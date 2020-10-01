Джон Салливан: США и Россия до февраля 2021 года могут прийти к соглашению по контролю над вооружениями

Посол США прокомментировал ситуацию в Белоруссии, Нагорном Карабахе и "дело Навального"

Джон Салливан Фото: Посольство США в России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Посол США в Москве в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" оценил перспективы достижения соглашения о контроле над вооружениями между США и РФ, прокомментировал ситуацию в Белоруссии, Нагорном Карабахе и "дело Навального", а также рассказал о своем увлечении хоккеем и любимом игроке в НХЛ.



- Складывается впечатление, что российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями зашел в тупик. Россия назвала предложения, высказанные спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, ультиматумом и фактически отклонила их. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? По вашему мнению, есть ли вероятность добиться конкретного, пусть и временного, результата в плане заключения рамочного соглашения по контролю над вооружениями в ближайшем будущем, скажем до президентских выборов в США в ноябре?



- Эта тема исключительно важна. Президент Трамп привержен контролю над вооружениями и поручил послу Биллингсли ведение переговоров с Российской Федерацией в данной области. Я также знаю, что недавнее интервью посла Биллингсли "Коммерсанту" привлекло много внимания, и что на него ответил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Но я бы не называл ситуацию с диалогом между нашими странами тупиком. Хотя я повторю то, что сказал мой коллега посол Биллингсли, - Россия должна сама решить, хочет ли она продлевать ДСНВ.

Посол Биллингсли ясно дал понять, что мы хотим продления договора, но только если мы придем к соглашению о таком расширении его рамок, в результате которого, во-первых, будут рассмотрены вызывающие наше беспокойство вопросы наращивания Россией не подпадающего под ограничения ядерного оружия, во-вторых, будут укреплены верификационные механизмы, предусмотренные нынешней редакцией ДСНВ, и, в-третьих, станет возможным привлечение в будущем Китая к переговорам в сфере контроля над ядерным вооружением и в перспективе к будущим соглашениям о контроле над вооружениями.

Я думаю, что любой непредвзятый наблюдатель назовет предложения посла Биллингсли хорошими, справедливыми, разумными и основанными на принципе взаимности. Это предложения, которые помогут достичь большей прозрачности за счет увеличения числа инспекций.

Я ожидаю и надеюсь, что этот диалог между двумя сторонами продолжится, что его продолжат посол Биллингсли и заместитель министра иностранных дел РФ Рябков.

Лично я не теряю надежды на то, что мы сможем быстро разрешить этот вопрос. Я не готов назвать конкретные сроки, - скажу только, что если ДСНВ не будет продлен, его действие окончится 5 февраля следующего года, так что времени у нас осталось немного.

Но я считаю, что принимая во внимания те вопросы, которые мы уже обсудили, мы должны быть в состоянии прийти к соглашению. Хотя, как я уже сказал, Россия сама должна решить, хочет ли она продления ДСНВ, с учетом сделанных Маршаллом предложений.

Лично я надеюсь на продолжение диалога между двумя странами в сфере контроля над вооружениями, сфере, которую и президент Трамп, и президент Путин считают чрезвычайно важной.



- Посол Биллингсли также сказал, что, если рамочное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, позиция США может стать еще жестче. Что имеется в виду под более жесткой позицией? На какой срок США готовы продлить ДСНВ? Посол Биллингсли сказал, что США рассматривают продление на более короткий срок, нежели пять лет, в то время как заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что будет неправильно продлевать договор на один год или на еще более короткий срок. Каковы предварительные условия Вашингтона и какие он рассматривает сроки?



- Я бы не хотел вторгаться в переговоры двух моих коллег, посла Биллингсли и заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова. У нас сейчас идут переговоры по тем вопросам, которые я только что перечислил. Я только хотел бы заметить, что мой друг, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, упомянул в связи с интервью посла Биллингсли, что хотя для России предпочтительно продление договора на пять лет, более короткий срок полностью исключать нельзя. Поэтому я думаю, что можно сказать, что срок продления договора – это предмет для обсуждения. И я не хотел бы говорить ничего, что может усложнить ведение переговоров между двумя сторонами, переговоров, которые, как я уже сказал, сейчас продолжаются и являются очень важными.

