Директор ФССП: работа приставов в ушедшем году была ориентирована в первую очередь на восстановление нарушенных прав граждан

Дмитрий Аристов рассказал о предварительных итогах работы ведомства в 2021 году

Директор ФССП: работа приставов в ушедшем году была ориентирована в первую очередь на восстановление нарушенных прав граждан

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал в интервью обозревателю "Интерфакса" Кириллу Мазурину о решениях проблем с однофамильцами должников, неплательщиками алиментов и привлечении к ответственности недобросовестных коллекторов.

- Дмитрий Васильевич, каковы предварительные итоги 2021 года по основным направлениям деятельности Службы?

- Деятельность органов принудительного исполнения в ушедшем году была в первую очередь ориентирована на восстановление нарушенных прав граждан. Так, судебными приставами обеспечено право граждан на получение заработной платы в рамках более 190 тыс. исполнительных производств. Взыскано порядка 6 млрд рублей.

Также проводилась активная работа по взысканию алиментов на содержание детей. Благодаря применяемым мерам доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, превысила 70%. Взысканная сумма алиментов составила 28 млрд рублей, что на 70% больше, чем в прошлом году.

В текущем году впервые удалось обеспечить снижение общей задолженности по алиментным обязательствам.

Нам удалось на законодательном уровне решить проблему ухода от уплаты алиментов в виде осуществления недобросовестными родителями незначительных платежей. Президентом РФ подписан Федеральный закон от 30 декабря 2021 года №499-ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ", исключающий такую возможность.

Кроме того, согласно указанному закону в случае, если должник-родитель в полном объеме погасил задолженность по алиментам, он подлежит освобождению от уголовной ответственности. Мы полагаем, что эта норма будет хорошим мотиватором для родителей, имеющим непогашенные обязательства перед своими детьми.

Судебными приставами исполнено более 8 тыс. исполнительных производств об административном приостановлении деятельности объектов, угрожающих жизни и здоровью россиян. Взыскано более 800 млрд рублей, в том числе более 99 млрд рублей в пользу физических лиц, более 400 млрд - в пользу юридических лиц. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено более 300 млрд рублей.

В целом в 2021 году сохранилась тенденция роста числа поступивших судебных актов. Общее количество находившихся на исполнении за 11 месяцев 2021 года исполнительных производств достигло почти 113 млн.

В рамках выполнения задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов судебными приставами обеспечивается безопасность всех федеральных судов и около 99% судебных участков мировых судей. Выполнено более 2 млн заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний, доставку вещественных доказательств и материалов дела, а также около 1,8 млн заявок на обеспечение безопасности должностных лиц ФССП при исполнении служебных обязанностей. Осуществлено более 260 тыс. приводов лиц, уклонявшихся от явки по вызову суда (судьи). Свыше 270 тыс. лиц доставлено по постановлениям судебных приставов-исполнителей и дознавателей ФССП.

Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержано более 9 тысяч лиц, находящихся в розыске. Более восьмисот из них – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо реализации основных полномочий Федеральной службой судебных приставов в уходящем году проводилась большая работа с подрастающим поколением. Для раскрытия их профессионального и творческого потенциала ФССП проводятся различные конкурсы. Так, в уходящем году в ежегодном Всероссийском фестивале-конкурсе для детей и подростков "Хрустальные звездочки" приняли участие более двух тысяч детей работников Службы, иных правоохранительных и государственных органов и других организаций, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов. Порядка 600 ребят приняли участие во Всероссийском конкурсе "Юный правозащитник", главная задача которого познакомить ребят с работой правоохранительных органов. Ежегодно победители и призеры конкурса принимают участие в летней тематической смене "Юные правозащитники" детского лагеря "Дозорный" Всероссийского детского центра "Орлёнок".

Помимо проведения различных конкурсов работники Службы оказывают посильную помощь воспитанникам детских домов, организуют для них различные праздничные мероприятия. В этом году в преддверии Нового года работники ФССП подготовили и передали подарки детям Сирийской Арабской Республики.

- Как проходит в ведомстве процедура цифровизации?

- В современных реалиях ФССП уделяется особое внимание вопросам цифровизации Службы. По инициативе Службы в этом году подписаны соглашения с 80 субъектами РФ об электронном взаимодействии. Уже сейчас в 32 субъектах исполнительные документы от органов судебной власти, как районных судов, так и участков мировых судей, поступают в структурные подразделения Службы в электронном виде. Электронный документооборот поможет истцам, взыскателям сократить время и расходы на получение исполнительного документа, ведомствам - уменьшить бумажный оборот. Также электронное предъявление исполнительных документов позволит исключить возможность их подделки.

ФССП совместно с Минцифрой также продолжается работа по реализации суперсервиса "Цифровое исполнительное производство". Уже сейчас должник или взыскатель может в режиме реального времени получать информацию о принимаемых судебным приставом принудительных мерах. Количество обращений к данному сервису превысило 50 тыс. в сутки. Кроме того, подано более 8 млн заявлений на получение информации о наличии исполнительного производства в режиме он-лайн.

С помощью сервиса подачи ходатайства или другого заявления в рамках исполнительного производства граждане и представители организаций подали более 4 млн заявлений. С помощью сервиса цифровых уведомлений (извещений) на портале Госуслуг направлено порядка 420 млн постановлений судебных приставов-исполнителей.

Текущий год для службы стал знаковым в создании нормативной правовой базы для цифровизации деятельности органов принудительного исполнения. Президентом РФ подписан Федеральный закон от 21 декабря № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", согласно которому процессуальные документы в рамках исполнительного производства могут приниматься в автоматическом режиме при наличии безусловных оснований.

