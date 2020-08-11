Заместитель мэра Москвы: Возвращение экономики столицы к докризисному уровню ожидаем в конце года

Владимир Ефимов рассказал "Интерфаксу", как Москва преодолевает последствия ограничений из-за коронавируса

Владимир Ефимов Фото: Пресс-служба

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - После двух месяцев режима ограничений, введенных в Москве в апреле-мае из-за коронавируса, наблюдается резкий рост потребительского спроса, а при общем снижении доходной части бюджета города реальные доходы населения в первом полугодии даже выросли.

Что происходит сейчас в столичной экономике, какие есть прогнозы по ее восстановлению в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

- После снятия ограничений на работу непродовольственной торговли и предприятий услуг в июне наблюдался резкий рост потребительского спроса. Сейчас август, сохранилась ли эта тенденция?

- Динамика восстановления потребительского спроса оказалась даже более высокой, чем мы ожидали. Весной мы прогнозировали, что по обороту розничной торговли и услуг на докризисный или хотя бы на прошлогодний уровень мы выйдем к концу августа. А по факту уже к концу июня – началу июля оборот не просто восстановился, а вышел на траекторию роста. Все последние недели оборот по реализации товаров и услуг по данным контрольно-кассовой техники превышает не только показатели прошлого года, но и докризисного первого квартала текущего года. Более того, в июле был поставлен абсолютный рекорд – почти 30 млрд рублей ежедневной выручки, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Оборот на первой неделе августа составил порядка 29,4 млрд рублей.

Восстановление оборота розницы говорит об устойчивом покупательском спросе и, на самом деле, о частичном замещении туристического спроса на спрос внутренний. В конце июля – начале августа в сезон отпусков москвичи обычно уезжали за границу или в другие регионы, и их спрос на московском рынке замещали туристы, которые, как правило, тратят немало. Сейчас же произошло внутреннее замещение, что для экономики, безусловно, хорошо.

- Потребительский спрос возрос, но доходы городского бюджета все же значительно упали?

- Если сравнивать с нашим планами – с начала года мы недополучили порядка 300 млрд рублей. Планировали рост доходов на 8% по сравнению с прошлым годом, по факту в доходной базе пока минус 8%.

Динамика по сборам НДФЛ и налогу на прибыль разноплановая. По НДФЛ с начала года рост на 3% – то есть, несмотря на пандемию, доходы населения растут.

По налогу на прибыль произошло сокращение на 18%. Однако эту динамику нельзя считать реально отражающей состояние экономики, потому что в рамках принятых мер поддержки многие налоговые платежи для предприятий пострадавших отраслей, были перенесены на конец года. Как вы помните, решением мэра Москвы Сергея Собянина, московским предприятиям были предоставлены меры поддержки, включая перенос уплаты налогов, общим объемом порядка 85 млрд рублей.

В целом, если брать крупный бизнес в основных отраслях, то небольшое замедление есть. В промышленности это связано с внешней конъюнктурой и снижением спроса на мировом рынке. В нефтегазовом секторе и объемы сократились, и цена упала. И если цена плюс-минус восстановилась, то за счет снижения объемов выручка этих компаний ниже от 20 до 40% относительно аналогичного периода прошлого года, что также сказывается и на налоговых поступлениях.

Замедление экономической активности сказалось и на банках. В апреле-мае была просадка по всем кредитным операциям и в целом по оборотам компаний. Плюс произошла переоценка активов, связанная с изменением курса рубля. Поэтому мы понимаем, что в этом году от банковского сектора мы получим минимум в два раза меньше, чем планировали.

- Сейчас бюджет Москвы недополучил 300 млрд рублей из-за пандемии, какие прогнозы по доходам на конец года?

Мы ожидаем, что недополученные доходы по итогам года составят порядка 550 млрд рублей относительно наших планов, половина из которых – отсутствие запланированного роста, и половина – снижение относительно прошлого года.

Под выпадающие доходы мы частично пересмотрели инвестиционную программу города, и в первую очередь это коснулось программ благоустройства, плюс несколько проектов в сфере строительства. Но мы не отказываемся от их реализации, а подвинули сроки их реализации. В частности, это коснулось строительства дополнительных дорог в ТиНАО, направленных не на кардинальное изменение, а на улучшение транспортной ситуации. При этом не остановлен ни один проект, связанный со строительством метрополитена, значимыми дорожными развязками. Мы безусловно выполняем все обязательства по строительству медицинских, социальных объектов – равно как и все социальные обязательства, которые мы на себя приняли.

Также мы сократили часть неприоритетных расходов. Например, бюджетом были предусмотрены средства на проведение массовых мероприятий, конгрессно-выставочную деятельность – все эти средства были оптимизированы.