Что касается сроков, то единственное, что бы я хотел заметить, так это то, что время на исходе. И у нас есть жесткий срок завершения действия договора – 5 февраля 2021 года, поэтому нам нужно достичь соглашения в ближайшее время, до того, как договор станет недействительным, что будет огорчительно, но не заставит Соединенные Штаты просто согласиться на продление без учета и рассмотрения тех вопросов, которые посол Биллингсли поставил перед российской стороной.



- С вашей точки зрения, нужно ли включать в промежуточное соглашение или хотя бы упоминать в нем гиперзвуковое оружие?



- Мне не хотелось бы давать комментарии по конкретным системам вооружений, будь то гиперзвуковое или тактическое оружие. Такие комментарии я давать не буду. Добавлю только, что одно из предложений посла Биллингсли состояло в том, что, по нашему мнению, как России, так и США нужно уделить внимание тактическому ядерному оружию, не подпадающему под действие ДСНВ и не являющемуся стратегическим. Таким образом, я думаю, что сфера действия договора будет расширена, но насколько и на каких условиях – этот вопрос я оставляю на рассмотрение нашим экспертам с американской стороны и послу Биллингсли, которые будут его решать в ходе переговоров с российской стороной.



- Как складывается ситуация с саммитом "ядерной пятерки"? Эта идея еще актуальна, она еще обсуждается сторонами, или она уже сошла с повестки, во всяком случае, в среднесрочной перспективе? И еще один вопрос, относящийся к другому саммиту: складывается впечатление, что планы пригласить Россию на саммит G7 сошли на нет. Это так?



- Боюсь, что подобно многим другим событиям, пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на потенциальный саммит пяти ядерных держав, да и на саммит "большой семерки", она тоже повлияла отрицательно. Мы это наблюдали не далее, как на прошлой неделе, когда впервые за 75-летнюю историю существования ООН неделя высокого уровня ГА ООН прошла в виртуальном режиме.

Думаю, что обсуждение саммита пяти ядерных держав, провести который несколько месяцев назад предложил президент Путин, на что президент Трамп отреагировал положительно, не получило развития из-за пандемии коронавируса и из-за того, что провести такой саммит в очном режиме сейчас не получится.

В последние дни ситуация в России нам еще раз напомнила о том, что во всем мире пандемия COVID-19 продолжает оставаться угрозой, поскольку как в Москве, так и по всей России сейчас наблюдается рост числа заболевших, на что правительство России должным образом отреагировало.

Поэтому мне нечего сказать о планировании такого рода крупных международных мероприятий – будь то саммит пяти ядерных держав или даже наш собственный саммит "большой семерки", который США должны проводить в этом году. Мне больше нечего добавить, кроме того, что некоторое время назад президент Трамп предложил, в частности, пригласить Россию принять в нем участие. Но не думаю, что могу сказать что-то еще о проведении саммита G7 помимо того, что он пройдет после президентских выборов 3 ноября. Я не знаю, ни когда именно он пройдет, ни в каком режиме, ни каким образом.

И, разумеется, мы должны принимать во внимание все, что произошло за последние несколько месяцев в сфере двусторонних отношений между Россией и США. Несмотря на то, что мы ввели санкции в ответ на действия России, против которых мы возражаем, мы тем не менее открыты для диалога и сотрудничества. Но, как вы знаете, после этого были определенные обстоятельства, которые нужно учитывать, и у меня просто нет никаких сведений из Вашингтона относительно ни одного из этих саммитов: ни саммита пяти ядерных держав, ни саммита G7, ни актуальности приглашения России к участию.



- Россия уже заявляла, что планирует сотрудничество с Ираном в военной сфере после того, как 18 октября прекратит действие оружейное эмбарго. США, в свою очередь, заявили, что намереваются применять санкции в отношении стран, взаимодействующих с Ираном. Нам стоит ждать новых санкций?



- США уделяют большое внимание серьезной угрозе миру, исходящей, как мы считаем, от Исламской Республики Иран. Мы не стремимся к введению санкций в отношении какой бы то ни было страны, но не хотим, чтобы Иран получал деньги, ресурсы, материальные блага, оружие и при их помощи продолжал совершать дестабилизирующие и пагубные действия на Ближнем Востоке и за его пределами. Для отражения этой угрозы и в качестве реакции на нарушения Ираном международного права и принятых на себя обязательств в рамках СВПД Соединенные Штаты предприняли шаги по восстановлению санкций и восстановили практически все ранее снятые санкции ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Мы считаем, что восстановление этих санкций является шагом вперед на пути к международному миру и безопасности, потому что, как мы видим и как я только что сказал, Иран продолжает совершать злонамеренные действия на территории всего региона: от Йемена до Ирака, Ливана и Сирии.

