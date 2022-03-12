Сергей Беляев: членство Финляндии и Швеции в НАТО повлечет военно-политические последствия

Директор Второго европейского департамента МИД РФ об отношении Москвы к возможному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Сергей Беляев: членство Финляндии и Швеции в НАТО повлечет военно-политические последствия Фото: пресс-служба

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Директор Второго европейского департамента Сергей Беляев в письменном интервью "Интерфаксу" рассказал об отношении Москвы к возможному вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, а также о российских подходах к ситуации, сложившейся в российско-британских отношениях.

- Швеция и Финляндия рассматриваются НАТО в качестве перспективных членов альянса. Это не может не беспокоить Россию.

Как Вы считаете, стоило бы призвать Стокгольм и Хельсинки подтвердить неизменность их нейтрального статуса? Если эти страны все же вступят в НАТО, как будут дальше складываться наши с ними отношения?

- Рассматриваем проводимую Финляндией и Швецией традиционную политику неучастия в военных блоках, закрепленную в программных документах правительств этих стран, в качестве важного фактора обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы, европейском континенте в целом. Что касается нейтрального статуса данных государств, как это сформулировано в вопросе, то Финляндия и Швеция фактически отказались от него еще в 1995 году в связи с вступлением в ЕС.

Не можем не видеть растущую интенсивность практического взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с НАТО - участие в военных учениях альянса, предоставление Финляндией и Швецией своей территории под такие маневры, проводимые и непосредственно у российских границ, включая имитацию американцами атак с использованием ядерного оружия против т.н. сопоставимого противника.

Североатлантический альянс, отдельные стран-члены блока, прежде всего США, предпринимают целенаправленные усилия по втягиванию этих двух государств в НАТО, в том числе посредством пропагандистской обработки общественного мнения. С началом специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине эта антироссийская кампания приобретает признаки истерии.

Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь военной организацией, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от нас переоценки всего комплекса отношений с этими государствами и осуществления ответных шагов. Но говорить об их конкретном содержании, естественно, еще преждевременно.

Хочу в этой связи обратить внимание на один весьма существенный момент. При оценке ведущейся в Финляндии и Швеции дискуссии по отношениям с НАТО надо обращать внимание, прежде всего, не на истерию в СМИ, а на заявления государственного руководства этих стран и мнения военных экспертов. А они единодушны в том, что никакой непосредственной военной угрозы Финляндии и Швеции как не было раньше, так и нет сейчас.

При этом в Хельсинки и Стокгольме, думаю, хорошо понимают, зачем США и НАТО нужны финны и шведы в составе альянса. Финляндия и Швеция традиционно стремились сохранять самостоятельность в принятии судьбоносных для себя решений, а не искать себе "хозяев" и слепо следовать их воле, как некоторые их соседи по Балтийскому региону.

- В странах Прибалтики наблюдается увеличение военного присутствия НАТО. Видите ли Вы в этой связи перспективу осложнения и без того непростых отношений России с этими государствами? И планируем ли мы ответные меры для обеспечения своей безопасности?

- Наращивание группировки и инфраструктуры НАТО непосредственно у наших границ, планы их размещения на постоянной основе носят откровенно провокационный характер и значительно повышают степень конфронтации в Балтийском регионе. Все это делается под предлогом надуманной "угрозы" со стороны России. При этом наша страна альянсу никогда не угрожала и не угрожает.

К сожалению, государства Прибалтики, послушно следуя всем указаниям из Вашингтона, уже традиционно играют роль провокаторов в этой ситуации, прикрываясь ими же придуманным т.н. "прифронтовым статусом". Сейчас их риторика и призывы, как Вы понимаете, особенно опасны и недопустимы.

Мы, естественно, все это фиксируем и делаем необходимые выводы.

- Какой может быть реакция России на введенные Великобританией против нашей страны санкции? Рассматривается ли возможность зеркального ответа на персональные рестрикции в отношении российского руководства?

