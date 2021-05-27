Михаил Горбачев: Москва и Вашингтон могут выстроить доверительный диалог, хотя это будет сложно

Бывший глава СССР прокомментировал предстоящую встречу президентов РФ и США

Михаил Горбачев: Москва и Вашингтон могут выстроить доверительный диалог, хотя это будет сложно Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Женеве 16 июня состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову отметил, что им предстоит важная задача – восстановить стратегическую стабильность.

- После многократных попыток при прежнем президенте США провести российско-американский саммит они либо заканчивались неудачей, либо не приносили результатов. Как вы рассматриваете предстоящую встречу?

- Конечно, все мы помним предыдущие попытки, но сейчас в Белом доме другой президент, и с ним можно договариваться. Надо строить доверие. Прежняя команда оказалась ненадежной. К сожалению, это так. Но сейчас надо говорить, спорить, и в конечном счете это даст позитивный результат. Получится, но достичь этого будет трудно, сложно.

- Как вы восприняли сообщение о том, что встреча пройдет в Женеве?

- Встретил с удовлетворением. Это же российско-американский саммит! И хочу отметить, что заявленная повестка огромна. Президентам есть, о чем поговорить, особенно учитывая, что много было порушено в вопросах стратегической стабильности, теперь надо восстанавливать.

- А возможно?

- Россия и США могут выстроить доверительный диалог. Он необходим для восстановления стратегической стабильности.

- В повестке дня значится и обсуждение региональных конфликтов. Эта тема не станет препятствием для доверительного диалога?

- Что касается урегулирования региональных конфликтов, то решить эту проблему трудно. Согласен, сложно. В них участвует сложная публика. Они порой такую кашу могут заварить, что не расхлебать, но приходится. Региональные споры, это надо понимать, быстро решить невозможно, но решать надо. Надо, потому что и там люди должны жить в мире и доверии.

- Доверие, доверие, доверие...

- Да, без доверия никуда. Но должен сказать, что доверие надо начинать сверху, а для этого надо встречаться. Я уже говорил в интервью вам однажды и повторяю вновь и вновь: не надо бояться переговоров. Надо встречаться.