Первый зампред ВТБ: иногда обсуждаем с Галицким "Магнит", но больше - футбол

Юрий Соловьев рассказал о размещениях с участием ВТБ, борьбе с выгоранием сотрудников в условиях коронавируса и о выходе банка из капитала "Магнита"

Юрий Соловьев Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Весь прошлый год инвестиционное сообщество вместе с миром училось жить в новой реальности. Отмененные форумы, закрытые границы, деловые встречи, переехавшие в онлайн, - бизнес-повестку приходилось перекраивать буквально на ходу.

Этот год показал: несмотря на то, что коронавирус не сдает свои позиции, пугая рынки появлениями все новых мутаций, деловая жизнь все же продолжается - российские компании ставят новые рекорды по привлечению акционерного и долгового капитала, а банкиры и инвесторы не успевают отдохнуть от сделок.

О том, как организовать размещение в непростые времена, об ужесточающихся регуляторных требованиях, а также об одном из главных расставаний года - "Магнита" и ВТБ, в интервью "Интерфаксу" в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

- В этом году российские компании проводят сверхактивный год на рынках капитала, особенно это касается ECM - IPO и SPO проходили буквально одно за другим. "ВТБ Капитал" среди организаторов в большинстве этих сделок. С вашей точки зрения, с чем связан такой бум - это размещения, отложенные из-за прошлого "ковидного" года, рост спроса на российские активы или что-то еще?

- Действительно, на сегодняшний день прошло более двадцати размещений. Мы поучаствовали в двух третях из них, при этом - во всех сделках IPO. Думаем, что до конца года пройдет еще одно-три размещения.

Год начался ударно - с рекордного IPO Fix Price. Напомню, мы были там ключевым банком-организатором и помогали акционерам компании еще задолго до начала формального процесса размещения. Здесь также важно отметить роль отцов-основателей этого бизнеса непосредственно в процессе размещения, поскольку они потратили более полугода, занимаясь подготовкой, переговорами, огромным количеством звонков и встреч с разъяснением специфики своего бизнеса, так как многим на российском рынке этот формат ритейла был совершенно неизвестен. Основными конкурентными преимуществами Fix Price являются уникальная с технологической точки зрения система управления, выдающиеся показатели маржинальности EBITDA и чистой прибыли, высокие темпы роста и присутствие в ряде стран, преимущественно постсоветского пространства. То есть компания действительно мирового уровня в своем секторе, и мы очень горды тем, что помогли основным акционерам осуществить этот выход на первичный рынок капитала.

Массовому выходу российских компаний на рынок акционерного капитала способствовали несколько факторов. Первое - российская экономика восстанавливалась относительно быстрыми темпами, прошла COVID намного лучше, чем другие экономики. Краеугольный камень - это макроэкономическая стабильность, от этого фактора зависит все остальное: фондовый рынок, рост производительности труда, инвестиции.

Следующее - это относительная недоинвестированность России. Мы отставали от развитых и от некоторых развивающихся экономик по росту фондовых рынков, и так сложилось, что сейчас на Россию обратило внимание большее количество инвесторов, мы увидели возвращение инвесторов, которых не было несколько лет. Это тоже сыграло важную роль. К тому же, мягкая монетарная, фискальная политика в мире помогает росту финансовых активов в целом - это глобальный тренд.

Еще один важный момент - мы сейчас наблюдаем революцию розничного инвестирования в России, у нас почти 17 млн человек с активами более 7 трлн рублей на счетах. Если вы посмотрите обороты по акциям или по депозитарным распискам по данным Банка России, более 40% сейчас - это розничный инвестор. У нас были сделки (SPO "Аэрофлота" в прошлом году, IPO "Совкомфлота" и Ozon), когда розничные инвесторы переподписывали книгу - причем иногда в разы - только своими силами в течение очень короткого времени.

Соответственно, это та новая сила, которая на российском внутреннем рынке становится грозной, стабилизирующей, влиятельной. При нынешнем объеме активов, на любое IPO, даже объемом $1 млрд, российская розница может серьезно повлиять. И при размещениях мы это видим постоянно. Розничные инвесторы сейчас инвестируют практически во все финансовые инструменты. Платформы, такие как "ВТБ Капитал Мои Инвестиции" и другие, популяризируют розничные инвестиции, образовывают инвестора. Это очень важный тренд, который тоже обеспечивал успех сделок на рынках акционерного и долгового капитала.

И последний, но тоже очень важный фактор - это уровень ставок. Вы помните, где была ключевая ставка и где были депозитные ставки в начале года. Появление розничного инвестора, как класса, с которым надо считаться, частично было вызвано низкими ставками по депозитам. Сейчас очень интересно будет, что произойдет с этими инвесторами при повышении депозитных ставок. Но можно говорить, что год был очень успешным не только для компаний, которые размещают акции и занимают, но также и для самих инвесторов, поскольку доходность вложений была на очень хорошем уровне.

