Глава ФАС: Мы никуда не денемся - придем и все проверим

Максим Шаскольский рассказал, что ФАС против снятия ограничения по 25%-й доле для сделок в ритейле

Максим Шаскольский Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Жесткий санкционный режим вынуждает иностранных игроков покидать российский рынок, власти облегчают отечественным компаниям "подхватывание" активов, смягчая условия согласования сделок. Все это потенциально чревато повышением концентрации на рынках, и, как следствие, ростом цен для конечных потребителей. О том, как противодействовать этим тенденциям, о ценах на продукты и бензин, роли параллельного импорта и громких антимонопольных делах в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.

- Многие компании на фоне санкций (свежий пример - IKEA) заявили о намерении покинуть российский рынок, крупные игроки претендуют на оставленные активы. Как вы оцениваете влияние этих процессов на конкуренцию, видите ли вы угрозу консолидации рынков и какие отрасли с этой точки зрения наиболее уязвимы?

- Ситуация меняется постоянно, поэтому говорить о каких-то итогах рано. Безусловно, от того, что ряд компаний уходит есть вероятность консолидации рынка, укрупнения игроков, и в теории это может нанести некоторый вред в части качества услуг, стоимости, технологий. Но совсем не обязательно, что это произойдет. Пример - IKEA, о которой вы сказали. Эта компания избавилась от многих конкурентов и монополизировала рынок. С ее уходом появится окно возможностей для других компаний.

Конечно, это непросто - зайти на освободившуюся нишу, на освободившиеся рынки и успешно на них развиваться, но это реализуемая задача. У нас уникальная для всего мира ситуация - в России есть собственная поисковая система, цифровая платформа (Яндекс - ИФ). Поэтому в том, что сейчас крупные иностранные компании уходят, заложена возможность для развития новых игроков. Сказать, что сейчас от их ухода есть какой-то негативный эффект для конкуренции, мы не можем.

- То есть в перспективе вы ожидаете даже положительный эффект для конкуренции?

- В долгосрочной перспективе на конкурентных рынках она будет развиваться, и конкурировать между собой будут российские компании с компаниями из других стран. В этой части мы негативного сценария не видим.

- Государство приняло ряд решений, упрощающих согласование сделок, в частности был повышен порог стоимости активов для согласования сделок в ФАС, снижены требования для M&A в ритейле. Возникает впечатление, что сейчас для государства важнее любыми мерами поддержать предприятия, а вопросы антимонопольного регулирования уходят на второй план. Согласны ли вы с таким утверждением? Насколько уже принятые меры, на ваш взгляд, носят временный характер? Не получится так, что Россия сделает в каком-то смысле шаг назад в антимонопольном регулировании?

- Нельзя сказать, что те уступки, на которые мы сейчас идем, носят какой-то критичный характер. Совсем нет. Может быть, это не совсем проконкурентные решения в привычном понимании, но они решают важные задачи для всей экономики, позволяют сохранить производство, восстановить логистику, обеспечить рабочие места, оплату налогов. Мы со своими контрольно-надзорными функциями никуда не денемся, мы придем и все проверим. И эти "уступки" - они временные, они правильные, продуманные, и никакого отступления от антимонопольного законодательства не предполагают.

Действительно, нами принят ряд мер по смягчению регулирования. Вы упомянули повышение порога согласования сделок с 800 млн до 2 млрд рублей, при котором будет действовать уведомительный порядок. Такие сделки занимают незначительную долю в общем объеме и их влияние на конкуренцию на рынке минимально. Как я уже отмечал выше, эти меры носят точечный и временный характер. При этом ФАС сохраняет возможность использовать все доступные инструменты реагирования на угрозы конкуренции.

Мы также упрощаем работу с преференциями, когда власти распределяют какие-то объекты собственности малому и среднему бизнесу без конкурсов. Будет действовать уведомительный порядок при выделении помещений для социального обеспечения населения, поддержки малого и среднего предпринимательства.

- В ритейле правительство отменило ограничение по непревышению 25%-й доли рынка при сделках с иностранными инвесторами. Есть ли уже претенденты на совершение сделок по новому правилу, помимо X5, которая буквально только что сообщила о покупке у финской SOK Retail Int. OY супермаркетов Prisma?

