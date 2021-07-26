Глава Росстандарта: то, что мы видим на проверке, не всегда соответствует тому, что есть на самом деле

Антон Шалаев рассказал о планах агентства до 2026 года разработать более 200 стандартов для искусственного интеллекта

Глава Росстандарта: то, что мы видим на проверке, не всегда соответствует тому, что есть на самом деле Фото: Пресс-служба

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) за последние несколько лет разработало ряд новых инструментов контроля по различным направлениям. Некоторые еще находятся в процессе доработки, в их числе - введение оборотных штрафов за недолив топлива, утверждение единой базы ГОСТов, разработка стандартов для технологий искусственного интеллекта.

Среди недавно реализованных проектов - возможность с 1 июля использовать систему "тайного покупателя" для проверки соблюдения требований на АЗС, возложение обязательств по поверке квартирных электросчетчиков на ресурсоснабжающие организации. Как повлияло на АЗС ужесточение требований по наличию паспорта качества на каждую партию топлива, вступившее в силу с этого года, какие ГОСТы являются добровольными, какие - обязательными, какой процент реализуемого топлива остается фальсифицированным в России, в интервью "Интерфаксу" на полях форума "Иннопром-2021" в Екатеринбурге рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

- Не так давно АЗС обязали иметь на каждую партию топлива паспорт качества. Есть ли предварительные результаты, насколько эффективной оказалась эта мера? Какие шаги планирует предпринимать Росстандарт, чтобы исключить попадание фальсифицированного топлива на заправки?

- Необходимость сопровождения каждой партии топлива паспортом качества введена еще в 2013 году одновременно с вступлением в силу технического регламента таможенного союза, которая предъявляет требования к автомобильному, судовому, авиационному и прочему виду топлива. Поэтому, по-хорошему, обязательства наличия паспорта качества к каждой партии топлива было и раньше. Другое дело, что это не всегда должным образом проверялось. С 1 января 2021 года постановлением правительства РФ были утверждены правила продажи товаров по договору розничной торговли. В этот документ также вошла история с продажей в розницу автомобильного топлива. Там четко прописана необходимость соответствия топлива, которое продается, требованиям, прописанным в паспорте качества. Поэтому об обязательности использования такого паспорта окончательно стало "можно" говорить только с этого года.

Росстандарт на протяжении долгого времени проводит контрольно-надзорные мероприятия на АЗС, и мы видим, что сейчас где-то порядка 15% от всех нарушений относится к документарной - паспорту качества. А поскольку это нововведение, мы считаем крайне важной разъяснительную работу, как для потребителя, так и производителя. Поэтому совсем недавно Росстандарт разместил у себя на сайте памятку о том, как правильно читать паспорт качества на топливо и что должно в нем содержаться. И мы с удивлением обнаружили, что эту памятку читают не только автолюбители, которые покупают топливо, но и торговцы - владельцы АЗС и крупных сетей, которые хотят соответствовать требованиям законодательства и не попадаться на соответствующем нарушении.

Но это еще определенная новелла в законодательстве, поэтому говорить о каких массовых результатах пока преждевременно. Проверки идут, но необходимо, чтобы была накоплена определенная статистическая база именно в этой части.

- Не так давно анонсировалось, что органы госнадзора Росстандарта будут закупать топливо на заправках в виде "тайных покупателей", передавать на испытания и определять, был ли недолив. Удалось реализовать планы? И что новые полномочия ведомства дадут рынку?

- Технология "тайных покупателей" очень эффективно используется по всему миру, причем в разных направлениях. Росстандартом также активно ведутся контрольно-надзорные мероприятия в части топлива на автозаправочных станциях, но в основном это плановые проверки.

Конкретная точка подлежит проверке не более одного раза в три года, чтобы не было излишней нагрузки на бизнес. Кроме того, нам необходимо уведомить заранее проверяемую АЗС, что проверка предстоит. В результате, к сожалению, нерадивые поставщики могут к проверке готовиться. Поэтому то, что мы видим на проверке, не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. С 1 июля 2021 года вступил в силу новый федеральный закон N248, о государственном контрольном надзоре и муниципальном контроле.

Он предполагает целый ряд новых видов - мониторинговая закупка, выборочный контроль и, по сути, приводит нас к возможности проведения "тайных покупок". Мы начали их внедрять, и я думаю, что к концу 2021 года у нас уже будут интересные результаты. Предполагаю, что цифры нарушений значительно возрастут.

Еще одно интересное новшество. В 2020 году один из наших подведомственных институтов метрологии ФГУП "ВНИИФТРИ" разработал и уже активно начинает производить приборы экспресс-метода качества топлива в части определения массовой доли серы. Такой довольно несложный прибор за несколько минут может определить превышена или снижена массовая доля серы в топливе и значительно помочь нашим "тайным покупателям". Предполагаем, что его наличие позволит более массово охватить методикой "тайных покупателей" автозаправочные станции.

