характер. Россия исходит из юридической и моральной позиций, которые поддерживают право сирийского народа на жизнь и на определение его судьбы без иностранного вмешательства и терроризма. В связи с этим Россия предоставила все формы помощи, включая военную и экономическую помощь, для поддержки Сирии в борьбе с глобальным терроризмом.

Усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии не зависят от экономических, коммерческих или медицинских факторов, поскольку борьба с терроризмом связана с поддержанием международной безопасности, в том числе безопасности Сирии и России. Кроме того, отношения стратегического альянса Сирии и России никогда не зависели от прибыли и потерь, ведь Россия отличается от некоторых западных стран, которые относятся к своим союзникам в регионе исключительно из материальных соображений. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что сирийско-российский альянс будет продолжаться, как и всегда, независимо от изменений, которые происходят на мировой арене.

- Может ли пандемия коронавируса сподвигнуть Дамаск к тому, чтобы занять более гибкую и компромиссную позицию в переговорах с оппозицией? Соответствует ли действительности информация о том, что вас к этому призывает Россия?

- Я не вижу связи между коронавирусом и политическими позициями, основанными на уважении суверенитета и территориальной целостности и соответствии международным законам. Сирия продемонстрировала все формы открытости и гибкости во всех переговорных раундах на политическом треке, будь то Астанинский процесс, межсирийский конгресс в Сочи или другие формы переговоров.

В связи с этим я хочу еще раз подтвердить, что сирийское правительство стремится постоянно сохранять суверенитет и территориальную целостность и уничтожать террористов, которые угрожают Сирии и ее народу и его волеизъявлению жить без вмешательства извне, что соответствует международному праву.

Поэтому не может быть никакой связи между коронавирусом или какими-либо иными эпидемиями и уступками народов в борьбе за свои права, особенно народа Сирии, который страдал и жертвовал ради независимой единой Сирии.

Сирия принципиальна по отношению к вышеупомянутому, и российские друзья полностью поддерживают данную позицию. Здесь следует отметить, что Сирия и Россия с самого начала навязанной нам войны столкнулись со многими враждебными кампаниями в СМИ, которые нацелены на то, чтобы запятнать имидж нашего руководства и армии и сломить дух нашего народа, который сопротивлялся терроризму и блокаде, навязанной ему теми же странами, стоящими за этими кампаниями.

Поэтому ни Сирия, ни Россия не удивлены недавней волне фальшивых новостей, которую официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как "эпидемию новостей, вводящих в заблуждение". И ни для кого не секрет, что медиаплатформы, запустившие данную кампанию, специально не проверяли источники этих новостей, а преднамеренно распространяли, не указывая то, что данные новости изначально были опубликованы со стороны хакеров, проникших на сайт Федерального агентства новостей, о чем оно и объявило. Хакерские атаки произошли с целью придать доверие этой вводящей в заблуждение информации, исказить российско-сирийские отношения, показать ненависть и запятнать образ Сирии и ее руководства перед международным и российским обществом.

Мы также сожалеем о том, что некоторые электронные издания, в т.ч. арабоязычные, распространили аналитические заметки и статьи, основанные на "лженовостях". Более того некоторые из публикаций якобы утверждали, что они отправили в адрес Посольства САР в РФ вопросы по данным лживым новостям, между тем, Посольство не получало никаких вопросов от этих изданий, ни от других представителей СМИ.

Поэтому сегодня подтверждаем, что исторически российско- сирийские отношения, достигшие стратегического уровня, отличаются прочностью и стабильностью. Наши дружественные страны сталкивались с совместными вызовами, которые были преодолены мудростью руководителей двух стран Его Превосходительством Владимиром Владимировичем Путиным и Его Превосходительством Башаром Асадом. Разговоры о том, что эти отношения могут ослабнуть из-за такого рода ложных новостей еще раз доказывают наивность тех, кто распространяет их в некоторых СМИ. Ведь сирийская и российская стороны вовлечены в постоянный открытый диалог на всех уровнях и областях, принимая во внимание, что СМИ не являются одним из множеств каналов связей, существующих между двумя сторонами.