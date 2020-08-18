Сергей Рябков: Шансы продлить СНВ невелики, но они не иссякли

Замглавы МИД РФ не согласился с мнением США о том, что России важно добиться продления любой ценой

Сергей Рябков Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью корреспонденту "Интерфакса" Ксении Байгаровой рассказал об итогах второго раунда консультаций по стратегической стабильности в Вене, оценил возможность продления с США договора о стратегических наступательных вооружений и прокомментировал призывы американцев не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

- Перед консультациями в Вене вы сказали "Интерфаксу", что собираетесь прояснить позицию Вашингтона, который в ходе прошлого раунда жестко настаивал на подключении Китая к переговорам в Вене. Удалось ли прояснить?

- Заинтересованность США в том, чтобы Китай в обязательном порядке, как они постоянно подчеркивают, участвовал в будущих переговорах по контролю над вооружениями, подтвердилась в полной мере. Американцы не мыслят себе последующий процесс в этой области без Китая. Мы, соответственно, подтвердили нашу позицию о необходимости участия Великобритании и Франции в качестве ближайших союзников США. В этом блоке вопросов сохраняются существенные расхождения. Но что важно – сейчас у американцев прослеживается готовность работать по повестке дня, текущей и будущей. Весьма профессионально и углубленно с нами на двусторонней основе. В этом плане определенная коррекция имеет место. Мы считаем это правильным и логичным, по сути дела единственно возможным вариантом, потому что, как мы всегда говорили, и это вновь было подтверждено в ходе консультаций, - решение участвовать или не участвовать в тех или иных переговорных процессах принадлежит исключительно странам, о которых идет речь. Они должны сами определиться в этом вопросе. Когда и если они определятся, мы, естественно, будем готовы расширить формат. Пока же речь идет о продолжении работы по линии Москва-Вашингтон.

- Можете ли вы пояснить, в том, что касается СНВ, речь идет пока исключительно о продлении действующего договора, либо допускается возможность создания какого-либо нового документа?

- Именно здесь пролегает водораздел между тем, что есть сейчас, и что будет в дальнейшем. Мы предлагаем продлить действующий договор в том виде, в каком он подписан, выполняется, без каких-то дополнений, которые бы вносились в договор. Какие-либо дополнения невозможны не только по политическим, но и уже по процедурным причинам. Нынешняя стадия не позволяет это сделать. Поэтому в интересах обеспечения предсказуемости, возможности получить временной зазор для продолжения наших изысканий и усилий, в том числе по формату переговоров, нужно договор продлить.

Но мы не можем согласиться с иногда появляющимися у американской стороны представлениями о том, что продление такого рода России важно добиться любой ценой. Это совершенно не так. Если США будут обставлять свое возможное, - я надеюсь, все еще возможное, - решение в пользу продления разного рода условиями, и отягощать эту работу всевозможными дополнительными требованиями, - тогда, я думаю, решить проблему с продлением договора просто не получится".

- Но вы только что сказали, что все-таки продление договора возможно?

- Шансы невелики, но они пока еще не иссякли.

- На днях американские СМИ сообщили, что возможна встреча президентов России и США в Нью-Йорке этой осенью, на которой могут быть достигнуты договоренности по СНВ. Вы можете подтвердить?

- Никаких инициатив с американской стороны по вопросу организации такого контакта нет. Мы же исходим из того, что любой контакт такого рода должен быть надлежащим образом подготовлен. Мы сейчас занимаемся весьма интенсивным, плотным, углубленным рассмотрением вместе с США ключевых проблем, связанных и с сохранением важных элементов системы контроля над вооружениями, и с определением того, как дальше действовать в этой сфере – на какой основе и по каким вопросам. Поэтому, пока мы не получим достаточную ясность, что есть общее понимание, что есть некие рамки, внутри которых можно заниматься конкретизацией подходов, пока всего этого не будет, мы не можем предлагать со своей стороны организацию такого рода контакта.

- Можете ли вы прокомментировать заявления неназванных представителей администрации США, а также ряда конгрессменов, о том, что Россия не должна вмешиваться во внутренние дела Белоруссии?

- Я переадресую эти призывы самим США, которые, судя по некоторым сигналам, буквально спят и видят, как бы вмешаться в эту ситуацию. Вообще это все очень тревожно. Некоторые моменты свидетельствуют о том, что базовая для современной внешней политики Вашингтона установка на то, что где можно, где есть какой-то шанс заниматься переформатированием политического и геополитического пространства под свои интересы, - эта установка никуда не ушла. Продолжается расшатывание базовых норм и принципов международного права, включая принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.