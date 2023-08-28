Ольга Любимова: иностранные студенты сохраняют стабильно высокий интерес к российскому творческому образованию

Министр культуры РФ рассказала, какие специальности самые популярные у абитуриентов

Министр культуры России Ольга Любимова Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ

Москва. 28августа. INTERFAX.RU - Об итогах летнего культурного сезона, популярности музеев-заповедников, предварительных результатах приемной кампании в творческие вузы и работе программы "Пушкинская карта" в интервью "Интерфаксу" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Ольга Борисовна, какие итоги летнего культурного сезона вы можете подвести? Какие события лета могли бы назвать ключевыми? Музеи-усадьбы и фестивали под открытым небом в летний сезон, традиционно, пользуются большей популярностью, чем в другое время года. Какие итоги посещаемости вы можете подвести?

- Если говорить о мероприятиях, начну, пожалуй, с главного: этим летом мы провели Конкурс Чайковского – нашу музыкальную Олимпиаду, крупнейшее состязание в мире классической музыки, которое возглавляет маэстро Валерий Гергиев. Подготовка такого события, конечно, вызывает особый трепет и сопряжена с огромной ответственностью.

17-й по счету конкурс позади, и мы с гордостью вспоминаем его итоги. 750 заявок из 41 страны мира, 60 миллионов просмотров трансляций из 101 страны. И победители – молодые и, безусловно, талантливые артисты из России и Беларуси, Казахстана и Китая, Южной Кореи, Италии и Франции, США и Великобритании. Это ли не лучшая демонстрация – в очередной раз – того, что в пространстве нашей культуры нет места надуманным, сиюминутным политическим ограничениям?

Еще одно важнейшее событие лета – второй Детский культурный форум, который прошел в Москве в августе и собрал почти 2,5 тысячи детей. Не только из всех регионов страны, но и 13 зарубежных стран. Фантастические ребята: они увлечены творчеством, глаза у них горят, они полны идей. Вот оно – будущее отечественной культуры.

Впереди у нас еще много международных проектов. Мы готовимся к крупнейшему событию – нашему международному культурному форуму, который, после вынужденного перерыва, вновь пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 ноября. Но это уже осенью, а пока вновь оглянемся на то, как прошло культурное лето.

Летом традиционно пользуются успехом музеи-заповедники с их великолепными дворцами, особняками и парками, с фестивалями и другими мероприятиями на открытом воздухе. За неполные три месяца посетителями федеральных музеев-заповедников – а у нас их, напомню, 38 – стали свыше 15 миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Львиную долю от общего числа посетителей приняли Петергоф и Царское Село. Здесь, как говорится, без неожиданностей. Вместе с тем отмечу выросшую этим летом посещаемость Владимиро-Суздальского музея-заповедника и заповедника "Михайловское". В Горках Ленинских "Джазовые сезоны" Игоря Бутмана за 2 дня посетило более 14 тысяч человек.

Есть и другие, абсолютно уникальные, пространства, которые стараются в летнее время радовать гостей яркими проектами. Особенно здорово, когда наши музеи объединяют свои усилия, проводят совместные выставочные проекты, музыкальные и театральные фестивали. Например, Калининградский Музей Мирового океана и Петергоф провели совместную регату – музейный морской поход "Россия на Балтике". Это совершенно новый формат сотрудничества между музеями двух регионов, объединенных Балтийским морем и личностью Петра I.

Лето – это еще и кинофестивальная пора. В Калининграде с успехом прошел фестиваль "Короче", который стал смотром не только короткого метра, но и для полнометражного дебютного кино, состоялись сериальный фестиваль "Пилот", "Зеркало" имени Тарковскского, "Горькийfest", Шукшинский кинофестиваль и другие.

Хочу рассказать о работе наших федеральных учреждений по поддержке коллег в новых регионах. В Новопсковском краеведческом музее в ЛНР летом открылась новая экспозиция, в основе которой материалы музея-заповедника "Бородинское поле" по истории Псковского кирасирского полка в эпоху великой отечественной войны 1812 года. Созданию экспозиции предшествовала большая межмузейная исследовательская работа, в результате которой был выявлен еще один этап нашей общей истории: именно с Псковским кирасирским полком связано название и дальнейшее развитие Новопскова.

Кроме того, при поддержке федеральных музеев летом открылись два детских центра – в Донецком республиканском краеведческом музее (при поддержке Политехнического музея) и в Музее истории города Луганска (при поддержке Петергофа). В планах открытие еще 10 таких центров в новых регионах.

- Завершается приемная кампания в российских вузах, в том числе и творческих. Расскажите, сколько студентов в этом году поступило? Изменилось ли число поступивших по сравнению с прошлыми приемными кампаниями? Как прошла приемная кампания в новых регионах? Изменилось ли число иностранных студентов в этом году с учетом политической ситуации?

