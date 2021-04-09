Руководитель Федресурса: завершение моратория не привело к росту числа банкротств

Алексей Юхнин объяснил, о чем говорят последние статистические данные

Алексей Юхнин Фото: Пресс-служба

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вопреки прогнозам, пандемия коронавируса не вызвала волны банкротств российских компаний ни на пике кризиса (когда этот риск был снят правительственным мораторием), ни после того, как эта мера была отменена. По итогам 2020 года число решений о признании компаний банкротами сократилось почти на 20%, а в 1 квартале 2021 года – когда мораторий уже не действовал – количество корпоративных банкротств снизилось на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

Данные о процедурах банкротства в России раскрывает и анализирует Федресурс, оператором которого является "Интерфакс". Руководитель проекта Алексей Юхнин объяснил, о чем говорят последние статистические данные Федресурса.

- Только что завершился квартал, он стал первым после прекращения действия моратория на банкротство. Какие тенденции вы зафиксировали?

- Ситуация с корпоративным банкротством остается относительно благополучной. В истекшем квартале мы видим лишь небольшой рост – всего 1,2% – количества предварительных уведомлений о намерении подать заявление о банкротстве (всего их было 7844), а количество новых процедур и вовсе снизилось на 8% к первому кварталу 2020 года – до 2395.

Снижение числа банкротств – тенденция последних нескольких лет. В 2020 году количество решений судов о несостоятельности компаний упало почти на 20% до 9930, в 2019 году – сократилось на 5,5% до 12 401. Рост количества банкротств мы наблюдали последний раз в 2017 году, да и то достаточно скромный – 8% к 2016 году до 13 541.

Однако, несмотря на успокаивающую картину по итогам первого квартала, остаются скрытые риски, поскольку многие компании еще полностью не восстановили свой бизнес. Многое в дальнейшем будет зависеть от темпов оживления деловой активности в наиболее пострадавших секторах, таких как развлечения, отдых, общественное питание и ряд других. Надо также иметь в виду, что процедуры банкротства имеют определенный временной лаг – обычно это шесть-девять месяцев от начала серьезных проблем. Возможно, мы еще увидим некоторый рост в третьем квартале этого года.

Экономические кризисы, как мы знаем, всегда приводят к массовым банкротствам. Это логично, потому что это один из способов выправления дисбалансов, возникших в экономике и приведших к кризису. Однако проблемы бизнеса из-за пандемии не были связаны с такими дисбалансами, а компаниям была оказана массированная помощь со стороны государства. Поэтому кривая банкротств и ведет себя по-другому. Характерно, что в других крупных экономиках Европы, например, Германии, Великобритании, Франции, ситуация с банкротствами похожая, там показатели тоже снизились благодаря государственной помощи.

- Насколько широким был круг компаний, для которых вводился мораторий? И что происходило с другими бизнесами, которые не попали под защиту?

- Под действие моратория к моменту его завершения в начале января подпадали 517 тыс. юридических лиц и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей. Мы постоянно отслеживали изменения в списках, потому что в период моратория в какой-то степени взяли на себя регуляторную роль – обеспечивали его соблюдение, блокируя запуск процедур банкротства в отношении попавших в список юридических лиц. Нам пришлось оперативно доработать систему, чтобы скрывать соответствующие уведомления в отношении компаний из защищенного списка.

Были и компании, которые, хотя формально и подпадали под мораторий, публиковали через Федресурс уведомления об отказе от него. Эту историю мы тоже оперативно обеспечили. "Отказники" могли продолжать, например, выплачивать дивиденды. К концу года их набралось более тысячи, 1289.

Одновременно мы собирали статистику в отношении того, что происходит с процедурами банкротства в других секторах. И тут интересно отметить, что спад банкротных процедур наблюдался по всей экономике. Это, конечно, было связано с различными мерами поддержки, в частности с предоставлением компаниям кредитов на льготных условиях, с реструктуризацией долгов, налоговыми отсрочками. Кроме того, на фоне общей беды – снижения спроса, деловой активности – повысилась, как мне кажется, ответственность бизнеса друг перед другом.

- В прошлом году прямо в разгар кризиса заработала внесудебная процедура банкротства граждан с долгом до 500 тыс. рублей с бесплатной подачей заявлений через МФЦ. Каковы здесь первые результаты?

- Да, это тоже была одна из антикризисных мер правительства. Во время кризиса существенно выросло число тех, кто остался без дохода и не мог платить по кредитам, поэтому была введена упрощенная и ускоренная процедура банкротства.

Старт этой инициативы нам пришлось обеспечивать в мегакороткие сроки, потому что соответствующий закон, предложенный как один из инструментов поддержки населения в кризисный период, был подписан президентом в июле и вступал в силу уже с 1 сентября. На все технологические разработки у нас был примерно месяц.

