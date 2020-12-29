Глава ЦИК Киргизии: избирком готов противостоять подкупу избирателей и провести честные выборы президента

Нуржан Шайлдабекова рассказала, какие меры приняты для проведения честных и прозрачных выборов в январе

Нуржан Шайлдабекова Фото: Пресс-служба

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Парламентские выборы в Киргизии, состоявшиеся 4 октября, привели к массовым протестам, отмене итогов голосования и смене власти. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков был вынужден подать в отставку.

Досрочные выборы президента страны назначены на 10 января. Они совмещены с референдумом по определению формы правления в Киргизии. Избирателям предстоит ответить на вопрос: какую форму правления они выбирают - парламентскую или президентскую.

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова в интервью "Интерфаксу" рассказала, как идет подготовка к выборам.

- Какова готовность ЦИК к проведению досрочных выборов президента Киргизии и референдуму по определению формы правления? Чем отличаются нынешние выборы от предыдущих?

- Досрочные выборы президента страны были назначены 24 октября, после чего была определена дата выборов. Главное отличие этих выборов в том, что они досрочные. При назначении дня голосования ЦИК руководствовался Конституцией, которая требует: в случае добровольной отставки президента парламент должен принять решение о назначении досрочных выборов главы государства. Они должны быть проведены в трехмесячный срок.

В связи с тем, что парламент в недельный срок не принял такого решения, по конституционному закону в таких случаях выборы считаются назначенными и Центральная избирательная комиссия в двухдневный срок должна была определить дату проведения выборов. Таким образом, днем голосования стало 10 января 2021 года.

Сроки подготовки к выборам сокращены на четверть, что, безусловно, создало определенные сложности, прежде всего, для кандидатов и избирателей. Сокращение сроков влияет на информационную кампанию, на процесс уточнения списков избирателей. В части организационной работы необходимые процедуры своевременно выполняются.

- Сколько зарегистрировано избирателей в Киргизии, сколько за рубежом? Сколько участков будет открыто для голосования?

- Для проведения выборов на территории Киргизии образовано 2 428 избирательных участков, а также в 28 странах мира - 48 участков. Согласно требованиям закона, участки за рубежом организовываются в дипломатических представительствах, консульских учреждениях и представительствах госорганов Киргизии. В этом году впервые в представительстве Государственной службы миграции открыто три участка: два дополнительных участках в Москве и один - в Тюмени. В будущем мы намерены увеличивать число избирательных участков за рубежом.

В Москве и Московской области проживает большое количество граждан Киргизии. На пяти участках уже зарегистрировано 15 736 избирателей. Мы прогнозируем высокую явку избирателей в Москве. К примеру, на предыдущих выборах 67% избирателей, включенных в списки, проголосовали.

В целом за рубежом в списки избирателей включено 44 185 человек. Правила включения в список избирателей весьма либеральные, но требования биометрической регистрации остаются как фактор достоверности участия в выборах.

Что касается организации выборов внутри страны, зарегистрировано 3 млн 559 тыс. избирателей. Более 400 тысяч граждан Киргизии еще не сдали биометрические данные, поэтому воспользоваться правом голоса не смогут. Однако ввиду постоянной информационной кампании их число динамично снижается.

- По вашему мнению, какой будет явка избирателей, учитывая, что голосование пройдет в разгар новогодних праздников?

- Последние годы явка избирателей составляла от 54 до 59%. На 10 января назначено два голосования, поэтому ожидаем, что явка избирателей будет высокой и не ниже прошлых показателей. В условиях пандемии и самого характера праздника, который принято отмечать в кругу семьи, граждане найдут возможность принять участие в голосовании.

В списке избирателей более 31% молодежи, которая показала высокую активность на предыдущих выборах. Мы прогнозируем, что молодые люди примут более активное участие в предстоящем голосовании. Особенно после последних политических процессов молодежь активизировалась.

