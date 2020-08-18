Яков Ливне: надеемся на скорое окончание судебного разбирательства по Александровскому подворью

Временный поверенный Израиля в Москве рассказал о перспективах открытия границ и сотрудничестве медиков двух стран в борьбе с пандемией

Яков Ливне Пресс-служба посольства Израиля

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" рассказал о перспективах открытия границ своей страны, сотрудничестве медиков двух стран в борьбе с пандемией, переговорах о зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС, он прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также поделился своими впечатлениями о параде 9 мая в Москве.

- Можно ли ожидать возобновления полетов между Израилем и РФ в этом году? Или про поездки в Израиль пока можно забыть? Поддерживается ли диалог между двумя сторонами по этой тематике?

- Это серьезный вопрос для Израиля. Министерства транспорта, туризма, Минздрава Израиля вместе с МИДом, а также с нашими международными партнерами, все мы достаточно интенсивно работаем для того, чтобы такие поездки были возможны. Конечно, все зависит от уровня пандемии в мире вообще и в той или иной стране в частности. То, что мы наблюдаем сейчас, это очень динамичная ситуация, предугадать что-то достаточно сложно, но мы продолжаем видеть в России важного партнера для Израиля в сфере туризма. И как только будет возможность возобновить туристический поток частично или в полном объеме, конечно, мы это сделаем.

Я очень надеюсь, что до нового 2021 года мы сможем разрешить, во всяком случае, часть проблем. Но еще раз - это зависит от ситуации с пандемией, зависит от создания вакцины, насколько можно будет в этом продвинуться. И соответственно мы на двустороннем уровне будем действовать и в сфере туризма.

- Туристическая отрасль Израиля переживет этот кризис в свете практически полного закрытия границ страны на долгий период?

- Туризм в Израиле – это важная отрасль, правда, не центральная для израильской экономики. Сегодня мы видим, что очень многие израильтяне, которые не могут по понятным причинам выезжать за границу, предпочитают проводить свой отпуск в Израиле. Таким образом, израильские туристы пока приходят на место иностранных туристов. Так что с экономической точки зрения одно как бы перекрывает другое. Но, разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы израильтяне могли выезжать за границу, а иностранные туристы возвратились к нам.

Мы за последние годы видим очень позитивную тенденцию: больше и больше россиян приезжает в Израиль, и израильтян - посещает Россию. Например, за 2019 год примерно четверть миллиона израильтян побывали в РФ в качестве туристов. Число приезжающих в Израиль российских туристов чуть больше. Так что, конечно, мы все заинтересованы - и в Израиле, и в России – быстрее возвращаться к этим показателям. Опять же все зависит от ситуации с COVID.

- Сотрудничают ли медики и фармацевты наших стран в разработке вакцин против коронавируса? В России прошла регистрацию и в ближайшее время начнет применяться вакцина против коронавируса, созданная в центре Гамалеи. Это представляет для вас интерес?

- Конечно, эта разработка является интересной для Израиля. Мы следим за международными успехами, которые есть в других странах для создания вакцины от COVID. Мы также в Израиле работаем над своей вакциной. Израильский институт биологических исследований находится на достаточно продвинутом этапе ее разработки.

Я уверен, что мы должны сотрудничать – Израиль и Россия, в том числе по этому поводу. Наш министр здравоохранения Юлий Эдельштейн недавно отметил, что мы будем заинтересованы начать переговоры с Россией, если увидим, что этот препарат (новая вакцина - ИФ) действует. Так что думаю, в этом вопросе нам надо продолжать сотрудничество, учитывая тот факт, что в целом взаимодействие в области медицины между Израилем и Россией находится на довольно высоком уровне.

- Есть ли прогресс на переговорах по зоне свободной торговли ЕАЭС и Израиля? По прикидкам израильских экспертов, когда это произойдет? К каким конкретным изменениям в экономических показателях (товарооборот и др.) между Израилем и зоной ЕАЭС это может привести? И отдельно, как это скажется на экономическом сотрудничестве с Россией?

- Договор о зоне свободной торговли между Израилем и Евроазиатским союзом, который готовится, крайне важен. С ЕАЭС и Россией у нас самые тесные отношения с точки зрения экономики. У нас достаточно солидный товарооборот, который исчисляется в миллиардах долларов (товарооборот между Израилем и РФ за 2019 составил 6 млрд долл. - ИФ).

Как показывает практика, когда подписывается такого рода договор, объем торговли очень серьезно возрастает – на десятки процентов, иногда даже в разы, так что можно посчитать и понять, что это будет очень важный вклад в наши торговые, деловые связи. Такой договор предусматривает снижение тарифов и других ограничений для торговли. Так что я уверен в том, что, когда такой договор будет подписан, это будет очень серьезный вклад в наши экономические отношения.