По новому порядку МФЦ, приняв у гражданина заявление, должны в течение трех рабочих дней разместить информацию о возбуждении внесудебного банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, то есть на портале Федресурса. И вот сотрудники МФЦ, которые до этого слышали слово "банкротство" только из телепередач, должны были научиться работать с этими заявлениями, с нашей системой. Надо признать, что мы общими усилиями справились: уже к 20 августа выложили демоконтур и начали тренировки, а 1 сентября успешно запустились и даже приняли первые заявления.

Пока нельзя сказать, что эта процедура очень популярна и востребована. С момента запуска многофункциональными центрами было принято 2989 заявлений (и отклонено 5845) от граждан, но новые уведомления о возбуждении регулярно появляются. По закону такое уведомление должно провисеть на Федресурсе 6 месяцев, чтобы кредиторы могли заявить свои возражения, претензии, перевести дело в судебную процедуру. Так что в марте мы уже начали публиковать результаты по сентябрьским делам. За прошлый месяц было завершено 342 процедуры банкротства из 395 возбужденных в сентябре, и должники были освобождены от своих обязательств.

Думаю, эта история будет активно развиваться, просто нужно время.

- А какова в целом ситуация с банкротством граждан?

- Банкротство для граждан появилось всего несколько лет назад, соответствующие положения закона "О несостоятельности (банкротстве)" вступили в силу осенью 2015 года. К этой процедуре могут прибегнуть не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

По статистике Федресурса, суды в 2020 году признали банкротами 119 045 человек, что на 73% больше, чем в 2019 году, и в шесть раз больше, чем в 2016-м – первом полном году действия закона о личной несостоятельности.

В первом квартале этого года рост личных банкротств ускорился – их количество выросло на 81,5% к аналогичному периоду прошлого года до 40 569. За весь период существования этой процедуры несостоятельными были признаны уже 322 849 граждан.

Я бы не стал драматизировать эти цифры и напрямую связывать их с пандемией. Скорее, информация о возможности личного банкротства постепенно доходит до все большего числа заемщиков, и скорее с этим я связываю быстрый рост числа процедур.

- Насколько "банкротное" раскрытие в России в целом соответствует международным стандартам?

- Электронные банкротные реестры – это сегодня общая практика. В законодательстве ЕС, например, есть требование об обязательном наличии в странах-членах ЕС бесплатного и общедоступного электронного реестра сведений о банкротстве. Из более близких нам стран аналогичный реестр есть в Республике Беларусь.

На самом деле в разных странах ведение электронных реестров организовано абсолютно по-разному. В России при создании своего банкротного реестра мы исходили из уже имеющегося опыта раскрытия информации на рынке ценных бумаг, где этим занимаются коммерческие организации, которые дают информацию в открытый доступ.

Когда задумывался банкротный реестр, перед нами были поставлены ровно те же задачи, что и во всем мире: обеспечить прозрачность, исключить возможность мошенничеств, идентифицировать всех участников процедур, зафиксировать все данные во времени, чтобы иметь возможность ретроспективно анализировать ход процедуры, получить достоверную статистику.

Для идентификации источника публикации мы используем усиленную квалифицированную электронную подпись. Мы регистрируем время выхода публикаций и обеспечиваем неизменность содержащихся в них данных. Кроме того, мы фиксируем сам ход банкротных торгов за счет интеграции с электронными торговыми площадками, которые их проводят. Это позволяет заинтересованным сторонам оценить, насколько корректно была проведена процедура, и в случае нарушений обратиться с жалобой в суд. Такая возможность повышает прозрачность банкротных процедур. В них всегда много столкновений интересов, поэтому они характеризуются большим числом жалоб. Благодаря такой фиксации суду легко установить истину в конкретном деле.

- Прозрачность и эффективность процедур банкротства, прозрачность информации о кредитных рисках – это критерии рейтинга Doing Business, ранжирующего страны по степени благоприятности условий ведения бизнеса. России уже удалось подняться в рейтинге на 28-е место со 120-ого. Какие изменения в сфере банкротства и раскрытия другой информации о бизнесе, за которую отвечает Федресурс, позволили улучшить показатели?

- Эксперты Всемирного банка при составлении рейтинга учитывают несколько видов информации, за раскрытие которой отвечает Федресурс. Одна из них – "Получение кредитов", где в набор показателей включено обеспеченное кредитование, которое предполагает необходимость информирования третьих лиц о наличии прав и притязаний на имущество. Это данные по залогам, лизингу, продаже имущества без передачи титула (у нас это называется продажа с сохранением права собственности за продавцом), уступка права требования и так далее. Имея полный набор сведений об имуществе с обременением, кредитор может лучше защитить свои интересы, снижается вероятность мошенничеств.