- На выборах в парламент 4 октября явка избирателей составила 56%, при этом было много нареканий по включению в список избирателей по форме №2, позволяющей изменить адрес голосования, что в итоге и привело к недовольству общественности и отмене итогов парламентских выборов. Позже парламент отменил включение в список по форме №2. Не станет ли это причиной уменьшения числа избирателей и росту недовольства среди граждан, которые не смогут проголосовать?

- Действительно, возможность смены избирательного адреса на основании заявлений по форме №2 исключена принятым парламентом законом. На последних выборах почти полмиллиона граждан воспользовались этим правом. Форма №2 была отменена в результате того, что политические партии злоупотребляли возможностью смены адреса и применяли ее для того, чтобы группировать своих сторонников на избирательных участках, что сопровождалось подкупом избирателей. В этой связи принято политическое решение отменить форму №2, чтобы исключить подкуп избирателей.

Большое число людей пользовалось этим правом по необходимости, а не в рамках состоявшегося подкупа. Уровень внутренней миграции высок. Для тех граждан, кто находится во внешней миграции, возможность изменить избирательный адрес осталась.

Мы проанализировали категории граждан, которые пользовались формой №2. Многие десятилетиями проживают по другому адресу, хотя до сих пор зарегистрированы на малой родине. Военнослужащие, рабочие вахтовым методом, пациенты больниц, а также граждане, которые в день голосования работают на участках - сотрудники органов внутренних дел, члены избирательных комиссий, медики смогут проголосовать на определенных участках по месту пребывания.

Единственным критерием отнесения к участкам является регистрация в адресно-справочном бюро. Если граждане не решат этот вопрос, принять участие в голосовании они не смогут. До 31 декабря включительно граждане могут изменить прописку, чтобы попасть в список избирателей.

- Итоги выборов 4 октября пришлось отменить из-за недовольства общественности. Возникали вопросы также к работе автоматически считывающих урн. Может ли ЦИК гарантировать проведение честных выборов?

- Мы проанализировали итоги прошедших парламентских выборов. Следует четко понимать причины, которые привели к отмене итогов выборов. В процессе реформы избирательной системы мы достигли очень важных результатов - достоверность и прозрачность процесса выборов на всех его этапах. К сожалению, достоверности итогов голосования недостаточно, чтобы выборы в целом воспринимались гражданами как честные и справедливые. На тот итог сильное влияние оказали подкуп избирателей, давление административного ресурса. Во взаимодействии с правоохранительными органами не удалось дать отпор и эффективно сработать против подкупа избирателей и админресурса. Но мы видели, какое влияние на распределение голосов между участвующими партиями они оказали.

С учетом этого нами сейчас разработан план взаимодействия с правоохранительными органами. Правовая база противодействия подкупу и админресурсу хорошая, приняты новые положения. Но на практике их реализация оказалась неэффективной. Мы намерены реализовать в полной мере правовые основы для того, чтобы обеспечить законность этих выборов. Учитывая открытость и независимость организации выборного процесса, был введен механизм координационных групп быстрого реагирования, которые будут созданы на всех уровнях избирательных комиссий. Основными задачами этих групп является оперативное и эффективное реагирование на сигналы о нарушениях и информирование общественности о принятых мерах.

Мы думаем, что благодаря этим мерам сможем говорить об эффективном противодействии подкупу. Проблема подкупа явилась своеобразным ответом недобросовестных кандидатов и партий на достижение достоверности выборов. Если до реформы подкуп был не так виден и осуществлялся на уровне комиссий и административных органов, то с введением новых технологий, которые обеспечивают прозрачность избирательного процесса, влияние избирательных комиссий на итоги голосования исключено.

Автоматически считывающие результат урны достоверно подсчитывают итог голосования, ручной подсчет может отличаться на 0,003%. Процесс абсолютно прозрачный, мы пришли к тому, что итог определяют сами граждане. При этом подкуп активизировался. Кандидаты, привыкшие побеждать нечистоплотными методами, сделали основным субъектом своей деятельности избирателя с такой извращенной стороны, подкупая его и получая то количество голосов, за которое заплатили.