- Какова по данным Росстандарта доля контрафакта на сегодняшний день?

- Предварительная цифра за первое полугодие 2021 года - 5% проверенного топлива является некондиционным, не соответствующим заявленным требованиям, по сути фальсифицированным. По 2020 году было 7,8%, а когда мы начинали процедуры госконтроля и надзора в сфере именно автомобильного топлива - цифры превышали 15%. То есть буквально за пять лет нам удалось заметно снизить долю, хотя мы считаем, что это все равно еще достаточно много. Цифра довольно высокая, но наш взгляд, она означает, что проверки все же помогают. Мы стремимся к нулю, но с внедрением тех мероприятий, которые мы сегодня проводим, можно выйти на 2-2,5% в достаточно обозримом будущем - за 2-3 года.

- Стартовала ли практика наложения административных штрафов за недолив топлива? Везде анонсировалось ее введение с 1 января текущего года, но информации, что она начала действовать, нет.

- К сожалению, соответствующие изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях еще не приняты. Минюст продолжает над ними работать, поскольку это не единственные изменения, которые должны там быть, но на сегодняшний день они в проекте. Там важный момент, что это оборотные штрафы. За подтвержденный факт недолива топлива в ходе госконтроля, если он происходит впервые, штраф составит 1% от оборота соответствующей компании, но не менее 500 тыс. рублей, если повторное нарушение - 3% и не менее 2 млн рублей. Это будет очень действенная мера. По сути, она аналогична с подходом, который был введен с февраля 2018 года в части правонарушения в сфере качества топлива. Там эта мера уже действует.

- В октябре прошлого года вступил в силу новый ГОСТ на топливные колонки. Для чего он вводился? Насколько заинтересовал участников рынка?

- Это действительно новый ГОСТ, де-факто он является добровольным. Во вступивших в силу правилах проведения розничной торговли четко сказано, что партия топлива должна сопровождаться паспортом качества, а также реализовываться через топливно-заправочный комплекс, соответствующий национальным стандартам и в соответствии с законом обеспечения единиц измерения. Поэтому можно сказать, что, по сути, этот ГОСТ стал обязательным для исполнения АЗС. Отмечу, что он был отработан в достаточно оперативные сроки, но со всеми заинтересованными сторонами. К его разработке привлекались и потребители топлива, и его производители. Поэтому считаем, что это ни в коем случае не дополнительная нагрузка, это лишь введение унифицированных правил и требований.

- К 2021 году планировалось завершить обновление базы ГОСТов, которую Росстандарт начал в 2019 году. Предполагалось изучить около 10 тыс. стандартов. Что удалось сделать в данном направлении?

- У нас идет процесс, я не могу сказать, что он закончен, сейчас мы занимаемся актуализацией стандартов. Нужно понимать, что, когда мы этот проект начали, из всей базы ГОСТов, а всего у нас в стране действует 36 тысяч стандартов, около трети были приняты в СССР до 1992 года. Отменить их в одночасье было бы некорректно, потому что в первую очередь необходимо было понимать, используются ли эти ГОСТы предприятиями по факту. Если да, возможно они требуют обновления или совершенствования, а может они могут послужить основой для разработки новых стандартов. Поэтому мы не стали принимать решение самостоятельно, мы начали активный диалог с бизнесом. В этом нам очень помог Российский союз промышленников и предпринимателей, который провел анкетирование среди предприятий по поводу фактического применения ГОСТов, принятых до 1992 года. Мы увидели, что предприятия заинтересованы в том, чтоб эти ГОСТы сохранились, но в актуализированном и усовершенствованном виде.

Если говорить о полной отмене из тех порядка 12 тысяч ГОСТов, принятых до 1992 года, отменены полностью сейчас чуть более 3,5 тысяч. В отношении всех остальных идет планомерная работа по их пересмотру и актуализации. Оставшуюся часть мы не будем отменять, на их основе будут приняты более актуальные ГОСТы. По сути, эти стандарты выходят в новой редакции, с новыми требованиями, но при этом сам объект стандартизации остается.

- Сейчас ГОСТы, за редким исключением, предназначены для добровольного применения. В то же время для многих потребителей ГОСТ является синонимом качества. Есть ли какая-то статистика, как часто используются межгосударственные и национальные стандарты? Или производители предпочитают руководствоваться собственными нормативными документами?