Во время пандемии не было возможности проводить личные встречи между экспертами сторон, но, несмотря на это, продолжается процесс переговоров между ними в режиме онлайн. Изначально говорилось, что уже в текущем году договор будет заключен. Я надеюсь, что это так и произойдет. Во всяком случае, мы ведем эту работу, и единственное препятствие, - разумеется, не политическое, а техническое, - что профессионалы с обеих сторон должны закончить обсуждать все темы и нюансы, а их достаточно много, они достаточно сложные, в них много деталей. Как только этот процесс закончится, мы сможем подписать этот договор. Я надеюсь, что это будет в текущем году.

- Каковы перспективы решения вопроса по Александровскому подворью в Иерусалиме? Какова позиция израильских властей в этом вопросе?

- Как известно, несколько организаций подали в израильский суд, и они по сути оспаривают просьбу о передаче права владения Российской Федерации Александровским подворьем. Дело на сегодняшний день находится на рассмотрении израильского суда. Мы знаем, насколько этот вопрос является важным для Российской Федерации, и надеемся на скорое окончание судебного разбирательства.

- Следственный комитет России недавно возбудил уголовное дело против Юлии Ильинской (Яэль Ильински по израильским документам), трижды проголосовавшей в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Вы не опасаетесь, что это дело может стать еще одной "каплей дегтя" в двусторонние отношения после дела Наамы Иссахар?

- Я не нахожу возможным комментировать судебные процессы. Для этих вопросов есть соответствующие профильные каналы. Могу от себя добавить, что не вижу никакой причины, почему это вообще должно выходить на двустороннюю повестку отношений или как-то влиять на них.

- Как в Иерусалиме восприняли итоги голосования в СБ ООН, где провалилась попытка Вашингтона продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана? По оценке многих экспертов, такой шаг мог означать окончательный развал СВПД и снятие с Ирана обязательств в рамках этой сделки. К каким последствиям может привести отказ от продления оружейного эмбарго?

- Мы считаем, что голосование против продления эмбарго – это ошибка. Ошибка, которая может привести к опасной эскалации в нашем регионе. Мы в Израиле видим с неудовлетворением решение некоторых стран-участниц Совбеза не продлевать эмбарго. Хочу подчеркнуть, что СБ ООН был создан именно для того, чтобы предотвращать, не давать возможности как раз таким режимам, как режим аятолл в Иране, наращивать свою военную мощь и распространять свою идеологию и милитаристские намерения.

Мы неоднократно заявляли, что Иран является реальной угрозой для региональной стабильности. Даже в рамках СВПД Иран продолжает работать над своей ядерной программой и улучшением ракетных систем. Мы видели отчет МАГАТЭ, который представил очевидные факты нарушения Ираном СВПД. Иран продолжает обогащение урана на 4,5% и устанавливает улучшенные центрифуги. Всем ясно, какова цель иранского режима в этом контексте. Мы также видели, что специальный отчет главы МАГАТЭ говорит о том, что Иран нарушает свои обязанности. Этот факт должен вызвать незамедлительную реакцию международного сообщества. Иран уже неоднократно нарушал свои обязательства, и из-за этого мы уверены, что оружейное эмбарго является важным сдерживающим фактором.

К сожалению, в итоге голосование в СБ о неограниченном продлении эмбарго дало плачевный результат. Мы считаем, что эмбарго необходимо продолжать для того, чтобы не дать Ирану дестабилизировать наш регион, в котором и так достаточно много проблем. Мы видим, что Иран делает в Ливане, в Сирии, в Йемене. И из-за этого считаем, что резолюция, которая не была принята в ООН, - это тяжелейший удар по мировому порядку и заинтересованности всех игроков в мире и стабильности на Ближнем Востоке.

- В последнее время события в Сирии отошли на второй план. Что касается иранского присутствия в этой стране, то, по данным Израиля, оно стабилизировалось, сокращается или наоборот увеличивается? Фиксируются ли попытки продвижения проиранских формирований ближе к границам Израиля?

- То, что Иран пытается делать в Сирии, является очень серьезным вызовом для безопасности Государства Израиль. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы такая угроза не смогла осуществиться. Мы неоднократно говорили о том, что не потерпим попытки Ирана спонсировать терроризм на наших границах. К сожалению, мы видим, что Иран не прекращает призывы к уничтожению Израиля, к которым мы относимся очень серьезно.

