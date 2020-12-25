Антон Котяков: социальное казначейство подключится к борьбе с бедностью

Министр труда и соцзащиты РФ рассказал, что изменилось в плане предоставления социальной поддержки

Антон Котяков Фото: Пресс-служба

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По оценке Счетной палаты, в 2014-2018 годах помощь в РФ не получали 20% малоимущих семей. Что на сегодня изменилось в плане предоставления социальной поддержки, почему в Минтруде с оптимизмом смотрят на реализацию национальной цели по снижению бедности, и какое отношение к этому имеет социальное казначейство, рассказал "Интерфаксу" министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

- Антон Олегович, согласно оценкам Счетной палаты, около 19–20% малоимущих домохозяйств в 2014-2018 годах не получало никаких социальных выплат. А сегодня эта ситуация как-то изменилась?

- Охват мерами социальной поддержки значительно увеличился. По нашей оценке, в той или иной форме помощь в этом году получили свыше 90% семей малоимущих граждан.

В этом году существенно увеличен объем финансовой поддержки семей с детьми. С 1,5 до 3 лет увеличился период выплат пособий на первого и второго ребенка, а критерии нуждаемости – смягчились. За год охват этой меры вырос почти в 2 раза: если в 2019 году такие выплаты получали родители 657 тыс. детей, то в этом году пособия – родители 1,3 млн детей.

Введена дополнительная выплата на детей от 3 до 7 лет. Пособие, которое начали выплачивать с июня 2020 года, получают родители 4,7 млн детей. И с 2021 года его размер будет увеличен для тех семей, кому выплаты в текущем размере (половина прожиточного минимума) не позволяют нарастить среднедушевой доход до прожиточного минимума.

Но я бы хотел обратить ваше внимание, и в отчете Счетной палаты, и в моих словах есть отсылка к оценке. То есть, ключевой вопрос, насколько мы "видим" тех граждан, которые нуждаются в помощи, насколько эта помощь для них доступна и можем ли мы оценить влияние этих мер на материальное благополучие конкретного гражданина. И ответом на эти вызовы стало создание и внедрение "социального казначейства".

- Что собой представляет данный инструмент или мера, в отношении кого она будет реализована?

- Социальное казначейство – это не отдельная мера, это новый формат взаимодействия государства и гражданина при назначении мер поддержки. Он предполагает адресную, комплексную и простую в получении помощь.

Государство обладает достаточно набором данных и технологий, чтобы не заставлять гражданина собирать справки. Поэтому, объединив данные информационных систем на единой платформе ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения), мы сможем просто – по одному заявлению или без него – назначать меры поддержки, предлагать гражданину помощь и анализировать, как она повлияла на доходы семьи.

- По какому принципу будут предоставляться услуги?

- Все меры поддержки проектируются адресно. Вводя выплаты, пособия, льготы, государство ставит целью улучшить условия жизни получателей мер поддержки и довести поддержку до гражданина. Поэтому социальное казначейство предполагает, что для получения поддержки достаточно только заявления, а в некоторых случаях можно обойтись даже без первичного обращения.

Сейчас такой подход уже реализован при выдаче материнского капитала. После регистрации рождения ребенка сертификат просто приходит матери в личный кабинет на госуслугах. В таком порядке материнский капитал получили порядка 609 тыс. семей.

Еще один пример: тем работникам, которые были уволены по инициативе работодателя, автоматически приходят уведомления о доступных мерах поддержки. Человеку достаточно перейти по ссылке и зарегистрироваться на портале "Работа в России". По этому заявлению будет назначено пособие, предложены вакансии, при необходимости – гражданина пригласят в центр занятости для профориентирования или предложат обучение. И как раз такие шаги повышают охват граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: ведь человек порой просто не знает, куда ему обратиться, полагается ли ему помощь и в каком размере.

Сейчас на портале "Госуслуги" идет сбор согласий на проактивное уведомление о мерах поддержки в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности и наступлением пенсионного возраста. В течение 2021 года перечень жизненных событий, при наступлении которых человеку придет информация о доступных мерах поддержки, - будет расширен.

Еще один пример реализации принципов социального казначейства – временный порядок по продлению инвалидности. Инвалидность и все полагающиеся меры поддержки назначаются или продлеваются без личного участия гражданина, только на основе медицинских документов.

Ну и самый известный пример – выплаты на детей. В июне мы взяли от граждан только одно заявление, и дальше уже внутри шла работа по обмену данными между информационными системами, их сопоставление. А июльскую и декабрьскую выплаты граждане уже получали даже без обращения.

- Если бы не пандемия, могли бы граждане сегодня рассчитывать на такое упрощенное получение части соцуслуг?