- Одним из принципов стандартизации в Российской Федерации является добровольность применения стандартов. Однако уже сейчас очевидно, что предприятия перестают думать в том ключе, что, если ГОСТы добровольные, зачем ими пользоваться. Бизнес видит: за счет добровольного применения стандартов они могут выходить на новые рынки. Поэтому можно утверждать, что негативная тенденция по использованию ГОСТов переломлена. И лучше всего это характеризуют цифры. По итогам 2020 года 49% всех ГОСТов, которые утвердил Росстандарт, - это ГОСТы, разработанные бизнесом и по инициативе бизнеса. У нас такого высокого процента не было никогда. Буквально 5-6 лет мы начинали с 15%. Сейчас половина ГОСТов - те, в которых бизнес чувствует свою потребность и тем самым включается в работу по разработке стандартов, активно начинает их дальше принимать и использовать.

Еще один важный момент - это применение ГОСТов со стороны государства, со стороны федеральных органов исполнительной власти. У нас существует уникальный механизм, в соответствии с законодательством, когда ссылки на ГОСТ могут содержаться в нормативно-правовом акте: приказе, указе, постановлении, распоряжении и т.д. Он автоматически становится частью этого документа, то есть обязательным к исполнению. У нас на сегодняшний день более 600 случаев, когда в различных нормативно-правовых актах министерств, ведомств, даже правительства Российской Федерации есть ссылка на ГОСТ. Предприниматели в курсе, они отслеживают.

Более того, большой плюс, что у нас сейчас нормативно-правовые акты проходят процедуру оценки регулирующего воздействия. То есть если предприниматели видят, что это может каким-то образом ущемить их права и дополнительно ввести требования, которые ничем не обоснованы, у них есть возможность высказаться. И мы со своей стороны стараемся обратную связь держать. Поэтому я не скажу, что из тех ссылок на ГОСТы, которые есть, существует хоть одна, которая ущемляет права бизнеса. Сейчас ГОСТы - очень гибкий механизм, который в определенных случаях может использоваться достаточно свободно и добровольно. В других случаях он де-факто становится обязательным к применению, в основном для исполнения вполне конкретных нормативных актов. В результате ГОСТы стали полезным инструментом, который помогает и государству, и бизнесу, и обществу.

Не думаю, что ГОСТы должны стать обязательными. Та гибкость их применения, которая есть на сегодняшний день, пожалуй, это оптимальная модель и она во многом соответствует большинству наших государственных партнеров, где ГОСТы остаются таким же гибким инструментом.

- С 1 июля 2021 года вступил в силу ГОСТ, согласно которому собственники объектов электроэнергетики должны передавать в диспетчерские центры данные о регистрации аварийных событий. Это обязательный стандарт или нет? Требуются ли какие-то дополнительные вложения в инфраструктуру, чтобы обеспечить передачу данных? И не скажется ли это на потребителях в виде увеличения тарифов на электроэнергию?

- Речь идет о безопасности. Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных событий в дальнейшем, нужно проанализировать причины их возникновения, ну и важен сам факт получения информации, что они произошли. ГОСТ на сегодняшний день абсолютно добровольный. По нашему мнению, введение его сейчас в качестве обязательного преждевременно, потому что нужно посмотреть, как будет работать эта система.

Что касается потребителей, отмечу, что это никак не увеличивает затраты, потому что передача данной информации не требует установки дополнительного оборудования. Единственно, что скорее всего потребуется, это установка некого программного обеспечения для передачи данных в диспетчерские центры. Но это минимальные затраты. Более того, считаю, что может рассматриваться вопрос об интеграции нового программного обеспечения с существующим.

- В настоящее время поверка квартирных электросчетчиков возложена на ресурсоснабжающие организации, а не на владельцев жилья. При этом бытовые приборы учета воды до сих пор обязаны поверять собственники квартир. Ранее Росстандарт анонсировал изменения в законодательстве, согласно которым за поверку водосчетчиков будут отвечать управляющие компании. На какой стадии эти изменения? Планируется ли сделать что-то подобное для счетчиков тепла и газа?

- Это был очень долгий путь, и мы считаем, что это действительно успех. Совместно с коллегами из других ведомств у нас получилось довести до ситуации, когда обязанность по поверке электросчетчиков была переложена с собственников жилья на ресурсоснабжающие организации. В отношении прочих счетчиков - газа, воды или тепла, на сегодняшний день пока это не получилось. Но Росстандарт всецело поддерживает идею, что это должна быть обязанность ресурсоснабжающих организаций. Сейчас такая работа ведется совместно с Минэнерго и Минстроем. Препятствий нет, но это длинный путь, требующий большого количества согласований и с очень большим количеством заинтересованных сторон. Если смотреть на опыт по электросчетчикам, как только это было возложено на организации, мы увидели, что и качество поверки возросло, и у простых жителей стало меньше головной боли. И мне кажется, что это очень успешный пример, который можно транслировать на другие вещи. Кроме того, такой подход позволяет снизить количество случаев мошенничества.

- Сейчас идет активное внедрение технологий искусственного интеллекта. Скажите, какие нормативы готовятся в связи с этим? Когда планируется завершить разработку основного пакета стандартов для нового направления?