- Большинство road show с прошлого года благополучно переехало в онлайн, но в этом году некоторые компании все-таки пытались при подготовке своих размещений возродить "живой" формат. Как вы считаете, офлайн по-прежнему нужен или его уже можно спокойно заменить видеоконференциями?

- Открывая свою сессию на форуме, я сказал, что мы уже второй раз проводим его в формате онлайн, хотя изначально думали, что это все на один год. И сейчас мы приходим к осознанию, что полного возврата к предыдущим форматам и нормам уже не будет. Что интересно, мне в день форума люди писали: "Как жаль, что мы все-таки не в зале. Хотелось бы чувствовать атмосферу, со всеми увидеться". То есть это чувство ностальгии по человеческому общению не только у нас, но и у наших клиентов, друзей и партнеров.

С одной стороны, сейчас разрешили перелеты, с другой - у каждой страны свои требования по въезду. Есть проблемы взаимного непризнания прививок, сделанных разными вакцинами. Поэтому, как и год назад, могу сказать: человеческого общения не хватает, но можно и нужно адаптироваться, искать новые возможности.

- Тема "выгорания" сотрудников из-за перегруженности работой сейчас крайне актуальна, ковидные времена, удаленная работа - все это не добавляет позитива. Как поддерживать боевой дух команды в такое время, особенно, когда работы становится все больше и больше?

- Баланс между жизнью и работой, к сожалению, - одна из актуальнейших проблем современного человечества. Как правило, особенно амбициозны молодые люди, много таких людей идет в инвестиционные банки, а в нашем бизнесе работать можно бесконечно. Например, такой инвестиционный банк с глобальным присутствием, как наш, функционирует круглые сутки, 24 часа, то есть работа никогда не останавливается. Нагрузки добавил и вал сделок, который мы наблюдаем в текущем году.

Соответственно, вопрос "перегорания", особенно в "ковидное" время, в моменты локдаунов, является достаточно тяжелым. Мы очень дорожим своей командой, потому что мы настолько хороши, насколько хороша наша команда. Я многих своих коллег помню совсем молодыми, и сейчас, мне кажется, у нас такой же энтузиазм, мы так же бодро приходим на работу, как и много лет назад. В нашей работе важны "мягкие" факторы: участие в общем деле, дух команды, сплоченность, победы - это успешные сделки, это достижение цели для клиента, для себя. А сделки, которые мы делаем, - от инфраструктурных проектов до IPO и SPO - абсолютно уникальны. Мы даем людям возможность самовыражаться, доносить позицию. У нас относительно плоская структура управления - расстояние от аналитика до руководителя инвестиционного банка очень маленькое. Даем возможности для образования: многие из тех менеджеров, за которых я отвечаю, получили MBA фактически без отрыва от основной работы. У нас очень большой конкурс, и "скамейке запасных" мы очень много внимания уделяем.

Хорошая вещь для поддержания командного духа - совместные мероприятия, но, к сожалению, в "ковидное" время проводить их крайне сложно. Это та часть жизни, по которой мы очень скучаем.

- ВТБ недавно завершил довольно большую для себя историю, выйдя из капитала "Магнита". С одной стороны, когда-то это должно было случиться, с другой - ритейлер уже начал ассоциироваться у инвесторов с самим ВТБ. Не сложно было расставаться с такой знаковой для банка инвестицией?

- Что для нас важно - мы всегда остаемся все-таки финансовым инвестором. В этой инвестиции в плане достижения финансовых целей определенного уровня мы достигли. Компания сама по себе была замечательная, но на этапе нашего вхождения в капитал требовалась определенная перестройка, прежде всего замена стратегии, менеджмента, части процессов.

Честно, я рассчитывал, что у нас все получится быстрее, но после нескольких попыток мы очень твердо встали, на наш взгляд, на абсолютно правильные рельсы, и компания пошла вперед. Если говорить о нашей исторической миссии для "Магнита", мы считаем, что с большей частью проблем - кадровых, стратегических, бизнесовых - мы вместе с другими акционерами справились. Сейчас это одна из лучших компаний в своем секторе.

- То есть у вас возникло ощущение, что миссия ВТБ выполнена?

- С задачей turnaround, с которой мы заходили, мы справились. Дальнейшая задача - последовательная работа и рост компании. Мы увидели, что компания будет находиться в надежных руках: Marathon Group в состоянии быть самым большим акционером. Их роль, например, в сделке с акционерами "Дикси" была очень большой - это и помощь компании в переговорах, и, собственно, оформление самой идеи этой сделки. Мы убеждены, что Marathon являются правильным инвестором, они будут бережно относиться к компании.

Я уверен, что наши члены совета директоров великолепно отработали и свою лепту внесли. Думаю, что часть из них сохранится, что акционеры проголосуют за них, и мы увидим их в совете директоров.