- Во-первых, мы категорически против увеличения лимита свыше 25%, это решение принято только на 2022 год, и принято в отношении случаев, когда иностранная компания, которая работает в ритейле, все бросает и уходит. С чего это началось? Как раз с Prisma, когда компания в момент решила все закрыть и уйти. И Х5, которая занимает долю свыше 25%, заявила, что готова "подобрать" эти магазины, сохранить рабочие места, сохранить возможность для потребителей в привычном формате пользоваться услугами. И конечно было принято решение в порядке исключения в таких случаях допускать превышение 25%. В среду мы согласовали сделку Х5 по покупке Prisma.

- С выдачей предписания?

- Нет, мы им не выдавали предписания, потому что Х5 уже соблюдает те договоренности, которые были достигнуты в рамках переговоров еще полгода назад, по сдерживанию цен на социально значимые товары.

- А сколько сделок вы ожидаете с превышением 25%-го порога по аналогии с Х5 и Prisma - одна, две три?

- Пока мы заявок больше не получали. Но мы против того, чтобы этот подход применялся повсеместно, против того, чтобы, как это недавно предлагалось, увеличить порог для сделок в ритейле до 35%. Все понимают, что это может привести к увеличению рыночной власти действующих торговых сетей по отношению к производителям, созданию дополнительных барьеров для входа на рынок субъектов МСП, сокращению ассортимента и снижению доступности товаров для граждан.

- В целом, ритейл и общепит стали одной из сфер, где уход иностранных инвесторов оказался наиболее заметен. Означает ли это, что еще длительное время конкуренция здесь будет ограничена, и как это скажется на ценах для конечного потребителя?

- Во-первых, продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль. Кроме того, мы следим за соблюдением баланса интересов между торговыми сетями и производителями. Планируем в скором времени провести встречу, что называется, "на троих" - собрать представителей торговых сетей, различных ассоциаций и производителей и обсудить те проблемы, которые есть. Они есть, но не системные, и решаются участниками рынка. У нас нет каких-то обоснованных жалоб, что кто-то из производителей не имеет доступа на полку, не получает оплату или нарушает еще какие-либо требования закона о торговле.

- Продолжая тему цен, очень волнующий вопрос - стоит ли ждать подорожания бензина на АЗС, или он наоборот будет дешеветь? С одной стороны, цены увязаны с инфляцией, которая остается высокой, с другой - сейчас идет перенасыщение рынка из-за перекрытия экспортных каналов. Какую динамику вы ожидаете?

- Сейчас мы видим, что на оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим. Есть небольшое, в рамках погрешности, снижение цен у ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний - ИФ). У независимых компаний цены по разным регионам также снизились, хотя и не так сильно, как на опте.

Но надо понимать, что независимые АЗС примерно год работали практически в убыток, так как цены на оптовом рынке были очень высокими при том, что в рознице рост традиционно не может превышать уровень инфляции. Сейчас независимые компании компенсируют те выпадающие доходы, которые сложились за последнее время.

Конечно, сейчас возникает профицит на рынке бензина, но значительного переизбытка мы не ожидаем, ведь коллеги могут немного сократить объем производства, например, за счет вывода мощностей в ремонт, что является обычной ситуацией летом. Тут надо говорить с компаниями, потому что у них - производство, у них есть полное понимание логистики и возможностей экспорта.

- Будут ли пересматриваться ранее принятые решения по индексации тарифов для естественных монополий с учетом того, что инфляция окажется значительно выше ранее ожидавшихся 4,3%?

- Тарифы были установлены еще в конце прошлого года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на тот момент. С 1 июля тарифы по ЖКХ, по электроэнергии изменятся только на том уровне, на котором было решено еще в декабре, исходя из той инфляции, которая была тогда заложена.

Сейчас тариф - это своего рода демпфер инфляции, он очень важен, так как напрямую влияет на себестоимость производства, на благополучие граждан. Поверьте, средств у компаний достаточно и на ремонт, и на текущую деятельность. На инвестиции - да, наверное, не хватает, но решать задачи по исполнению инвестпрограмм нужно нетарифными способами, например, через поддержку регионального или федерального бюджета, а также за счёт оптимизации иных затрат или переноса проектов вправо.

По тарифу "Транснефти" двойной индексации не будет, все будет в рамках действующего законодательства.

