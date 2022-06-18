Ольга Любимова: российскую культуру отменить нельзя

Министр культуры рассказала о подготовке новых крупных международных мероприятий

Ольга Любимова: российскую культуру отменить нельзя Фото: Пресс-служба Минкультуры

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - О перспективах международного сотрудничества с зарубежными странами, что будет с артистами, выступившими против проведения специальной военной операцией, и какие меры будут приниматься для поддержки кинотеатров и киноотрасли в интервью корреспондентам "Интерфакса" на полях Петербургского международного экономического форума рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Последние несколько месяцев зарубежные страны объявляют о приостановке культурного сотрудничества с Россией. При этом наша страна неоднократно заявляла о том, что мы открыты, мы готовы к диалогу, готовы сотрудничать.

На ваш взгляд, каковы перспективы международного сотрудничества на сегодняшний день с зарубежными странами, в том числе с европейскими и с недружествеными? И можно ли говорить сейчас о полном разрыве отношений в сфере культуры с такими государствами?

- Когда мы говорим, что мы открыты к диалогу, – это не просто слова. У нас сейчас проходят крупные международные мероприятия. Я не скрою, мы думали: как же мы будем проводить Международный конкурс артистов балета? Зарубежные спонсоры, информационные партнеры, каналы заявляют, что не будут с Россией больше работать, – конечно, это оглушило.

Огромное спасибо коллегам из "Росконцерта", которые взялись за организацию конкурса, решив, что балетному празднику в год 95-летия Игоря Николаевича Григоровича – быть. Это совершенно уникальный хореограф, бессменный председатель жюри конкурса с 1973-го года. Мечта каждого артиста балета станцевать в постановке Григоровича. У нас и так из-за коронавируса конкурс переносился, но в этом году решили непременно проводить. Ну да, думали мы, поменьше стран приедет. В результате участвовали 22 страны! Приехали из Италии и Испании, Великобритании и Австрии, Японии и Вьетнама, стран Латинской Америки и многих других. Наш коллега из Южной Кореи – член жюри – 52 часа до Москвы добирался.

Больше 150 тысяч просмотров в первые же дни проведения конкурса мы зафиксировали по всему миру – продюсеры смотрят и ищут лучших.

Когда у артиста есть уникальная возможность выступить на сцене Большого театра, никогда он от этого не откажется, и никакой культуры отмены тут быть не может. Он танцует сложнейшие партии из балетов Григоровича, танцует под музыку наших композиторов и гордится этим. Сама архитектура театра Бове (Большого театра), конечно, привлекает профессиональное сообщество всего мира, что бы ни говорили.

Второй наш масштабный конкурс стартовал 15 июня – это Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова. На него поступило 529 заявок из 33 стран. В жюри – профессионалы из США, Англии, Италии, Испании, Австрии, Германии, Китая и других стран. В конкурсе примут участие лучшие ребята в номинациях, в которых так славен был великий Сергей Васильевич – фортепиано, дирижирование, и конечно, композиция. Их тоже будут смотреть со всего мира – и в первую очередь, сообщество, продюсеры, которые ищут новых звезд. Возможность выступить на таком конкурсе, выйти в финал или стать лауреатом – это на всю жизнь остается с тобой.

Ноты не бывают русскими. Для нас же не существует французских пианистов, американских дирижеров – они в первую очередь деятели искусства, с которыми мы работаем. А этот подход сразу подкупает свой честностью, открытостью и любовью к делу, которым занимаешься.

- Получается, говорить о том, что Россия выходит из европейского культурного пространства, неверно, и сотрудничество продолжается?

- Управляющий директор Миланской оперы говорит, что невозможно работать без нашего репертуара и наших исполнителей. В Милане, безусловно, в первую очередь в оперном театре, русских артистов и музыкантов ждут всегда. Например, без голоса Ильдара Абдразакова, без баса этого уровня сейчас справиться нельзя. Отменить Ильдара Абдразакова не получится, потому что это убьет репертуар.

"Отмена" Валерия Абисаловича Гергиева - это подарок россиянам, которые мечтают увидеть его здесь, внутри страны. Он работает не только с Мариинским театром. На днях он был на сцене Московской консерватории, и невозможно было прекратить овации, дать занавес. Это всегда огромные просмотры в трансляции, сейчас из-за рубежа люди вынуждены смотреть на дирижирование Валерия Абисаловича со своих лэптопов. Мне кажется, само по себе в первую очередь это удар по их искусству.

Отсутствие межмузейного диалога, когда зарубежные музеи не имеют возможности воспользоваться уникальными российскими коллекциями, делает беднее их, а не нас. Для нас же это открывает совершенно иные возможности: переориентировать наши музеи на более активную работу с регионами, а страна у нас огромная, а также изменить полностью нашу культурную карту внутри стран СНГ, развернуться в сторону наших партнеров с Ближнего Востока. Надеемся, как можно скорее выздоровеет от коронавируса Китай, а мы знаем, как нас там ждут с фестивалями и гастролями. Это тоже очень важно, у нас не было такого опыта, и он очень интересный.

Эта культура отмены, на самом деле, – культура подмены. Это просто подмена понятий.