- Насколько пришлось сократить объемы Адресной инвестиционной программы Москвы по 2020 году?

- Примерно на 30%. Но мы не отказываемся от этих проектов, а поставили их на паузу. Посмотрим на ситуацию, которая будет складываться с доходами в текущем году – как только появится возможность, мы готовы запустить приостановленные проекты в работу максимально быстро.

- Потребуется ли изменения в закон о бюджете Москвы в связи с таким сокращением доходов?

- Это не требует внесения изменений в закон о бюджете, так как мы не предусматриваем новые расходные обязательства, а приостанавливаем проекты, которые предусмотрены бюджетом города.

- Будут ли учтены новые экономические реалии в бюджете на следующую трехлетку, когда его планируется принять?

- Безусловно. В этом году законодательство позволяет принять бюджет позже. Мы обычно его принимали в октябре, а в этом году планируем сделать это к декабрю. Отодвигаем по срокам специально, чтобы более ясно понять картину по восстановлению экономики и более точно спрогнозировать доходы. От того, насколько правильно мы спрогнозируем, зависят те обязательства, которые мы примем на себя, а также инвестиционная активность в городе. Мы уже запустили процесс подготовки проекта бюджета. Сначала мы с коллегами смотрим на наши текущие расходы, определяем, где есть резервы для оптимизации. Следующим этапом посмотрим инвестиционные программы, понимая, что есть приоритетные проекты, которые должны быть реализованы четко в срок, и дальше будем отталкиваться от складывающейся ситуации.

Коллеги из федерального правительства закладывают в проект бюджета 2021 года небольшой рост относительно прошлого года. Думаю, что мы будем также ориентироваться: прошлый год плюс небольшая индексация.

- Ситуация кризисная, что происходит с доходами москвичей?

- Доходы населения можно оценить через призму НДФЛ и агрегированную информацию крупнейших банков. С начала года мы видим динамику плюс 3%. Учитывая, что накопленная инфляция чуть менее 3%, то за первое полугодие видим не просто рост доходов, а рост реальных доходов населения.

- Когда же можно ожидать полное восстановление столичной экономики после "коронавирусного кризиса"?

- В целом мы видим положительную динамику и можем рассчитывать, что к концу года вернемся на докризисный уровень, а возможно с небольшой положительной динамикой.

Есть по-прежнему простаивающие отрасли, их число сокращается – как вы знаете, с 1 августа открыли еще и кинотеатры, концертные залы, театры. Понятно, что ввиду отсутствия туристического потока будет страдать гостиничная отрасль, туристический сектор. Для их восстановления потребуется существенно больше времени, чем конец года. Хотя, если будет положительная эпидемиологическая ситуация, к концу года с учетом новогодних праздников и открытия границ мы сможем увидеть и возросший туристический поток.

У нынешнего кризиса есть два фактора. Первый – шоковые цены на нефть и курсовые изменения, которые в динамике снижения ВРП и ВВП страны дают порядка трети от всего падения. Все остальное – это неэкономические факторы, связанные с режимом ограничений, когда вынужденно вся экономическая активность была поставлена на паузу. В том числе поэтому многие отрасли восстанавливаются сейчас так быстро: мы поддержали предприятия в период ограничений, и сразу после их отмены бизнес "выстрелил".

Надо понимать, что в целом экономика Москвы, как и всех крупнейших мегаполисов мира, диверсифицирована, и у нас высока доля сектора услуг. А этот сектор очень мобильный. Он быстро реагирует на изменение внешней конъюнктуры. Поэтому экономики, у которых высокая доля услуг, например Европы, США, быстрее падают в кризисные ситуации, но и кратно быстрее, чем традиционные экономики, где преобладает промышленность, восстанавливаются.

- Какие тенденции сейчас наблюдаются на рынке арендной недвижимости Москвы?

- Если брать городскую недвижимость, то в целом нет замедления по активности на торгах. Наоборот, выросло количество участников, превышение стартовых цен осталось примерно на том же уровне. Предприниматели увидели, что арендовать недвижимость у города выгодно, в том числе потому, что в сложный период арендодатель не будет выкручивать тебе руки, а наоборот, поддержит – каникулами снижением ставки, переносом сроков платежей.