За последнее время очевидны попытки Ирана и его "прокси" вернуть свое присутствие вдоль границы с Израилем, в том числе в районе Голанских высот. Мы также наблюдаем активность иранского режима в поддержке проиранских формирований и "Хезболлы". В последний месяц, к сожалению, были предприняты как минимум две попытки пересечь израильскую государственную границу и совершить теракты против израильских граждан. Мы также видим, что продолжается транспортировка оружия иранцами через Сирию в руки "Хезболлы" - речь идет о высокоточных ракетах, а это серьезная опасность, против которой мы не раз выступали.

Эта и другие темы обсуждаются между Израилем и Россией, между нашими лидерами, в том числе об этом шла речь недавно в разговоре между министрами обороны России и Израиля Сергеем Шойгу и Бени Ганцем. Это события, на которые мы обращаем большое внимание и действуем соответственно.

- После трагедии в порту Бейрута, повлекшей огромные человеческие жертвы и разрушения, в ряде арабских СМИ прозвучали намеки о возможной причастности Израиля к взрыву. Как вы это прокомментируете? Готов ли Иерусалим оказать содействие властям Ливана в расследовании этой трагедии?

- У таких обвинений нет, разумеется, никакой базы. Действительно, речь идет о страшной трагедии, и мы искренне сопереживаем ливанскому народу в эти тяжелые для него дни. Мы предлагали и предлагаем гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана. К сожалению, на это пришел отрицательный ответ. Нам надо помнить о самом главном факторе, который дестабилизирует ситуацию и внутри Ливана, и вообще в регионе. Это террористическая группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном. Проект повышения точности ракет "Хезболлы", который спонсируется Ираном, является очень серьезной угрозой гражданам Израиля. "Хезболла" - это как раз та организация, которая ответственна за экономический кризис в Ливане, это та организация, которая усугубляет положение настоящего и представляет риск для будущего жителей Ливана.

Мы призываем международное сообщество не допустить захвата Ливана в заложники Ираном посредством "Хезболлы" , используя бедственное положение, сложившееся в результате трагедии в порту Бейрута, этого взрыва и существующего продолжительного политического и экономического кризиса в Ливане.

- Когда власти Израиля намерены приступить к реализации "сделки века" в части размежевания на Западном берегу реки Иордан, в Иудее и Самарии? Какие коррективы в эти планы внесло соглашение Израиль-ОАЭ? Вы не опасаетесь, что реализация планов размежевания может привести к усилению трений с Москвой в данном вопросе, которая традиционно поддерживает палестинцев? Является ли эта тема предметом двусторонних консультаций с РФ?

- У нас хороший плодотворный диалог с Россией во всех областях, в том числе на политические темы, которые связаны с нашим регионом, так что я не ожидаю здесь никакой конфронтации. Насчет самой "сделки века" премьер Нетаньяху отметил: план по распространению нашего суверенитета в Иудее и Самарии может происходить только в полной координации с Соединенными Штатами, этот факт не изменился. Распространение суверенитета будет осуществляться исключительно в координации с Вашингтоном. Мы видели, что президент США Дональд Трамп попросил Израиль подождать с распространением суверенитета, поскольку сначала хотелось бы заключить мир между Израилем и еще одним арабским государством (договор с ОАЭ - ИФ). Это важное историческое событие. За миром между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами могут последовать другие арабские страны.

По теме диалога с Российской Федерацией хочу подчеркнуть, что мы ценим заинтересованность российской стороны в скорейшем разрешении палестино-израильского конфликта. К сожалению, мы видим, что все наши призывы к палестинцам сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий остаются безответными. Мы видим ситуацию на юге Израиля, когда сейчас проходит очередной виток насилия со стороны террористов "Хамас" - это негативная ситуация, мы ожидали бы от палестинских лидеров как раз поддержки новых мирных соглашений между Израилем и арабскими странами. К сожалению, мы видим вместо этого отрицательную реакцию, мы видим, что палестинцы продолжают говорить "нет" любым шагам для мирного урегулирования. Мы считаем, что международное сообщество должно призывать их изменить свой подход. Договор между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами является важным вкладом в стабильность на Ближнем Востоке и дает возможность возобновить переговоры между Израилем и палестинцами на базе американской инициативы о достижении мира.

- Создается впечатление, что после выборов в Израиле и на фоне пандемии активный израильско-российский диалог на высоком уровне несколько "угас". Готовятся ли контакты и, возможно, визиты в скором времени?