И в конечном итоге мы остаемся партнерами "Магнита", партнерами с акционерами. В частности, нынешняя сделка по покупке ими акций "Магнита" частично профинансирована ВТБ. Поэтому мы ушли, но на самом деле, скорее, поменяли форму взаимодействия как с акционерами, так и с самой компанией.

- ВТБ частично финансировал сделку, а на какую сумму, не раскроете?

- Я не хотел бы раскрывать детали сделки. Но мы исторически являемся кредитором группы Marathon, поэтому в данном случае важно понимание, что "Магнит" остаётся для нас очень близкой компанией, которая всегда может положиться на нас.

- С "Магнитом", конечно, всегда будет ощущение, что Галицкого все равно никто не заменит.

- Я с этим согласен, Сергей - талантливейший бизнесмен и визионер. Мы на постоянной связи, иногда обсуждаем "Магнит", но больше - футбол.

- Если говорить о новых для ВТБ инвестициях, вы недавно стали акционером каршеринга "Делимобиль". IPO "Делимобиля" - одна из тех немногих сделок, что в этом году отменились. Что там все-таки случилось?

- Эта компания - одна из передовых в мире, она развивается очень динамично. Мы абсолютно твердо уверены, что у нее замечательное будущее. Ее акционеры построили бизнес мирового уровня.

Пакет, который был предложен на IPO, наверное, в моменте был недостаточно большой. Плюс совпало несколько факторов, прежде всего, - это геополитическая напряженность. Этот фактор, к сожалению, сказался на нескольких сделках, в том числе на этой. Но я уверен, что эта компания будет идти по пути становления "единорогом".

- Недавно стало известно, что ВТБ продал все акции "Аэрофлота" - всего спустя год после SPO уже не осталось ничего из пакета, который, по приблизительным подсчетам, превышал 3%. Акции "Аэрофлота" с того момента выросли, но в общем не так уж сильно, всего 10% с небольшим. Почему решили выйти, не дожидаясь более значимого восстановления рынка перевозок и, соответственно, акций "Аэрофлота"?

- "Аэрофлот" с ограничениями справился очень хорошо, и до сих пор менеджмент очень динамично реагирует на сложившуюся ситуацию, потому что авиаперевозки - это один из тех секторов, по которому COVID ударил очень больно. Мы счастливы быть их партнерами, и когда "Аэрофлот", как клиент, и правительство Российской Федерации поставили задачу привлечь финансирование, мы были рады в этом поучаствовать. Мы поддерживали "Аэрофлот", у которого была непростая ситуация, были рады ему помочь.

Мы действительно приобрели приличный миноритарный пакет. Но мы являемся маркетмейкером, поэтому к нам приходило достаточно много потенциальных покупателей - особенно, когда акция динамично росла. Потихонечку они наш пакет выкупали. Чем больше цена росла, тем меньше у нас было желания эти акции докупать, соответственно, мы продавали и не замещали эти позиции.

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина на сессии нашего форума очень четко говорила про иммобилизационные активы. Объем капитала, который мы можем выделить на прямые инвестиции, ограничен, в том числе регулированием, а его Банк России предлагает ужесточить. Мы не во всем согласны с логикой изменений и некоторыми предложениями, и ожидаем, что инвестактивность банков в будущем будет ограничена еще сильнее. В своей стратегии использования капитала мы должны его балансировать, у нас должен сложиться определенный цикл покупки и продажи. Поэтому после достижения определенных целей по каждой конкретной инвестиции нам надо будет более активно продавать, если мы хотим делать какие-то новые сделки.

Мы заместили эту инвестицию другими. Это обычное управление нашим капиталом, риском.

- Как вы считаете, "СПБ Биржа", акционером которой является ВТБ, сможет со временем составить конкуренцию "Мосбирже" в борьбе за российского эмитента? Увидим мы вскоре крупные IPO на "СПБ Бирже"? Или хотя бы параллельный листинг на "Мосбирже" и "СПБ Бирже"?

- "Московская биржа" - наш стратегический партнер, основная площадка для группы. Мы очень давно и плодотворно с ними работаем, биржа динамично развивается и идет поступательно по всем направлениям.

"СПБ Биржа" нашла определенную нишу, прекрасно ее отработала. Как часто бывает, коллеги сейчас пытаются запустить целый ряд продуктов, оттолкнуться от узкой специализации. И в мире такая тактика имеет успех. Возьмем самый большой мировой рынок - Соединенные Штаты Америки. Чикагская биржа, NYSE, Nasdaq - три огромные биржи, каждая со своей специализацией.

Акционеры "СПБ Биржи" очень динамичны, они ищут новые продукты. Что будет происходить с ней дальше? Этот вопрос лучше адресовать основным акционерам, у нас миноритарный пакет. Могу сказать, что инвесторам то, что биржа презентует, очень нравится, поэтому и было проведено такое успешное размещение. И мы рады, что помогли им провести это IPO.