Что касается услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи - с учетом текущей ситуации по обращению операторов могут быть приняты решения по индексации тарифов при условии подтверждения увеличения расходов, но рост тарифов не превысит прогнозного уровня инфляции.

- Есть отрасли, в отношении которых обсуждался, или даже применялся механизм фиксации цен, как например в производстве минеральных удобрений. Насколько ФАС считает оправданными такие шаги?

- По удобрениям на самом деле нам удалось разработать интересный механизм. Это результат совместной работы производителей и правительства, и теперь все наши сельхозтоваропроизводители обеспечены в необходимом объеме удобрениями по приемлемым ценам. Сейчас мы работаем над тем, чтобы и сырье для производителей удобрений, прежде всего, сера, было под контролем и поставлялось по определенным ценам, без сверхрентабельности, для выпуска удобрений, которые идут на внутренний рынок.

- Как это будет реализовано? Речь про 2023 год?

- Нет, это уже сейчас. У нас есть соответствующее поручение. Компании, которые поставляют сырье, утвердят у себя торговую политику, которая позволит зафиксировать на определенном уровне цены, отвязать их от экспортной альтернативы и поставлять по согласованным ценам тем производителям, которые отдают удобрения на внутренний рынок.

- Есть ли еще отрасли, на продукцию которых возможна фиксация цен, или сейчас это совсем не актуально?

- Предложения о фиксации цен на стройматериалы, металлургическое сырье и отдельные виды металлопродукции периодически обсуждаются, но ФАС их не поддерживает. Мы предлагаем компаниям разработать торгово-сбытовые политики, направленные на приоритетное насыщение внутреннего рынка, на отказ от так называемой "экспортной альтернативы", на заключение долгосрочных контрактов.

Кроме того, в последнее время мы наблюдаем снижение цен на основные виды металлопродукции и отдельные виды стройматериалов.

- Если экспортные цены уже не актуальны в качестве индикатора, на что теперь будет ориентироваться ФАС при оценке обоснованности ценообразования в металлургии?

- Это может быть как биржа, так и внебиржевые индикаторы на основе сделок, в том числе долгосрочных сделок. Мы пока их не регистрируем, но инструменты для этого могут появиться.

- Говорилось о том, что препятствием к биржевой торговле металлургической продукцией является слишком широкий спектр сортамента.

- Можно выпустить на биржу только так называемые commodities, то есть какие-то типовые, наиболее востребованные товары. Над этим нужно работать, и у нас есть на это поручение, мы будем предлагать решения.

Например, лесоматериалы, где та же проблема, успешно стандартизируются и реализуются на бирже. Объем торгов древесиной на СПбМТСБ на конец мая 2022 года составил 2,2 млн куб. м, или на 28% больше аналогичного показателя 2021 года, сумма заключенных договоров почти удвоилась - до 3,2 млрд руб.

- Если говорить о биржевых торгах продовольственными товарами - в прошлом году начались торги рыбой, но так и не стали массовыми. Почему, как вы считаете, реализация этого проекта тормозится? И какова позиция ФАС по проведению аукционов на втором этапе распределения рыбных квот? Будет ли ФАС настаивать на переходе к полностью аукционному их распределению?

- Мы в целом поддерживаем распределение квот водных биоресурсов по результатам аукционов в электронной форме после окончания действующих договоров. Вместе с тем, масштабное перераспределение может привести к сосредоточению большого объема долей квот в одних руках, что навредит конкуренции. При распределении инвестиционных квот на втором этапе необходимо ввести предельный размер квоты и одновременно ограничить участие в аукционе для тех, кто по его результатам превысит установленный предельный размер.

Биржевая торговля рыбной продукцией в России пока находится на начальном этапе. В качестве меры стимулирования ФАС предлагает установить льготные тарифы на перевозку ж/д транспортом рыбной продукции, приобретенной на бирже.

- ФАС еще в феврале признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства, установлены ли размеры штрафов по этому делу?

- Дело продолжается. ПАО "ММК", ПАО "Северсталь" и ПАО "НЛМК", как мы считаем, нарушили законодательство, установив монопольно высокие цены на свою продукцию. Компаниям выданы предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, насыщение внутреннего рынка. Сейчас эти предписания оспариваются, идет судебная работа, но в любом случае мы обязаны вынести компаниям штраф, других вариантов нет.

- Каким может быть размер штрафа?