В таком же режиме могут быть рассмотрены заявления, ходатайства, поданные путем заполнения полей интерактивных форм заявлений, ходатайств, размещенных на портале Госуслуги.

Для граждан-потребителей услуг Службы данный порядок означает оперативность получения необходимой информации о действиях сотрудников органа принудительного исполнения.

- Насколько эффективно на сегодняшний день решается проблема должников-двойников?

- Федеральный закон № 417-ФЗ также решает еще одну, не менее важную, задачу - отсутствие идентификаторов в исполнительных документах, поступающих на принудительное исполнение в ФССП. С момента вступления его в силу (180 дней с момента опубликования) во всех документах, поступающих на принудительное исполнение, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН должника.

В случае отсутствия идентификаторов документ будет возвращаться Службой без исполнения. Указанный порядок позволит исключить появление двойников-должников.

До вступления в силу указанных положений закона для решения вопросов ошибочной идентификации граждан в качестве должников с октября 2021 года на официальном сайте ФССП в интернет-приемной создан новый тип обращения "Я - двойник", который позволяет гражданам, ошибочно идентифицированным должниками, направить копии документов, позволяющих достоверно их идентифицировать. Данные обращения рассматриваются главными судебными приставами регионов в течение двух дней. За 1,5 месяца в Службу поступило порядка 3 тыс. обращений.

- Уже пять лет ФССП осуществляет надзор за профессиональными коллекторами. Что нового в этом направлении работы?

- Сегодня в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, внесены сведения о 416 организациях. С июня этого года в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) были внесены изменения, в соответствии с которыми банки признаны субъектами, подлежащими привлечению к административной ответственности за нарушение порядка взаимодействия с гражданами при возврате просроченной задолженности. То есть помимо профессиональных взыскателей и микрофинансовых организаций сотрудники ФССП привлекают к административной ответственности кредитные организации за нарушение установленного порядка взаимодействия с гражданами.

Так, в ФССП поступило порядка 30 тыс. обращений граждан, из которых около 6 тыс. - в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, около 17 тыс. - в отношении микрофинансовых организаций, около 3 тыс. - в отношении кредитных организаций, около 4 тыс. - в отношении иных лиц. При этом количество обращений в отношении подконтрольных ФССП субъектов продолжает сокращаться, а количество обращений в отношении микрофинансовых организаций неуклонно растет.

Еще одним изменением в законодательстве в сфере надзора за деятельностью профессиональных взыскателей стало наделение должностных лиц ФССП полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности - ИФ). Если раньше после сбора доказательной базы и составления протокола материалы направлялись в суд, то теперь Служба самостоятельно рассматривает протоколы о нарушениях. Судами и должностными лицами Службы рассмотрено порядка 3,7 тыс. дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ, из которых по 3,4 тыс. дел назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму почти 174 млн руб.

Стоит также отметить, что с 2021 года увеличился размер штрафа для кредиторов за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности. Если ранее штраф на юридических лиц составлял 200 тыс. рублей, то сейчас - уже 500 тысяч.

- А какова динамика исполнения решений судов, связанных со сносом незаконно построенного частного и многоквартирного жилья?

- За 11 месяцев 2021 года в территориальных органах ФССП на исполнении находилось более 11 тыс. исполнительных производств об обязании должников осуществить снос самовольно возведенных строений. В результате принятых мер окончено и прекращено порядка 3 тыс. исполнительных производств данной категории.

За неисполнение указанных судебных решений в отношении должников возбуждено около 8 тыс. дел об административных правонарушениях. К уголовной ответственности за неисполнение требований судебных актов, связанных со сносом незаконных строений, по ч. 2 ст. 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение решения суда - ИФ) могут быть привлечены только юридические лица. Так, за 11 месяцев текущего года привлечено 17 должностных лиц должников-организаций.

- Является ли в настоящее время актуальной проблема списания банками денежных средств, находящихся под иммунитетом? Какие меры приняты и принимаются ФССП в отношении таких учреждений? К какой ответственности они привлечены?

- В настоящее время в соответствии с законодательством РФ банки или иные кредитные организации самостоятельно осуществляют расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должника, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание. С этой целью Минюстом утвержден порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Банком России установлены коды для идентификации доходов, на которые в соответствии со статьей 99 закона установлены ограничения и в соответствии со статьей 101 закона не может быть обращено взыскание. За несоблюдение кредитными организациями порядка исчисления размера и неправомерное удержание из доходов граждан денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание, предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

В текущем году в отношении банков по указанным основаниям возбуждено 82 дела об административном правонарушении, из которых рассмотрено с назначением административного наказания – 78 дел.

В 2021 году также сформирована законодательная база для сохранения должникам денежных средств в размере прожиточного минимума ежемесячно. Президентом РФ подписан Федеральный закон от 29 июня 2021 года №234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ" и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", вступающий в силу 1 февраля 2022 года и предусматривающий право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

Аналогичные положения о сохранении прожиточного минимума при исполнении исполнительных документов непосредственно кредитными организациями (при предъявлении исполнительного документа взыскателем непосредственно в банк) предусмотрено Федеральным законом от 30 декабря 2021 года №444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Этим же федеральным законом расширен перечень видов денежных выплат, обладающих полным иммунитетом от списания. В частности, денежные средства, выплаченные на основании актов президента и правительства РФ в целях мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей, не могут быть списаны в счет погашения заложенности.