- Ряд деятелей культуры выступили против проведения специальной военной операции, некоторые приняли решение уехать из страны. После этого некоторые политические деятели высказались с призывами ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия на них. В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не устраивать "охоту на ведьм". Чья позиция вам ближе? По вашему мнению, нужно ли вводить такие ограничения или общество должно само должно дать оценку таким артистам?

- Они уже сами себя ограничили тем, что обидели своих зрителей. Думаю, что теперь они вряд ли смогут собрать аудиторию в России, особенно в регионах, потому что люди там болезненно реагируют на подобного рода высказывания

Как всегда, новостная повестка строится во всем мире на скандалах. Эти скандальные, подчас очень хамские, очень несправедливые обвинения нескольких людей, которые позволили себе это, спрятавшись за пределами страны, в течение нескольких недель дискредитировали целую отрасль, которая воспринимала это очень болезненно и на фоне этого консолидировалась. И добились эти люди в результате совершенно обратного эффекта.

А как дальше жить деятелю искусства в стране, где нет искусства, где нет таких сцен, как в России, не говоря о том, что нет таких, как здесь, гонораров? Там не будет такой легендарной труппы, не зазвучит эта труппа в прибалтийской стране, не будет у тебя таких партнеров на сцене, это же синтетическое искусство, один ничего не вытянешь. Бывают во всех странах такие постановки, когда есть приглашенная суперзвезда, но российских, особенно драматических артистов, не воспринимают в мире как суперзвезд. Драматическое искусство, оно звучит только на родном тебе языке. Конечно, музыканты, дирижеры – это немножко другая история. Возможно, у кого-то сложится карьера вне нашей страны. Даже фантазировать на эту тему нам не нужно, у нас должны быть свои задачи и планы. Важно отреагировать на это более психологически здорово, чем это сделали критикующие нас уважаемые отъехавшие. В этом смысле я их в ответ критиковать не хотела бы, у меня столько оставшихся, что я с удовольствием ежедневно работаю с ними. У нас масса творческих планов.

- Кинотеатры уже несколько лет несут убытки: закрытие из-за пандемии COVID-19, уход зарубежных кинокомпаний из России в марте этого года. Как сейчас можно оценить ситуацию в отрасли? На ваш взгляд, необходимо ли принимать экстренные меры для "спасения" кинотеатров и киноотрасли в целом, и какие?

- Кинотеатры пострадали сильнее всех, это правда, точно так же, как в пандемию коронавируса. У нас есть достаточно обширная и стабильно работающая сеть кинозалов, создаваемая в рамках национального проекта "Культура" в муниципалитетах. И тоже все сначала говорили: ой, да кому это надо, какие-то маленькие кинозалы. Сейчас они спасают наш прокат. Тут очень важна поддержка, и мы это не прекращаем, чтобы дать возможность ребятам из маленьких населенных пунктов, да еще и бесплатно по Пушкинской карте, идти в кино и проводить там время.

Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придется повзрослеть. И вы видите, что с начала года при господдержке вышло 45 фильмов, из них около 20 раньше бы просто не увидело своего зрителя, потому что их бы не взяли в прокат. Да, их смотрят меньше, потому что основной бюджет кинотеатров – это комиксы, туда ходили за фокусом, в 3D смотреть американские комиксы. Все остальное – сопутствующие товары: попкорн и все остальные фильмы. Так выглядит экономическая схема кинотеатров и в Германии, и во Франции, в других странах Европы. Есть исключения – Китай и Индия, где созданы свои киноимперии.

Мы свою киноимперию утратили в момент распада Советского Союза и не возвращались к этому вопросу до 2006 года, когда был создан Фонд кино, мы начали вкладывать деньги в производство на государственном уровне. При этом надо понимать, что в принципе создание аудиовизуального контента – это зона повышенного риска. Сейчас очень важно, что коллеги из Правительства поддержали нас, выделили 5,5 млрд рублей на производство. Нам очень не хватает сценаристов. Мы основоположники драматургии в мире, это все рухнуло в 1990-е: все начали испуганно стараться подражать, пытаться делать комиксы и уходить от того, чем мы были славны, что собирало залы. И сейчас если увидите, что выходит честно сделанная комедия, то она в год полмиллиарда рублей зарабатывает при затратах в 120 – 200 млн руб. Бывает лучше.

Для нас безумно важно сейчас спасти контент. В кино, как и в футболе, как известно, разбираются все, и очень болезненно зритель относится к неудачам. В этой ситуации со стороны государства самое важное - это экспертиза. То есть так отслеживать поддержку наших проектов, чтобы стараться минимизировать риски: кино можно снять и загубить на каждом этапе производства, от сценария до постпродакшна.

Кинотеатрам придется научиться помогать нам маркетологически, отрабатывать то, что они раньше вообще не делали, помогать позиционировать релизы, думать, как их правильно расписать, подумать, какие еще могут быть программы в российских кинотеатрах.

Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на четыре часа в день ребенка, и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино. Мы с самого начала говорили кинотеатрам: придумайте такие программы, которые позволят Министерству культуры их поддерживать. Мы не можем просто так, ни за что вкладывать деньги в кино, компенсировать. Поэтому нам очень важно, действительно, чтобы и со стороны кинотеатров был не только корыстный интерес к российскому кино с точки зрения заработка, но и с точки зрения того, как осмысленно помочь этим картинам вновь привлечь к себе людей