- Называть цифры я сейчас не буду. С учетом текущей ситуации, когда металлургические компании испытывают определенные сложности, это вопрос непростой. Компании допустили нарушение, и в этом случае мы обязаны выставить штраф. Но при этом наша задача с одной стороны не нанести ещё больший ущерб компаниям-производителям, с другой - обеспечить приоритетное насыщение продукцией внутреннего рынка по доступным потребителям ценам.

- Вы могли бы пояснить, в чем суть мирового соглашения между ФАС и "ЛУКОЙЛом" по иску об оспаривании сделки по покупке "Открытие Холдингом" алмазодобытчика АГД? Почему дело в суде так затянулось?

- Мировое соглашение пока не оформлено. Мы со своей стороны его подписали, и "ЛУКОЙЛ" подписал, но ВТБ пока свою подпись не поставил, так как видит риск оспаривания сделки и ищет правовые механизмы, как его избежать. Наша позиция - мировое соглашение отвечает интересам сторон.

- Как ФАС относится к заявленной сделке "Яндекса" и VK по покупке последним "Яндекс Новостей" и "Дзена"? Когда планируется вынести решение по ней?

- Пока к нам эти материалы не поступали. Позиция ведомства будет зависеть от конкретных параметров и договоренностей сторон сделки, которые мы должны будем оценить на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

- Считает ли ФАС, что уход Gett из России и продажа "Ситимобила" могут привести к тому, что "Яндекс.Такси" займет доминирующее положение на рынке такси? Следит ли регулятор за этой ситуацией? Нет ли в настоящее время жалоб на повышение тарифов такси из-за этих обстоятельств?

- Пока есть жалобы на так называемое динамическое ценообразование, когда цена растет, если, например, идет дождь. Но тут есть и вполне понятные основания: водителю должно быть интересно ехать туда, где, может быть, пробки, в таком случае рост цены способствует росту предложения. Однако мы разбираем каждый случай, нарушений именно антимонопольного законодательства на рынке такси мы не нашли.

В 2019 году ФАС по результатам анализа рынка агрегаторов такси уже устанавливала доминирующее положение "Яндекс.Такси", и уход известных игроков с рынка с большой вероятностью должен привести к укреплению позиций компании. Но сам по себе факт доминирующего положения на рынке не является нарушением закона. В случае установления признаков нарушения ФАС примет необходимые меры антимонопольного реагирования.

- ФАС много лет выступала за легализацию параллельного импорта. Сейчас решение принято, но в усеченном варианте: ввозить можно только то, что не локализовано в России или больше не поставляется. Будет ли ФАС выступать на расширение применения этой меры на все товары, ведутся ли такие обсуждения в правительстве?

- Действительно, мы на протяжении многих лет выступаем за введение международного принципа исчерпания прав, в рамках которого возможен свободный, параллельный импорт товаров. Этот механизм работает во многих странах мира - оригинальный товар может ввозиться в страну всеми участниками рынка. Мы постоянно встречаем сопротивление в этом вопросе, оппонентами традиционно выступают крупные международные компании.

Мы бы хотели, чтобы легализация параллельного импорта была полной, но согласились с тем, что, если здесь локализовано производство, оно работает, обеспечивает поставки, тогда, наверное, эту продукцию можно исключить. В остальном наша позиция - оригинальный товар на территорию РФ может завозить множество игроков, соблюдая все регламентные и таможенные процедуры. И это будет цивилизованный бизнес, без контрафакта, потому что сохраняется необходимость прохождения всех таможенных процедур.

- Может ли оказаться так, что решение о легализации параллельного импорта будет только временной мерой на период санкций?

- Мы считаем, что это должен быть постоянный механизм, и живем в этой логике.

- Вы сейчас видите уже какой-то эффект от параллельного импорта?

- Новый механизм действует чуть больше месяца. По объективным причинам еще не выстроены логистические цепочки, этому ведь надо еще научиться. Помните, как Миронов в фильме "Берегись автомобиля" говорит: "Нужно узнать, нужно привезти, нужно попридержать". Этот механизм (параллельного ввоза - ИФ) десятилетиями был у нас запрещен, и сейчас пока до конца не налажен. Но мы во взаимодействии с таможенными органами, маркетплейсами и другими участниками рынка будем отслеживать объемы товаров, которые будут поступать в рамках параллельного импорта.