По российскому законодательству информация об обременении находится в двух реестрах. Залоги – юридически значимый реестр, он находится в ведении нотариусов, а данные по остальным обременениям публикуются на Федресурсе. Со стороны международных экспертов были настойчивые рекомендации о создании единого перечня, чтобы заинтересованные лица могли найти всю нужную информацию в одном источнике. Мы договорились с Федеральной нотариальной палатой и сделали кросс-поиск. Теперь и на их, и на нашем сайте можно найти сразу все обеспечительные интересы. И вот в прошлом году эксперты Doing Business с удовлетворением отметили возросший уровень прозрачности и доступности этой информации.

Наш реестр обеспечительных интересов теперь полностью соответствует рекомендациям Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), соблюдение которых считается лучшей практикой при составлении рейтинга. Кстати, конкретно по индикатору кредитования Россия занимает даже более высокую позицию, чем в целом по рейтингу – здесь у нас 25 место.

Второй индикатор – "Разрешение неплатежеспособности" – оценивает существующее законодательство и правоприменительную практику в отношении процедур банкротства. По этому индикатору у России 57 место в рейтинге, что связано в первую очередь с низкой эффективностью самих процедур банкротства в России. Наша статистика позволяет достоверно показывать ситуацию в этой сфере и то, как она меняется.

- Федресурс стал сегодня важной частью всей той инфраструктуры, которая обеспечивает работу бизнеса в России. Какие этапы прошло развитие системы?

- Сама идея электронного раскрытия появилась еще в 2005-2006 годах, когда разрабатывались поправки в закон о банкротстве. Одной из идей рабочей группы, в которой участвовали и нынешние сотрудники "Интерфакса", была максимальная доступность информации о банкротных процедурах для кредиторов и других заинтересованных лиц. Она нашла выражение в концепции создания цифрового реестра банкротств. В 2007 году прошел тендер на разработку реестра, на конкурсе победил "Интерфакс".

В конце 2008 года закон, содержащий первые правила о Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, был принят. Но еще долго шла разработка подзаконных нормативных актов и, соответственно, создание программно-аппаратного комплекса для ведения реестра. Последующие тендеры на отдельные блоки и полноценную разработку всей системы также выигрывал "Интерфакс", так что мы не только стояли у истоков создания системы, но и стали разработчиками ее самой первой версии.

Как поставщик информации от бизнеса и для бизнеса, мы остро чувствовали нехватку информации о банкротствах, поэтому, когда Минэк предложил нам поддерживать и промышленную эксплуатацию системы, мы согласились. Запуск проекта Федресурс состоялся 1 апреля 2011 года, на днях ему исполнилось уже 10 лет.

Практически с этого момента мы развиваемся за счет собственных ресурсов, без бюджетного финансирования: за счет платы от компаний финансируем развитие системы, ее стабильность, работоспособность и безопасность. Как и рассчитывал законодатель, публикация сообщений компаний происходит безопасно, быстро и надежно, а доступ к информации получают все желающие бесплатно. На сайте есть поиск, подписки на мониторинг.

Что касается развития Федресурса, то тут вектор определяется, прежде всего, изменениями в законодательстве. Мы посчитали, что за 10 лет наши ИТ-специалисты реализовали разработки – иногда очень оперативно, как в случае с досудебным банкротством – в соответствии с 25 новыми крупными нормативными актами. Все доработки были сделаны в предусмотренный законом срок.

- Кто пользуется информацией в реестре?

- Прежде всего, лица, проверяющие своих потенциальных контрагентов по сделкам разного рода. Например, кредиторы, отслеживающие этапы процедур банкротства, чтобы не пропустить сроки предъявления своих требований. Информация о торгах имуществом банкротов интересует покупателей, стремящихся поучаствовать в распродажах.

В Федресурсе сейчас аккумулируются сведения обо всем "жизненном цикле" юридических лиц, включая создание, реорганизацию, ликвидацию, изменение размера уставного капитала или стоимости чистых активов, бухгалтерскую отчетность, сообщения о назначении генерального директора, заключении отдельных видов обеспечительных сделок, возникновении признаков недостаточности имущества, введении процедур банкротства и так далее. Эта информация позволяет бизнесу управлять рисками. Например, понимать, что у компании-партнера "проеден" капитал или сменился руководитель.

Из относительно недавних изменений: кредиторы и должники теперь публикуют сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Уведомления о намерении по закону нужно публиковать минимум за 15 календарных дней до обращения в суд, иначе суд может заявление и не принять. Эти сообщения стали очень востребованы: ведь теперь это самый ранний формальный признак финансовых проблем у контрагента.