- Отнюдь нет, диалог не угас, а продолжается в полном масштабе. Мы видели в последние месяцы контакты на самом высоком уровне в режиме онлайн; были телефонные разговоры между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, министрами иностранных дел Габи Ашкенази и Сергеем Лавровым, министрами обороны Сергеем Шойгу и Бени Ганцем. Здесь, в Москве на уровне МИДа РФ и посольства я продолжал встречаться. То же самое делает мой коллега в Иерусалиме. Так что все контакты у нас активно продолжаются. Мы говорили с вами раньше о переговорах, которые проходят по теме свободной торговли и координации в области медицины. Словом, все те контакты, которые были, продолжают работать. Я бы даже сказал, наоборот, как раз такой международный кризис, как пандемия, еще раз проверяет на прочность отношения между нашими странами, и выясняется, что эти отношения достаточно глубокие.

Мы в следующем году будем отмечать 30-летие возобновления дипломатических отношений между Израилем и Россией. За эти 30 лет мы смогли сделать очень и очень много.

- Вы присутствовали на военном параде в Москве 9 мая этого года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каковы ваши впечатления от парада?

- Для меня лично это был важный и трогательный момент. Члены моей семьи, в том числе мой отец, воевали в рядах Красной Армии в той войне. И быть там на трибуне на Красной площади, и видеть, как танк Т-34 и Су-100 проезжают по брусчатке - как раз те машины, на которых воевал мой отец - это, конечно, трогательно и эмоционально! В Израиле есть очень много семей, члены которых воевали в рядах Красной Армии. Больше полумиллиона евреев были солдатами, офицерами Красной Армии, больше 200 тысяч из них пали в боях. Это не только большие цифры, это показывает, как в Израиле смотрят на этот период вообще. Мы отмечаем День Победы в Израиле именно 9 мая. Кстати, отмечаем День Победы дважды: один раз 9 мая, в другой раз по еврейскому календарю – и это единственный такой день, который отмечается в Израиле дважды. В этом году нам помешал COVID, но до него ежегодно традиционно 9 мая в Израиле проходят шествия и народное празднование, акция "Бессмертного полка". Мы хорошо помним о подвиге Красной Армии, были очень рады, когда президент Владимир Путин приехал в Израиль в январе и открыл у нас памятник блокадному Ленинграду.

Словом, как и в личном контексте, так и в государственном, я могу сказать, что у нас с Россией очень глубокое совместное понимание событий Второй мировой войны. Мы считаем, что эту память надо сохранять и не давать возможности кому бы то ни было пытаться изменить историю.

- Так вы в первый раз лично присутствовали на Параде в этом году или раньше приходилось?

- В первый. Сам Парад очень впечатлил, как действо, как мероприятие очень крупного масштаба. Но для меня и для многих израильтян это и личный, и национальный момент, который связан с нашими семьями, связан с памятью всех жертв той войны. И у советского народа, и у еврейского народа были ужасающие потери в этой войне, и надо вместе сохранять эту память.

- Поскольку вы завершаете пребывание в Москве в качестве временного поверенного в делах Израиля и возвращаетесь в Иерусалим для продолжения работы в МИД, не могли бы подвести итоги своей миссии?

- Я приехал сюда как временный поверенный уже почти год тому назад. За это время мы успели сделать достаточно много. Был визит президента Владимира Путина в Израиль 23 января, когда он приезжал на Международную конференцию по теме Холокоста. Приезжал для того, чтобы мы вместе еще раз вспомнили освобождение Аушвица (Освенцим - ИФ) солдатами Красной Армии. Во время того визита также состоялись важные двусторонние переговоры. Через неделю после этого, 30 января, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прилетал в Москву из Вашингтона, чтобы первым проинформировать президента России Владимира Путина о "сделке века". На этой встрече также обсуждались многие другие важные темы, которые связаны со стабильностью на Ближнем Востоке и нашими двусторонними отношениями.

Мне было интересно видеть отсюда, из Москвы (так как я обычно веду эти отношения в качестве главы департамента МИД из Иерусалима), насколько тепло в России принимают израильских представителей. Насколько тепло меня приняли - и в российском МИД, и в еврейской общине. И все коллеги и партнеры, с которыми у меня была возможность здесь общаться, показали не столько позитивное отношение ко мне лично, а к Государству Израиль. Сегодня есть глубокое понимание важности наших отношений, как и в Израиле, так и здесь. Как человека, который занимается ими уже несколько десятков лет, это не может меня не радовать. Сейчас у меня была возможность пробыть около года в Москве, городе, в котором я родился, в котором я работал в 90-е годы. Был очень рад еще раз увидеть, как Москва процветает, как в принципе процветают наши отношения - меня все это очень радует. Я возвращаюсь, как вы правильно сказали, в Иерусалим, буду продолжать работать над российско-израильскими отношениями. Очень надеюсь и исхожу из того, что позитивная тенденция, которая наблюдается уже 30 лет и которая стала более сильной за последние годы, будет продолжаться. Во всяком случае, я со своей стороны сделаю все для того, чтобы так было и впредь.