- В целом в наши вузы в этом году было подано более 40 тысяч заявлений по программам бакалавриата и специалитета: на бюджетные места поступили почти 6 тысяч 300 человек. Эти цифры сопоставимы с прошлым годом, однако, общий контингент поступивших определится чуть позже, ведь еще предстоит зачисление на программы магистратуры, ассистентуры-стажировки, а также, на платное обучение.

Мы установили контрольные цифры приема в наших новых федеральных творческих вузах – Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского и Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева. На бюджетной основе в них поступило 409 абитуриентов. Кроме того, благодаря специальным квотам на бюджетные места в творческие вузы по всей стране было принято более 100 детей участников СВО и участников спецоперации – они поступили, в том числе, во ВГИК и ГИТИС.

Самыми популярными специальностями среди абитуриентов были и остаются "Актерское искусство", "Социально-культурная деятельность", "Народная художественная культура", "Библиотечно-информационная деятельность", "Дизайн". Традиционно, высокий конкурс сохранили ведущие театральные вузы страны ГИТИС, Щукинский и Щепкинский театральные институты. На одно место там претендовали от 150 до 250 человек.

Что касается иностранцев, то набор продолжается, и окончательные цифры можно будет озвучить примерно к середине октября. Но уже сейчас, по промежуточным результатам, можно сказать, что более 350 иностранных абитуриентов из 32 стран мира успешно прошли вступительные испытания. Это даже превышает количество поступивших в прошлом году и говорит о стабильно высоком интересе иностранных студентов к российскому классическому творческому образованию.

- С этого года студенты смогут получать персональную стипендию имени Гнесиной и имени Антоновой. Сколько студентов смогут ее получить в этом году?

- С этого года мы назначаем и уже определили первый "поток" получателей двух долгожданных новых стипендий. Начиная с сентября, их начнут получать в общей сложности 24 человека. Стипендию имени Ирины Александровны Антоновой получат лучшие студенты, обучающиеся по направлениям "Музеология и охрана культурного и природного наследия" и "История искусств", а студенты по направлению "Музыкальное искусство" – имени Елены Фабиановны Гнесиной. Размер каждой стипендии 15 тысяч рублей ежемесячно.

- Студенты и старшеклассники – это еще и целевая аудитория программы "Пушкинская карта". На днях ей исполнится 2 года. Сколько пользователей зарегистрировано в программе? Сколько билетов было приобретено с начала проекта? И что делается для борьбы с мошенничеством?

- Программа чрезвычайно востребована старшеклассниками и студентами, очень позитивно воспринимается учреждениями культуры, которых в программе почти 11 тысяч. Они получили возможность привлекать молодую аудиторию и получать дополнительный доход – это замечательно.

"Пушкинскую карту" на сегодня оформили свыше 8,8 млн молодых людей, и 6,8 млн – воспользовались ей. Всего за 2 года действия программы было приобретено почти 45 млн билетов. Самой популярной категорией остается кино – это примерно 40% приобретенных билетов. На спектакли, выставки, концерты ребята также очень активно ходят. Причем в денежном выражении на эти категории приходится чуть более 75% расходов по программе.

Однако, к сожалению, нередки случаи нарушений со стороны ребят, держателей "Пушки". Иногда это относительно безобидные нарушения: предположим, молодой человек приобрёл билет не только себе, но и подруге или другу. Они вместе сходили на мероприятие. С одной стороны – хорошо, что они вместе посмотрели кино или сходили в театр или на выставку. Но формально – это нарушение правил, так делать, безусловно, нельзя. Мы не раз предупреждали их об этом, и о том, что будут последствия.

К сожалению, программой захотели воспользоваться не только молодые люди, но и нечестные взрослые. Мошенниками оказываются организаторы некоторых культурных мероприятий – вернее будет их назвать "псевдокультурными", когда в стоимость билета включаются дополнительные услуги, не имеющие к культуре никакого отношения. Мы регулярно информируем МВД о таких фактах. Правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по фактам нарушений. И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя.

Вместе с коллегами из Минцифры мы ведем тщательный мониторинг подозрительных операций. Внутри правительства идет очень серьезная работа. Буквально на днях проводили с руководством Минцифры большое совещание, где обсуждались новые меры борьбы с мошенническими схемами.

К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время.

И в этой ситуации мне, прежде всего, жалко тех ребят, которые по собственной неопытности и невнимательности лишат себя возможности воспользоваться прекрасной мерой государственной поддержки и, по сути, бесплатно посещать культурные мероприятия.

Знаю, нас будут читать владельцы "Пушкинских карт" и те ребята, которые будут присоединяться к программе, поэтому хочу сказать им: дорогие наши старшеклассники и студенты! Соблюдайте правила программы, наслаждайтесь ее возможностями, а мы сделаем все, чтобы вам были доступны разнообразные интересные культурные события!