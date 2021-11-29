Посол Афганистана в РФ: Все афганские дипмиссии приняли коллективное решение не сотрудничать с "Талибаном"

Саид Тайеб Джавад рассказал, что сотрудники посольства Афганистана в Москве сейчас работают на добровольной основе

Саид Тайеб Джавад Фото: Пресс-служба

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, как работает афганская дипмиссия после провозглашения в августе этого года движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России - ИФ) Исламского Эмирата Афганистан, оценил перспективы признания международным сообществом "Талибана" и рассказал о продолжающихся контактах дипмиссии в РФ.



- Хотели спросить, сколько сотрудников остаются работать в посольстве на сегодняшний день?

- Мы сократили наш штат наполовину и в случае необходимости продолжим сокращения.

- Есть ли сейчас какие-то политические контакты между посольством и российскими властями?

- Мы продолжаем поддерживать контакты с дипломатическими, политическими и академическими кругами, а также с образовательными и экономическими учреждениями России.

- Какие-то трудности с выплатой заработной платы сотрудникам дипмиссии и поддержаниям работы посольства в целом существуют?

- Да, мы сталкиваемся с нехваткой средств. Именно потому наши сотрудники работают на добровольных началах, и нам пришлось сократить штат сотрудников и расходы.

- Какова ваша позиция по событиям в Афганистане? Были ли какие-либо контакты с действующей властью?

- Перспективы признания "Талибана" международным сообществом очень туманны. За последние 100 дней талибов не признала ни одна страна, и создается впечатление, что они не меняют свое поведение, чтобы получить признание и легитимность. Все миссии Афганистана в зарубежных странах приняли коллективное решение не сотрудничать с "Талибаном".