- Пандемия подтолкнула нас к более быстрой реализации всего того, что мы планировали красиво и "в упаковке" подать позже как единый продукт. В связи с пандемией мы стали внедрять упрощенные процедуры по отдельным блокам – буквально "по мере готовности". Поэтому принципы социального казначейства стали внедряться еще до того, как это было документально оформлено в концепцию.

Это, кстати, видно и по отчету Счетной палаты. Исследование проводилось летом и в нем указывается на отсутствие дорожной карты по развитию ЕГИССО. Концепция внедрения социального казначейства – и есть дорожная карта по развитию ЕГИССО, но на момент проверки сама концепция еще дошлифовывалась в министерстве, а механизмы уже вовсю внедрялись.

- Когда система соцказначейства будет запущена полностью?

- Полнофункциональное социальное казначейство – это 2025 год. Но переход будет постепенным.

- Какие виды услуг пополнят систему в 2021 году?

- Уже в первом полугодии следующего года опекуны и законные представители получают возможность оформлять меры социальной поддержки для подопечных в электронном виде – то есть, в своем кабинете на портале Государственных услуг.

С 2021 года граждане будут получать выплаты по больничному листу из Фонда социального страхования напрямую, а с 2022 года все больничные листы станут электронными. Сегодня уже 85% организаций, которые выдают 99,3% больничных, перешли на электронный формат.

До конца 2021 года надеемся перейти на электронный документооборот с учреждениями здравоохранения, а это значит, наш временный дистанционный порядок признания инвалидности станет постоянным.

Расширим упрощенные возможности использования материнского капитала – сейчас уже можно направить средства на погашение ипотеки напрямую через банковское приложение. Надеемся, что такое простое взаимодействие будет организовано и с ведущими вузами для направления средств на обучение. В тестовом режиме с отдельными регионами пилотируем предоставление региональных пособий и выплат через соцказначейство.

И еще один значимый для снижения уровня бедности инструмент – социальный контракт. Охват граждан социальным контрактом со следующего года тоже будет существенно расширен: все регионы получат федеральное софинансирование на эту работу. При этом сам механизм соцконтракта в ходе пилота 2020 года был существенно доработан.

- А означает ли запуск социального казначейства, что предоставление услуг перейдет в Интернет?

- Социальное казначейство полностью не заменит личного взаимодействия, мы это понимаем. Поэтому действующие точки присутствия – Центры занятости, отделения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования – будут сохранены.

- Вы уже упомянули о том, что в период пандемии многие услуги были переведены в онлайн-режим, в том числе подача заявлении от лиц, оказавшихся без работы, в Центры занятости. Ваши ожидания, когда можно ждать улучшений на рынке труда?

- Возвращение уровня занятости к допандемическому уровню – это тоже значимая часть работы по снижению уровня бедности. Ситуация на рынке труда пока остается сложной, но первые улучшения мы уже видим. Сейчас в центрах занятости зарегистрировано 2,9 млн человек – почти на 800 тыс. меньше, чем в пиковый период.

Президент поставил задачу – обеспечить восстановление рынка труда до показателей прошлого года к концу 2021 года. В рамках нацпроекта "Демография" целый блок – федеральный проект – посвящен именно этому. Во-первых, в дополнение к региональным программам будут действовать федеральные программы по переобучению оставшихся без работы. Если прежде федеральную помощь в обучении могли получить только женщины с детьми дошкольного возраста и граждане старше 50 лет, то теперь любой желающий трудоустроиться гражданин сможет воспользоваться обучением в рамках нацпроекта.

Все центры занятости будут переведены на единую цифровую платформу – это может объединить наши 85 разрозненных рынков труда в один большой общероссийский рынок труда. Работники пройдут переобучение: 22 тыс. специалистов центров занятости научим в рамках нацпроекта. Центры занятости должны стать современными hr-агентствами, чтобы эффективно помогать соискателям и работодателям.

Дополнительно вместе с регионами и Минэкономразвития мы прорабатываем пакет адресных мер по улучшению ситуации в конкретных субъектах.

- Ну и последний – предновогодний – вопрос. Когда 31 декабря официально станет выходным днем по всей стране?

- В соответствии с поручением Президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем. При этом такое решение по 2021 году уже принято: в соответствии с постановлением Правительства 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днем. Что касается определения выходным днем 31 декабря 2020 года, то юридически такое право есть у каждого отдельного работодателя в отношении своих сотрудников. Президент России рекомендовал в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделать это. Губернаторы ряда субъектов РФ уже объявили 31 декабря дополнительным выходным. Такие решения могут оформляться, в том числе и решением региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.