Возврат санкций ООН обязывает Иран приостановить действия, связанные с обогащением и переработкой урана, и работы с тяжелой водой. Мы не позволим государству, являющемуся главным спонсором терроризма в мире, получить ядерное оружие или оружие массового уничтожения. И мы будем добиваться того, чтобы остальные страны мира с нами согласились и отказались от финансирования, поддержки и вооружения Ирана, который занимается дестабилизирующей и злонамеренной деятельностью. В этом контексте рассматриваются и санкции.

Я не могу комментировать конкретные санкции, которые находятся сейчас на стадии рассмотрения, но могу подтвердить серьезность приверженности США сдерживанию способности Исламской Республики Иран представлять серьезную угрозу миру на Ближнем Востоке и за его пределами.



- Недавно на северо-востоке Сирии произошел ряд инцидентов с участием американских и российских военных. В связи с одним из этих инцидентов Вашингтон сделал довольно жесткое заявление. Удалось ли сторонам сгладить разногласия в рамках механизма предотвращения конфликтов?



- США много сделали для ввода в действие механизма предотвращения инцидентов с российскими военными в Сирии. Это делается для защиты обеих сторон, военнослужащих обеих сторон от непреднамеренных инцидентов, для снижения риска ошибок.

Проблема в том, что в конце августа российская сторона совершила непрофессиональные, рискованные действия в нарушение механизмов предотвращения инцидентов. В декабре 2019 года обе стороны, - США и Россия, - обязались соблюдать эти механизмы. А в конце августа произошел этот непрофессиональный и рискованный инцидент, и мы надеемся и ожидаем, что российская сторона вернется к соблюдению механизмов, принятых обеими странами в конце прошлого года.

Никому не нужны чрезвычайные происшествия или просчеты, ведущие к насилию, травмам или даже смерти военнослужащих с обеих сторон. Мы привержены соблюдению этих механизмов, и надеемся, и ожидаем, что российская сторона также будет им привержена.

- Не можем не спросить о конфликте в Нагорном Карабахе. Мы уже видели официальное заявление Государственного департамента по этому вопросу. Россия, Франция и США являются сопредседателями в Минской группе ОБСЕ. Как вы считаете, реально ли созвать экстренную встречу сопредседателей группы? И какова позиция США, особенно на фоне сообщений об активной роли Турции в этом обострении и ее заявлений, учитывая, что речь идет о члене НАТО?



- Это важный вопрос и трагическая, требующая особого подхода ситуация. Как вы знаете, Соединенные Штаты вместе с Россией и Францией являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В качестве сопредседателя США обязаны содействовать обеим сторонам конфликта в поиске мирного и стабильного урегулирования. Мы призываем обе стороны работать с сопредседателями Минской группы, – я об этом разговаривал с российскими официальными лицами, – чтобы как можно скорее вернуться к переговорам по существу проблемы. Мы, конечно, чрезвычайно обеспокоены сообщениями о продолжающихся крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о значительных потерях, включая, к огромному сожалению, потери среди гражданского населения. Мы в США приносим свои соболезнования семьям погибших, а также раненым и их родным.

Как вы знаете, Государственный департамент США выпустил очень серьёзное заявление с осуждением эскалации насилия и выражением нашей озабоченности тем, что любое участие в конфликте внешних сторон будет чрезвычайно контрпродуктивным и осложнит и без того взрывоопасную ситуацию в регионе.

Поэтому совместно с сопредседателями Минской группы мы намереваемся как можно скорее приступить к возобновлению содержательных переговоров между сторонами с целью прекращения насилия.



- Следующий вопрос касается проекта "Северный поток – 2". Существует ли возможность того, что США и Германия заключат сделку, которая позволит снять американские санкции с этого проекта? В некоторых СМИ были сообщения о закрытых двусторонних консультациях на эту тему.



- Думаю, можно сказать, что позиция США по этому вопросу остается ясной уже много лет: все эти годы мы выражаем свою обеспокоенность и высказываем возражения в связи с газопроводом "Северный поток – 2" и продолжаем обсуждать эту обеспокоенность и возражения со своими партнерами и союзниками.

