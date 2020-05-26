Димитар Богов: пандемия углубит рецессию в Белоруссии

Ведущий региональный экономист ЕБРР рассказал об уточненном прогнозе банка для республики

Димитар Богов Фото: Пресс-служба ЕБРР

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) позитивно оценили ранее предпринятые в Белоруссии меры по консолидации бюджетно-налоговой политики, что снизило остроту негативного влияния на экономику пандемии коронавируса. Однако, ЕБРР рекомендует властям переходить к финансовой поддержке антикризисной программы и подтвердил готовность предоставить ресурсы на прошлогоднем уровне. Ведущий региональный экономист ЕБРР Димитар Богов, который в прошлом (2011-2018 годах) был управляющим Нацбанка Македонии, рассказал в интервью "Интерфаксу" подробности уточненного прогноза банка для Белоруссии и поделился рекомендациями для белорусских властей.

- Как изменен прогноз по экономике Белоруссии в 2020-2021 годах?

- В прогнозе ЕБРР, опубликованном в ноябре 2019 года, мы ожидали что экономика Белоруссии вырастет на 1,3 процента в 2020 году и в далее на 1,2 процента в 2021 году. Однако, пандемия коронавируса подтолкнет экономику к рецессии за счет сокращения внешнего и внутреннего спроса. Ожидается, что ВВП сократится на 5,0 процента в 2020 году и восстановится на 3,5 процента в 2021 году.

- Какие факторы стали определяющими при ухудшении прогноза?

- В преддверии пандемии коронавируса экономика Белоруссии уже находилась в стадии замедления. По предварительным оценкам ВВП сократился на 0,3 процента г/г в первом квартале 2020 года на фоне спада производства из-за задержки с достижением нового соглашения по нефти и газу с Россией, что привело к прекращению поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в начале года. Пандемия коронавируса вероятно усугубит рецессию. То, что Беларусь не ввела строгих сдерживающих мер означает, что сокращение внутреннего потребления вероятно не будет столь резким как в других странах. Однако, ожидается, что внешний спрос будет значительно сокращен из-за глобальной рецессии. Расширенные экономические связи с Россией делают Беларусь еще более уязвимой к снижению цен на нефть и ожидаемой рецессии в России.

- Как ЕБРР оценивает эффективность и полноту антикризисных мер, предпринимаемых правительством Белоруссии?

- Власти предпочли меры рекомендательного характера строгой политике сдерживания пандемии. Поэтому пока антикризисные решения сводятся к пруденциальным антициклическим мерам в банковском секторе: выдача дополнительных кредитов государственным предприятиям и временные фискальные льготы малому и среднему бизнесу. ЕБРР по-прежнему готов поддержать Беларусь во время кризиса и повторить свой рекордный объем бизнеса прошлого года путем предоставления оборотного капитала клиентам из частного сектора, а также открытия кредитных линий для банков-партнеров для торгового финансирования и займов для малого и среднего бизнеса.

- Ранее ЕБРР обсуждал с властями Белоруссии приватизацию государственного Белинвестбанка. Сохраняет ли банк интерес к сделке на фоне глобальной рецессии?

- Приватизация государственных предприятий и банков является постепенным процессом в среднесрочной и долгосрочной перспективе, который в первую очередь определяется интересом властей. ЕБРР готов продолжать поддерживать коммерциализацию государственных предприятий и участвовать в предприватизации, если такие возможности появятся.

- Какие ключевые рекомендации правительству ЕБРР может дать для минимизации негативных последствий коронакризиса для экономики?

- Хотя ситуация в разных странах отличается, тем не менее, большинство стран отреагировали на этот кризис пакетами налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, нацеленными на ограничение сокращений и неплатёжеспособности при одновременной поддержке доходов граждан. Идея состоит в том, чтобы защитить производственные мощности экономики и после вероятно короткого перерыва, вызванного вирусом, возобновить производство. Сокращение налоговых поступлений и значительное увеличение расходов неизбежно увеличат бюджетный дефицит и повысят уровень государственного долга. Те страны, которые своевременно провели разумную налогово-бюджетную политику, теперь имеют больше возможностей для поддержки своей экономики. К счастью, в предыдущие годы Беларусь консолидировала налогово-бюджетную политику и начала снижать уровень государственного долга. Это создало определенное фискальное пространство для соответствующей реакции в этом кризисе. Тем не менее, основная задача заключается в финансировании мер реагирования на кризис. Таким образом, многие страны операций ЕБРР заняли средства у многосторонних кредиторов.