- Действительно, реакция Великобритании на решение России провести специальную военную операции на Украине оказалась крайне враждебной. Вынуждены констатировать, что введение Лондоном неизбирательных антироссийских санкций сопровождается истеричными заявлениями британских официальных лиц, в которых оскорбления в адрес России перемежаются с откровенными угрозами.

Несмотря на попытки правительства Великобритании преподнести введение санкций как некую реакцию на действия Москвы на Украине, важно понимать, что в действительности Лондон уже на протяжении многих лет проводит целенаправленный курс на внешнюю изоляцию и дискредитацию России на международной арене. Кроме того, в последние месяцы в Интернете были опубликованы данные, свидетельствующие о попытках прямого британского вмешательства в российские внутриполитические процессы.

Что касается темы персональных санкций, следует учитывать, что Лондон ранее неоднократно прибегал к этой пагубной практике, и ему хорошо известно, что подобные недружественные шаги неизменно находят адекватный ответ с российской стороны. Подчеркну, выбор в пользу конфронтации с Россией – это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия.

- Торгово-экономическое сотрудничество с Великобританией, как правило, развивалось вне зависимости от уровня двусторонних политических отношений. Похоже, что сегодня тенденция меняется. Заинтересована ли Россия в сохранении хотя бы минимальных экономсвязей с Лондоном, или мы готовы к полной их "заморозке", если того потребует ситуация?

- В основе торгово-экономических связей между нашими странами неизменно лежала заинтересованность деловых кругов России и Великобритании в наращивании сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Благодаря такому прагматичному подходу Великобритания в последние годы уверенно закрепилась в пятерке основных внешнеэкономических партнеров нашей страны. При этом представители крупного британского бизнеса никогда не скрывали, что в своей работе в России вынуждены учитывать различные факторы, включая те, которые зачастую оказывали негативное влияние на климат в двусторонних отношениях.

Вызывает сожаление, что в текущих непростых условиях британский бизнес все же решил пойти на поводу у своего правительства и пожертвовать существенными экономическими интересами в России в угоду корыстным амбициям правительства Бориса Джонсона и его заокеанских кураторов. Безусловно, в дальнейшем отечественные экономоператоры будут учитывать такую "беспринципность" партнеров.

В то же время важно подчеркнуть, что мы остаемся открыты к взаимодействию в торгово-экономической сфере в той мере, в которой к этому будет готова британская сторона. Однако англичане должны понимать, что высвобождающиеся в России вследствие их ухода ниши будут заняты конкурентами, и восполнить упущенное будет отнюдь не просто.

- В каких условиях сегодня работают российские дипломаты в Великобритании с учетом проблем с обеспечением безопасности и функционированием росзагранучреждений в этой стране? Будут ли на основе принципа взаимности приняты меры по ограничению финансирования британской дипмиссии в Москве?

- Безусловно, зашкаливающий градус русофобии в британском правительстве и местных СМИ оказывает существенное негативное влияние на взгляды простых людей, которые в последние недели регулярно участвуют в протестных акциях у Посольства России в Лондоне. При этом очевидно, что жителям британской столицы в этих спектаклях, по сути, отводится роль массовки, в то время как тон задают радикалы из местной украинской диаспоры. К сожалению, в ходе манифестаций не удалось избежать актов вандализма. В частности, в один из дней было разбито стекло консульского отдела посольства.

В этой связи в контактах в Форин Офисе и с британским посольством в Москве продолжаем требовать четкого выполнения Лондоном положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в целях исключения угроз безопасности российских дипломатических представительств в Великобритании.

При этом неизменно акцентируем, что возможное ухудшение условий работы наших загранучреждений станет поводом для принятия ответных мер на основе принципа взаимности. Аналогичным образом дело обстоит и в вопросе доступа российских диппредставительств к средствам на счетах в британских банках.

Продолжаем тщательно отслеживать ситуацию.