Проблема комплексная, она не зависит от конкретного органа, это вопрос политической культуры выборов. Он зависит и от кандидатов, которые должны уважать избирателей. Надеюсь, граждане тоже извлекут уроки. В обществе есть понимание, мы видим снижение уровня нарушений на этих выборах.

- Выборы президента считаются состоявшимися при любой явке? При каких условиях будет назначен второй тур? Есть ли порог явки избирателей для референдума?

- На выборах президента Киргизии нет нижнего порога участия. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Надеемся, что выборы и референдум состоятся, итог будет признан. Второй тур возможен, если в результате голосования 10 января ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. В этом случае повторное голосование будет проведено между кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов в течение двух недель после подведения итогов голосования в первом туре.

Для того, чтобы признать референдум состоявшимся, необходимо участие не менее 30% избирателей, включенных в списки. В бюллетень внесено три варианта ответа: "Парламентская форма правления", "Президентская форма правления", "Против всех". Принятым на референдуме будет считаться тот вариант, за который проголосует более 50% участников. Если ни один ответ не наберет нужное количество голосов, то принятым будет считаться тот вариант, за который отдано большее число голосов. Если ответ "Против всех" наберет большинство голосов, то ни один из других вариантов не считается принятым. Будет считаться, что все варианты отклонены, при этом референдум будет считаться состоявшимся.

При таком исходе, считаю, что дискуссия по определению формы правления должна быть продолжена, так как однозначной позиции у граждан нет.

- Один из кандидатов в президенты страны заявил, что если выборы пройдут нечестно, то произойдет четвертая революция. Как вы считаете, возможна ли отмена итогов голосования из-за недовольства отдельной группы людей? Каковы законные нормы для отмены итогов выборов?

- Законом предусмотрены случаи, при которых выборы могут быть признаны несостоявшимися. Важным основанием для признания итогов голосования недействительными являются факты влияния на волеизъявление избирателей. Если не менее чем на одной трети избирательных участков итоги голосования будут признаны недействительными, то результаты выборов по всей стране могут быть признаны недействительными.

- По информации Минздрава Киргизии, после парламентских выборов было массовое скопление людей, в результате чего количество заболевших COVID-19 увеличилось. Какие меры будут предприняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках?

- Алгоритм действий остался прежним: дезинфекция участков, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры, выдача средств защиты. Только при идентификации граждане будут контактировать со сканером без перчаток, все остальные действия будут проводиться в перчатках.

На прошлых выборах главной проблемой было несоблюдение социальной дистанции из-за высокой активности граждан. Учитывая, что в этот раз будет два голосования в один день, человек будет проводить больше времени на участке. Комиссиям даны рекомендации по оптимизации процесса, позволяющие минимизировать риски для здоровья граждан. На каждые 600 человек предусмотрен один комплект для идентификации. Соответственно, на участке будет работать несколько операторов одновременно.

- Выборы - достаточно затратный процесс. Сколько средств выделено на проведение выборов президента и референдума? Насколько оправданно проводить выборы в условиях кризиса?

- Утвержденная смета расходов на подготовку и проведение досрочных выборов президента составляет 686,4 млн сомов ($8,2 млн), из них на первый тур - 549,1 млн сомов ($6,6 млн), на второй тур (в случае назначения) - 137,2 млн сомов ($1,6 млн). Смета расходов на организацию референдума составляет 39 млн сомов ($470 тыс.). Благодаря тому, что выборы президента совмещены с референдумом, удалось оптимизировать расходы, поскольку голосование организуется одним составом избирательных комиссий.

Выборы - очень важный политический процесс в жизни страны, они должны быть обязательными и периодичными, несмотря на затраты. Через выборы легитимизируется власть.