Не думаю, что было бы правильно сказать, что ведутся переговоры об отмене нами санкций, в результате чего работа по "Северному потоку – 2" сможет продолжаться. Недавно государственный секретарь Майкл Помпео в очередной раз прямо сформулировал давнее возражение США против этого газопровода, создающего, с нашей точки зрения, риски для Европы, которая станет еще больше зависеть от газа, поступающего из одного источника. Газопровод также создает угрозу для Украины, а мне известно, что в Германии и в целом в Европе многих волнует стабильность и экономическая жизнеспособность Украины. Поэтому мы продолжаем призывать к отказу от завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" и добиваемся создания коалиции, которая не допустит этого завершения.

- И вновь вопрос о санкциях, которые, к сожалению, занимают так много места в наших отношениях. Можно ли ожидать, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении России в связи с делом Навального? Можно ли уже сейчас говорить о конкретных датах и возможных мерах? Не так давно Вашингтон заявил, что не знает, как еще можно наказать Россию, потому что весь запас санкций уже исчерпан.



- Я не хотел бы строить предположения относительно того, какие санкции могут рассматриваться в разных столицах в связи с делом Навального, - будь то в Вашингтоне или в какой-то европейской столице. Но я бы хотел подчеркнуть, что это не вопрос двусторонних отношении США и России или Германии и России.

Я думаю, что мы стали свидетелями выражения международным сообществом озабоченности в связи с использованием смертельно опасного отравляющего вещества нервно-паралитического действия. В данном случае оно было применено против гражданина России на российской территории.

В результате министры иностранных дел стран "Большой семерки", включая моего начальника госсекретаря США Помпео, выпустили совместное заявление, в котором самым решительным образом осудили отравление г-на Навального. Более того, госсекретарь США Помпео ясно дал понять, что применение химического оружия таким образом, как это произошло с г-ном Навальным, является недопустимым. В итоге мы прямо заявили, что ожидаем, что правительство России позволит провести расследование, которое сможет установить, как именно произошло отравление г-на Навального этим запрещенным химическим оружием.

Когда будут получены все факты, в том числе из ОЗХО, тогда США и остальные страны определятся с ответными действиями. Но кое-что нам уже известно: лаборатории – и речь идет не о лабораториях США, а о лабораториях Германии, Швеции и Франции, - подтвердили, что химическим веществом, использованным при отравлении г-на Навального, был "Новичок", который был создан только в России и, если я не ошибаюсь, в советское время. Здесь встает целый ряд вопросов, самым значительным из которых, является, безусловно, использование этого отравляющего вещества, и ОЗХО в настоящее время изучает доказательства. А мы будем руководствоваться фактами и нашей приверженностью запрету применения отравляющих веществ нервно-паралитического действия, а также исполнению обязательств по неприменению токсического оружия, взятых на себя всеми сторонами Конвенции о запрещении химического оружия, в том числе Соединенными Штатами Америки и Россией.



- С вашей точки зрения, насколько вероятна ситуация, при которой события в Белоруссии приведут к ухудшению отношений между Западом в целом и Россией? Россия обвинила США в попытке организовать там "цветную революцию" и утверждает, что США играют ключевую закулисную роль в развитии событий в этой стране. Является ли Белоруссия предметом для разговора между Вашингтоном и Москвой? Существует ли угроза наращивания военных сил по обе стороны польско-белорусской и литовско-белорусской границы?



- Позвольте мне сразу сказать, что события в Беларуси не являются предметом спора между США и Россией или между Западом и Россией. Думаю, что мы наблюдаем мирное выражение воли белорусского народа, возражающего против нечестных выборов и последующего насилия со стороны силовых структур, что представляет из себя серьезные нарушения прав человека.

Мы остаемся приверженными невмешательству в суверенитет и территориальную целостность Беларуси и призываем к этому другие страны. Но мы также призываем поддержать стремление белорусского народа свободно выбирать руководителей без вмешательства извне.

У меня было несколько бесед с российскими официальными лицами, в ходе которых мы призвали Россию с уважением отнестись к праву белорусского народа самому определять свое будущее и постараться уговорить президента Лукашенко принять предложение ОБСЕ выступить в качестве посредника между правительством и оппозицией.

Но уверяю вас, что обвинения в наращивании военных сил Соединенными Штатами или НАТО на границах Беларуси не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинение в том, что США, или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Беларуси "цветную революцию" являются ложными и безосновательными.

