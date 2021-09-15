Глава ритейлера JYSK в РФ: было бы неплохо однажды обогнать конкурентов

Игор Раич рассказал о планах датской компании открывать в России по 15 магазинов в год

Генеральный директор JYSK в РФ Игор Раич Фото: Пресс-служба JYSK

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Датский ритейлер JYSK, развивающий сеть магазинов мебели и товаров для дома, вышел на российский рынок в разгар коронакризиса: первый магазин был открыт в Москве в июне 2020 года. О стартовых шагах компании на новом рынке и планах на будущее рассказал в интервью "Интерфаксу" генеральный директор JYSK в РФ Игор Раич. Россия сможет стать значимой частью бизнеса ритейлера, рассчитывает он.

Глобальный оборот JYSK в финансовом году (с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020 года) составил 30,4 млрд датских крон (по текущему курсу это около 4,1 млрд евро), увеличившись на 7,5% по сравнению с предыдущим фингодом. Сеть компании объединяла 2,949 тыс. магазинов (включая 206 франчайзинговых).

Объем розничных продаж IKEA за тот же период - 39,6 млрд евро, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Преимуществом перед конкурентом глава российского подразделения JYSK называет размер магазинов - они меньше и ближе к покупателю. Между тем, IKEA в последние годы идет по пути уменьшения площадей, и количество точек небольших форматов - "городских" магазинов и дизайн-студий - приближается к числу "больших коробок" (оно долгие годы не меняется и составляет 14). JYSK в течение 10-15 лет рассчитывает открыть в России около 200 магазинов.

- Есть ли у российского бизнеса перспективы стать заметным сегментом в глобальной выручке?

- Это, конечно, вопрос количества магазинов, которые мы сможем открыть в России, в сочетании с производительностью. Если посмотреть на глобальный план по количеству магазинов на страну, наша цель состоит в том, чтобы Россия попала в топ-5 рынков с наибольшим числом точек продаж. Исходя из этой амбициозной стратегии, мы считаем, что российский рынок станет одним из наиболее значимых для JYSK в мире.

- Есть ли у компании цель по размеру выручки в средне- или долгосрочной перспективе? Видите ли вы потенциал догнать и перегнать Hoff, IKEA в России?

- На данный момент такой цели не стоит - мы стремимся привлечь как можно больше покупателей в наши магазины, чтобы обеспечить высокий оборот в каждой торговой точке. Конечно, было бы неплохо однажды обогнать конкурентов на рынке, но мы должны оставаться скромными и придерживаться наших краткосрочных и среднесрочных целей, что, как следствие, принесет нам хорошие показатели продаж.

- Кого считаете главными конкурентами в России? Кто основные конкуренты JYSK на глобальном уровне? Можете ли выделить особенности российского рынка с точки зрения конкурентной среды, в том числе в онлайне?

- Главный глобальный конкурент для нас - IKEA. Несмотря на то, что форматы магазинов и широта ассортимента разные, как покупатели, так и рынок привыкли считать JYSK и IKEA конкурентами. Стратегия нашей компании - seamless and closer to customers - быть удобными для покупателя, быть ближе во всех каналах продаж. Отсюда и основное отличие: имея концепцию небольшого магазина, мы открываем гораздо больше магазинов, мы становимся доступнее для людей территориально, ближе, и покупатели могут быстро и легко совершать покупки в наших магазинах. Учитывая дополнительные опции - покупки через наш интернет-магазин или с помощью сервиса click & collect, - мы считаем, что предлагаем уникальный опыт для покупателей.

В России есть сильные локальные игроки, конкуренция, конечно, зависит от категории. Но в целом это Hoff, Leroy Merlin, в категории матрасов - Askona, в садовой мебели - OBI.

Мы видим, что российский онлайн-рынок довольно хорошо зарекомендовал себя, и конкуренция здесь довольно плотная. Существует сочетание традиционных розничных брендов и "чистых" интернет-магазинов, что делает рынок довольно конкурентоспособным. В любом случае, мы стараемся бороться за каждого клиента.

- Сколько на данный момент в российском подразделении JYSK работает сотрудников и сколько магазинов открыто?

- Сейчас у нас полноценно функционирует семь магазинов, численность сотрудников около 150 человек. Около - потому что сотрудники прибавляются почти каждый день.

- Какие результаты компания продемонстрировала по итогам первого года работы в России? Как изменилось количество посетителей в магазинах в 2021 году по сравнению с 2020 годом? Как изменился охват онлайн-магазина?

- Поставленные планы по продажам мы выполняем и планируем закрыть год с отличными результатами. За 12 месяцев работы мы обслужили больше 300 тыс. россиян.

Но пока данных для сравнения недостаточно, полный год у нас проработали пока только три магазина. Плюс на нашем рынке есть фактор сезонности: такие месяцы, как август и декабрь во втором полугодии, - пиковые, а январь и февраль в первом полугодии - самые худшие по показателям.

