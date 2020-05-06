Глава управления Рособрнадзора: Альтернативы ЕГЭ мы не видим

Игорь Круглинский признал, что нет технологии, которая позволила бы объективно провести дистанционный экзамен дома

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в интервью корреспонденту "Интерфакса" Алексею Курилову рассказал, почему в России нельзя обойтись без ЕГЭ даже в период коронавирусных ограничений.

- На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции звучат предложения отказаться от проведения ЕГЭ в этом году. Возможно ли это?

- ЕГЭ является не только выпускным экзаменом, но и вступительным экзаменом в вузы. По результатам ЕГЭ происходит отбор наиболее подготовленных абитуриентов. Это стандартизированный экзамен, который обеспечивает всем равенство условий при поступлении и гарантирует объективность процедуры.

На сегодняшний день в Российской Федерации ситуация такова, что количество бюджетных мест в вузах меньше, чем количество желающих на них поступить. А на наиболее востребованных специальностях в ведущих вузах страны конкурс может достигать нескольких десятков человек на место. Поэтому прием невозможно осуществить без проведения конкурсного отбора среди абитуриентов.

Если отменить ЕГЭ, то мы идем к тому, что каждый вуз должен будет осуществлять этот отбор самостоятельно.

- Можно ли провести вступительные экзамены в вузах, заменить ими ЕГЭ в этом году?

- Вступительный экзамен в вузе также является массовым мероприятием. При этом для сдачи экзаменов большому числу абитуриентов необходимо выезжать в другие регионы, где расположены вузы. А это сразу создает дополнительную опасность заражения из-за перемещения большого числа выпускников внутри страны. Принятие такого решения на фоне пандемии коронавируса неоправданно.

Кроме того, проведение экзаменов в вузах влечет за собой дополнительные расходы для семей, нервное напряжение, и существенно ограничивает возможности абитуриентов, которые по результатам ЕГЭ могут подавать документы в пять вузов. А главное, делает непрозрачной приемную кампанию.

Кроме того, в отличие от ЕГЭ, где процедура стандартизированная и все вопросы, связанные с профилактикой, обработкой помещений, средствами защиты решаются централизованно, в ситуации, когда каждый вуз будет проводить экзамены сам, очень сложно будет регулировать соблюдение норм безопасности и порядок обеспечения необходимыми защитными средствами детей, которые приехали сдавать экзамены.

- А если разрешить всем вузам провести такие вступительные экзамены в онлайн-режиме, и по их результатам проводить зачисление?

- На сегодняшний день отсутствует технология, которая позволила бы адекватно и объективно проводить дистанционный экзамен дома. Потому что ты можешь сидеть за компьютером дома, а рядом стоят три репетитора, которые будут помогать, и никто на камеру это не увидит, даже если экзамен будет в онлайн-режиме. Более того, у кого-то компьютер новый, а у кого-то старый, интернет быстрый или медленный, нет веб-камеры, микрофона, интернета или нужных гаджетов вообще. Обеспечить единые условия здесь фактически невозможно.

- Можно ли вообще обойтись без ЕГЭ и вступительных экзаменов? Какие варианты предлагались?

- Да, предлагались такие варианты, например, зачислить абитуриентов в вузы по неким "средним результатам обучения в школе". Тут мы снова сталкиваемся с проблемой объективности: кто и как вычислит эти средние результаты и как подтвердит их объективность? Как произвести отбор при равенстве среднего балла аттестата? И как учесть интересы выпускников прошлых лет, которые тоже хотят поступить в вуз, если для выпускников этого года будут созданы особые условия?

Предлагался вариант с зачислением в вузы всех желающих, с отсевом лишних по итогам первого полугодия обучения. Но вузам в этой ситуации придется принять такое количество первокурсников, для обучения и аттестации которых у них нет ни материальных ресурсов, ни помещений, ни общежитий, ни преподавателей. К тому же мы понимаем, что при таких условиях огромный поток абитуриентов устремится, в первую очередь, в 15-20 ведущих вузов страны, которые физически никак не смогут справиться с таким наплывом.

Поэтому в данной ситуации альтернативы ЕГЭ, как инструменту отбора абитуриентов вузов, мы не видим.