То, чему мы являемся свидетелями, - это реакция белорусского народа на нечестные выборы и насилие со стороны государства. Это не результат подстрекательства со стороны США.

И я отдельно сказал своим российским коллегам, что мы не относимся к этому как к столкновению США и России в Беларуси. Мы хотим мирного разрешения ситуации в Беларуси без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства.

Я первым готов признать тесные исторические, социальные и политические связи России и Беларуси. Все, в чем заинтересованы США, - это мир, не вмешательство во внутренние дела Беларуси, а уважение чаяний и прав белорусского народа и соблюдение этих прав. Такой была наша последовательная позиция в ходе обсуждений с представителями правительства России.



- Господин посол, если говорить в общих чертах, что вы думаете о перспективах американо-российских отношений? Создается впечатление, что ситуация только ухудшается. Несколько дней назад вы сказали, что мы роем яму в наших отношениях, которая становится все глубже и глубже. Как вы считаете, у этой ямы есть дно? Можно повернуть эту негативную тенденцию вспять после президентских выборов в США?



- Этот вопрос я рассматриваю и обсуждаю почти ежедневно. Что касается упомянутой вами цитаты, то я на самом деле слышал, как весной 2017 года мой бывший начальник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, впервые приехавший в Россию в качестве государственного секретаря США, сказал на пресс-конференции в Москве, которую он проводил совместно с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что мы достигли низшей точки в наших отношениях, что мы находимся в яме и пора перестать рыть дальше. И вот, через три с лишним года после этого заявления я боюсь, что мы так и не перестали рыть, - яма стала еще глубже. Только за последние несколько месяцев у нас появился ряд новых проблемных вопросов, усложняющих наши отношения. Некоторые из них мы обсудили в ходе этого интервью: дело Навального, ситуация в Беларуси. Мы будем очень стараться, чтобы эти вопросы – Навальный и Беларусь – не осложнили и без того непростые отношения между нашими странами.

Могу только повторить, что я всеми силами стремлюсь к тому, чтобы сделать все, что в наших силах – в моих силах, в силах нашего посольства, нашего правительства, Соединенных Штатов Америки – чтобы постараться сделать наши отношения с Россией лучше. Президент Трамп направил меня в Москву именно для этого. Хотя должен честно признать, что с того момента в начале года, когда я сюда приехал, на пути к улучшению наших отношений возникло несколько новых препятствий. Я бы отнес к числу этих недавних препятствий то, как с некоторыми гражданами США обошлась российская система уголовного судопроизводства: двое из этих граждан были осуждены, а в отношении третьего возбуждено уголовное дело, и он находится под домашним арестом. Вы знаете, что я много рассказывал про эти дела, и я не буду на них подробно останавливаться, - скажу только, что благополучие этих трёх американцев - Пола Уилана, Тревора Рида и Майкла Калви - является для меня несомненным приоритетом. Ведь речь идет о том, как здесь относятся к гражданам США, к американскому бизнесу. Поэтому в краткосрочной перспективе ситуация лучше не стала.

Тем не менее, я остаюсь при убеждении, что в долгосрочной перспективе, – а на это могут уйти годы, – но в долгосрочной перспективе отношения между Россией и Соединенными Штатами выправятся, надежда на будущее есть.

Позвольте мне сделать шаг в прошлое и посмотреть на отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 50-е, 60-е, 70-е годы – они так сильно отличаются от отношений, которые у нас есть сейчас с Российской Федерацией. Более тысячи американских компаний ведут дела в России, инвестировали в Россию средства, дали работу большому числу российских граждан. И насколько же сейчас больше взаимосвязей между нашими странами. Отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией гораздо богаче, чем двусторонние дипломатические и политические связи и межправительственные дискуссии. Именно эти глубокие, богатые социальные и экономические связи дают мне надежду на будущее.

Это великая страна, и народ России – это великий народ, который так много может предложить не только Соединенным Штатам, но и всему миру.

Я надеюсь, что правительства наших стран позволят этим уже сформировавшимся отношениям, содержательным отношениям, развивавшимся на протяжении последних лет 30, продолжать расти и процветать на благо обеих стран и обоих народов, чтобы граждане Соединенных Штатов и России выигрывали от возросшего уровня торговли, процветания и общих положительных результатов тесных отношений между нашими двумя странами. Такова наша долгосрочная цель, на достижение которой я по-прежнему возлагаю большие надежды.