С рынка же мы получаем сигналы, что активность арендаторов снизилась, но ситуации, что все массово съезжают или закрываются, тоже нет. Уверен, что снижение активности связано с тем, что все предприниматели сейчас оценивают ситуацию с потребительским спросом, насколько быстро он восстановится. В целом по городу мы видим, что в рознице объем выручки увеличился, но посещаемость торговых центров восстановились только на 60-70%. Это связано и с тем, что многие потребители перешли на онлайн-покупки, объем которых в Москве увеличился в 3-4 раза относительно начала года. Назад в офлайн многие москвичи не хотят возвращаться – если ты освоил онлайн-шоппинг, то зачем куда-то ходить? И, конечно, у людей все еще есть опасения, связанные с эпидемиологической ситуацией. Все понимают, что вирус никуда не делся, и население ведет себя аккуратно.

- Не приведет ли такая ситуация к закрытию ТЦ?

- Существует глобальный тренд - торговые центры меняют свою специализацию и превращаются в торгово-развлекательные центры. ТЦ – это все больше место развлечения: посетители здесь и погуляли, и поели, поиграли, кино посмотрели и заодно совершили покупку.

Думаю, что эпидемиологическая ситуация и сложившаяся ситуация в экономике ускорят процессы по переформатированию торговых центров. Я не думаю, что торговые центры будут закрываться – возможно, будут меняться собственники, бренды, профиль. Ближайшие годы торговая недвижимость все еще будет востребована. Вопрос в эффективности ее использования и наборе функций конкретной площадки.

- Насколько восстановилась столичная промышленность после снятия ограничений?

- Загруженность промышленных предприятий в настоящее время в среднем превышает 80%. Почти все предприятия уже вышли на нормальный режим работы. Есть предприятия, у которых пока выход на прежние мощности сдерживается снижением спроса на внешних рынках или в других регионах, но в целом промышленность чувствует себя хорошо. Если брать накопленным итогом за январь-май, есть рост на 3 с небольшим процента.

Важно понимать, что в Москве представлены самые разные направления промышленности, и если фармацевтика, производство медицинских изделий показали рост, то, например, машиностроению пришлось тяжелее. Так, завод Renault был вынужден останавливаться, так как не было поставок комплектующих из Европы. Потом завод возобновил работу, сейчас ситуация стабилизируется.

В целом все запланированные инвестиционные проекты в сфере промышленности будут реализованы. Никто от развития не отказался – это лучше всего говорит о стабилизации ситуации и нормальном самочувствии бизнеса. Все, что было запланировано, пошагово запускается. Где-то бывают сдвижки на месяц-два, но не отказ от проектов.

В строительстве ситуация аналогичная – несмотря на то, что тоже была приостановка работы, все столичные девелоперы нагоняют упущенное время и прогнозируют достижение плановых значений ввода недвижимости на конец года. В целом активность на рынке недвижимости сильно оживилась.

- Многие считают, что кризис приведет к закрытию предприятий, ударит по малому бизнесу и приведет к массовым банкротствам. Что на самом деле сейчас происходит?

- Мы не видим всплеска банкротств. Мы следим за числом предприятий, которые подавали иски о банкротстве, уровнем открытых дел о банкротстве – сейчас они абсолютно среднестатистические.

В период ограничений было увеличение количества ликвидируемых ИП, но связано это не с тем, что они реально обанкротились, а ввиду того, что из-за введенных ограничений предприниматели не могли вести деятельность. Сейчас им никто не запрещает в течение 3-5 дней зарегистрировать ИП заново.

Обычно в Москве в день регистрируется 1200-1300 ИП и 200-300 закрывается. А в период режима ограничений было наоборот: закрывалось 1200-1300, и 200-300 заново регистрировались. Сейчас ситуация вернулась к докризисным значениям.

- В рамках нескольких антикризисных пакетов правительством Москвы бизнесу предоставляются значительные меры поддержки на сумму 85 млрд рублей. Есть ли необходимость в дальнейшем продлении отсрочек по платежам?

- Меры поддержки можно поделить на три крупных блока: отсрочки по налогам и арендным платежам, освобождение от платы арендаторов городской недвижимости и земельных участков и субсидии собственникам торговой недвижимости в размере налога на имущество в случае, если они предоставили скидку арендаторам в размере до 50%. Также идет субсидирование процентных ставок для субъектов малого предпринимательства.

Все отсрочки предприниматели уже получили, общий объем запрошенных субсидий мы увидим только к концу года.

Что касается продления или расширения мер поддержки - пока для этого предпосылок нет. Основные отрасли очень быстро восстанавливаются, проблемы носят в основном точечный характер и касаются нескольких отраслей, которые до сих пор не могут полноценно работать. Мы анализируем их состояние и пока системных угроз не видим. Но мы находимся в постоянном диалоге со столичным бизнесом, наши решения основаны на оценке реального положения дел и, если ситуация будет меняться, мы вернемся к этому вопросу.