Что мы можем сделать, так это сравнить показатели российских магазинов с показателями на других рынках присутствия JYSK. При сравнении средних показателей российских магазинов по обороту и количеству клиентов с показателями магазинов в других странах мы находимся в середине списка, мы находимся приблизительно на десятом месте, и такой результат на новом рынке, где узнаваемость бренда еще достаточно низкая, может только радовать.

Про онлайн сказать еще сложнее, так как мы перезапустили интернет-магазин в конце ноября прошлого года. Средний чек в онлайн-магазине вырос на 17% в августе по сравнению с декабрем. Мы показываем прирост продаж каждый месяц, в целом с момента запуска мы выросли на 44% за этот период.

- Какие товары пользуются наибольшим спросом в онлайне? Как отличается средний чек в онлайне и офлайне?

- На данный момент мы видим, что наибольшим спросом в нашем интернет-магазине пользуется мебель и товары из садовой линейки. В обычных магазинах у нас более значительная диверсификация по группам товаров по сравнению с онлайн-магазинами. Следующими популярными категориями в интернет-магазине являются матрасы и спальные принадлежности. Это связано с тем, что, посетив наш магазин, люди определяются с выбором и для удобства заказывают матрас, пуховые одеяла и подушки с доставкой на дом в интернет-магазине. Что касается среднего чека, то в онлайне он в три раза выше, чем в офлайне.

За первые месяцы 2021 года доля онлайн-продаж составила около 7,5%. Я уверен, этот показатель может вырасти, даже с учетом роста количества физических магазинов JYSK.

- Сколько магазинов компания планирует открыть в этом году и в ближайшие годы?

- До конца календарного года мы планируем иметь 13 магазинов, то есть мы откроем еще шесть новых магазинов в 2021 году.

В дальнейшем мы планируем открывать по 15 магазинов в год. В этом году начнем расширяться и выходить за пределы Москвы - начнем с ближайших к Москве регионов и крупных городов в них.

- Компания по-прежнему видит потенциал для 200 магазинов в России в течение 10-15 лет?

- Да, мы по-прежнему довольно положительно оцениваем этот прогноз и верим, что сможем его достичь.

- Сколько компания инвестирует в открытие одного магазина?

- В среднем инвестиции в один магазин составляют 300-350 тыс. евро - в зависимости от состояния помещения (в эту сумму не входит товарный запас магазина).

- JYSK готовилась к открытию первого магазина в России в разгар локдауна. Как на вас повлияло снятие ограничений в торговле?

- Открытие нашего первого магазина в России первоначально было отложено из-за локдауна весной прошлого года, но с тех пор нам удалось относительно нормально организовать работу. Если мы посмотрим, что происходило в Европе, где почти во всех странах в той или иной степени действовали ограничения в течение прошлой зимы и весны, мы можем сказать, что нам очень повезло, что России удалось пройти через этот период без таких радикальных мер, как полный локдаун.

Существенную долю продаж в Европе забрал на себя онлайн, особенно в тех странах, где магазины были закрыты, что, конечно, привело к невероятной нагрузке на распределительные центры, но пошагово компания улучшает процессы и становится эффективнее в онлайне.

Много мер для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей по-прежнему действует во всех наших магазинах, и мы будем продолжать обеспечивать эти меры.

- Как менялась ситуация по мере обострения и стабилизации ситуации с COVID-19?

- Трудно сделать какие-либо корректные выводы, и было бы неверно проводить какое-либо сравнение с предыдущим годом из-за того, что у нас недостаточно долгая история в России. Пока нам не так просто измерить, насколько мы на самом деле затронуты ситуацией с коронавирусом и какие показатели были бы без него. В дополнение к этому, розничная торговля испытывает большое влияние сезонности в течение всего года, что видно в наших продажах, которые отличаются от месяца к месяцу, поэтому нам очень трудно оценить реальное влияние COVID-19, не имея данных о продажах за предыдущие годы.

- Как компания отнеслась к идее обязательной вакцинации части сотрудников? Есть ли аналогичные требования в других странах?

- Мы уважаем мнение друг друга, и каждый волен принимать собственные решения. Конечно, мы не можем заставить кого-либо пройти вакцинацию, но, как и любой другой компании, работающей в секторе розничной торговли, JYSK необходимо соблюдать ряд правил. К счастью, нам удалось достичь цели - 60% вакцинированных сотрудников. Здесь я должен отметить отличную реакцию наших сотрудников и понимание общей ситуации с COVID-19, что помогло достичь поставленной цели без трудностей.

Недавно Дания стала первой страной, которая сняла все внутренние ограничительные меры в связи с коронавирусом. Надеюсь, что ситуация будет развиваться благоприятно, и вскоре мы все сможем выдохнуть.