В краткосрочной перспективе у нас имеется множество сложных, нерешенных вопросов, которые нам предстоит рассмотреть и решить. Некоторые из них остаются нерешенными много лет: к ним относятся, например, Украина и Крым. Есть и новые вопросы, которые попали в этот список недавно, - мы будем наблюдать как сложится ситуация с ними - это Беларусь и дело Навального. Я надеюсь, что в отношении двух последних мы сможем прийти к взаимопониманию, и они не станут камнем преткновения.

Но нам необходимо много работать, чтобы преодолеть те препятствия, которые накопились за все это время в наших отношениях. И дипломаты, и политики, по крайней мере, со стороны Соединенных Штатов, стремятся к этому, а после бесед со многими официальными лицами в российском правительстве я знаю, что и у них есть стремление преодолеть эти разногласия.

Но не буду скрывать: это очень непростая задача. Обстановка непростая. И мы продолжим работать, прилагая все усилия, как поручил мне президент, и будем пытаться улучшить наши отношения, но это трудный путь.

Фото: Сергей Рыбаков

- Господин Салливан, последний вопрос. Известно, что вы страстный хоккейный болельщик и сами играете в хоккей. Насколько я знаю, вы даже привезли в Москву хоккейное снаряжение, когда приехали сюда в качестве посла. Удалось ли вам посмотреть игры Континентальной хоккейной лиги? Или, может быть, вы сами играли в хоккей в Москве этой зимой? И добавим немного политики в этот вопрос: если другие средства не действуют, не пора ли прибегнуть к "хоккейной дипломатии"?



- Я с вами абсолютно согласен! И знаете, люди улыбаются, когда я так говорю, но это важное звено в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, между Канадой и Россией. Эта игра, страстными болельщиками которой являются все канадцы до единого, вся Канада, и в США много хоккейных болельщиков, в том числе болельщиков команды "Тампа-Бей Лайтнинг", которая на днях выиграла Кубок Стэнли. Поэтому – наши поздравления команде "Лайтнинг".

Но я знаю, что и здесь, в России, для россиян, хоккей – это очень важный вид спорта. И думаю, что это прекрасное связующее звено между Северной Америкой и Россией. Именно поэтому я об этом рассказал, когда только приехал сюда. Это просто пример того, что нас объединяет, нашего общего увлечения игрой.

Я действительно люблю хоккей. Я обладатель пожизненного билета на игры команды "Вашингтон Кэпиталз". Я лично встречался с одним из моих хоккейных кумиров из "Вашингтон Кэпиталз", Александром Овечкиным, который вернулся в Москву после того, как, к сожалению, серия финальных игр завершилась для "Кэпиталз" раньше, чем я бы того хотел и, конечно, раньше, чем хотел бы капитан "Кэпиталз", Александр Овечкин.

Что касается КХЛ, то я имел честь сходить в феврале на игру между "Спартаком" и "Динамо" вместе со Славой Фетисовым, почётным членом Зала хоккейной славы в Торонто, и это остаётся одним из ярчайших моментов моего пребывания здесь в Москве.

К сожалению, хоть я и привёз хоккейное снаряжение, я смог его использовать лишь один раз, так как практически через несколько недель после моего приезда ввели ограничения из-за пандемии COVID, и я просто не смог участвовать в хоккейных играх.

Я надеюсь, что когда погода будет похолоднее, я смогу хотя бы покататься на открытом катке и получить удовольствие ото льда. И я с нетерпением жду новых игр КХЛ. Это великая лига с замечательными игроками. Нам повезло, что мы смогли убедить некоторых лучших игроков из России выступать в США; в самые верхние строчки рейтингов я бы поставил нашу "великолепную восьмерку" из "Вашингтон Кэпиталз", а самым лучшим игроком в мире, по моему скромному мнению, остаётся Алекс Овечкин.

Когда я приносил присягу посла в Государственном департаменте США, я сказал, что мы в Соединенных Штатах благодарны за возможность принимать великих российских игроков, которые на протяжении уже многих лет, начиная со Славы Фетисова в конце 80-х, приезжают к нам и играют для болельщиков Северной Америки. И конечно же в КХЛ есть канадские и американские игроки и тренеры. Так что это замечательное связующее звено, объединяющее Соединенные Штаты и Россию, и пока я здесь работаю, я буду продолжать об этом говорить.