- Работа по стандартизации искусственного интеллекта началась приблизительно в прошлом году. В декабре 2020 года совместно с Минпромторгом была официально утверждена комплексная программа стандартизации в области искусственного интеллекта. И эта программа в течение пяти лет предусматривает разработку более 200 стандартов, которые позволят обеспечить безопасность и совместимость существующих решений в области искусственного интеллекта.

Не имея стандартов, мы не можем быть уверенными, что тот результат, который разработчики вкладывают в развитие практического применения искусственного интеллекта в той или иной сфере будет соответствовать тем задумкам, которые были, а также будет безопасен для пользователей.

Проверить это можно только через какие-то системы тестирований, в нашем случае - стандарты.

Вторая часть - это унификация и такое хитрое понятие как интероперабельность. Представим себе, что есть некая система искусственного интеллекта, которая интегрируется в уже существующие технологические решения. Например, при внедрении тематики "Умного города". Вопрос, как технические решения будут взаимодействовать между собой. Этого тоже можно добиться только через стандарты. Так же, как мы 15, 20, 30 лет назад использовали стандарты для того, чтобы была обеспечена совместимость между техническими решениями в области смартфонов, планшетов, компьютеров. Когда различные производители начинают работать между собой, в итоге мы получаем хорошую интеграцию, обеспечивающую продукт качественный и безопасный. То же самое искусственный интеллект, с той лишь разницей, что мы не можем его пощупать. Но эта совместимость многочисленных решений должна быть обеспечена, и это тоже только через стандарты. Поэтому, говоря о том, что искусственный интеллект внедряется в здравоохранении, транспорте, энергетике, без стандартов максимизировать его присутствие во всех этих процессах будет невозможно.

На данный момент у нас уже приняты первые восемь основополагающих стандартов в области технологии искусственного интеллекта. В основном они не привязаны к какой-то отрасли. Но среди них есть достаточно интересные, например, по автоматическим интеллектуальным системам прогнозирования намерений людей с помощью технологий искусственного интеллекта. Это очень полезно для обеспечения безопасности в аэропортах, станциях метро, на вокзалах. Когда за счет соответствующих биометрических решений узнается не просто лицо, а лицо с выраженным намереньем, в том числе, агрессивного поведения.

- Какие сложности возникают в процессе разработки таких стандартов?

- Проблемы действительно есть. У нас сейчас система стандартизации построена таким образом, что стандарты разрабатывают не ведомства, а заинтересованные стороны. Естественно, что одни производители хотят за счет стандартов продвигать свои решения. А другие - ограничить использование решений своих конкурентов. И это очень опасная тенденция. Мы всячески приветствуем участие бизнеса в стандартизации, но это не должно привести к ситуации, когда один разработчик или производитель получает преимущество на рынке перед другими. Особенно в таких узких вопросах, как инновационные технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта. С такими попытками мы уже встречаемся. Но сейчас система стандартизации поставлена таким образом, что есть возможность эти попытки пресекать за счет прохождения нескольких барьеров. Это фильтр технического комитета по стандартизации, в рамках которого разрабатываются все стандарты, а дальше уже фильтр в лице Росстандарта.

- Как идет работа по разработке стандартов в области применения искусственного интеллекта для медицины?

- Для нас искусственный интеллект в сфере здравоохранения, безусловно, одно из приоритетных направлений. Сейчас утвержденных действующих стандартов для применения искусственного интеллекта в здравоохранении пока нет, но разработка ведется. Первые несколько стандартов мы планируем утвердить уже в этом году. У нас в рамках профильного технического комитета по стандартизации "Искусственный интеллект" действует отдельный подкомитет, который занимается исключительно вопросами стандартизации здравоохранения. Разрабатывается целая серия стандартов. Например, "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине" - этот ГОСТ предполагается в нескольких частях. Это клинические испытания, программы-методики клинических испытаний, оценка контроля инновационных параметров. 5-6 параметров применения искусственного интеллекта в области клинической медицины у нас до конца года уже должны появиться.

- Когда планируете полностью завершить работу?

- Стандартизация - это такая вещь, в которой полностью работа не будет закончена никогда. Утверждаются стандарты, проходит какое-то время, они требуют актуализации. Нормальный жизненный цикл стандарта с момента его принятия до фактического применения в промышленности составляет 5-7 лет. Поэтому мы предполагаем, что нынешняя программа стандартизации, именно в части искусственного интеллекта, приблизительно будет завершена в 2024-2025 годах. Но, скорее всего, появится следующая, для стандартизации новых решений, а где-то может для актуализации существующих стандартов. В любом случае важный первый этап - это 2024 -2025 годы. В это время основная база стандартов уже однозначно будет принята.