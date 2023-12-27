Куренков: главный результат работы МЧС в 2023 году - более пяти тысяч спасенных жизней при ЧС

Глава МЧС рассказал, как используют беспилотники в борьбе с пожарами

Куренков: главный результат работы МЧС в 2023 году - более пяти тысяч спасенных жизней при ЧС Фото: Пресс-служба

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России в 2023 году удалось снизить количество пожаров в жилье на 16% и спасти более 5,5 тысяч человек при чрезвычайных ситуациях. Из сектора Газа эвакуировано более одной тысячи россиян и членов их семей, населению Палестины доставлено около 400 тонн гуманитарных грузов. Об этом, а также о других итогах деятельности чрезвычайного ведомства в уходящем году и о задачах на 2024 год рассказал глава МЧС России Александр Куренков в интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Голубовой.

- Александр Вячеславович, каковы главные итоги года для спасательного ведомства? С какими вызовами и проблемами столкнулось МЧС России в 2023 году?

- Показатель результативности работы МЧС России - всегда в спасенных жизнях и предотвращенных трагедиях. Проделана колоссальная работа, благодаря чему в этом году нам удалось снизить количество пожаров в жилье на 18 тысяч или 16%, в других зданиях и сооружениях – на 12 тысяч или более 8%. Число происшествий, связанных с автомобильным транспортом, уменьшилось на 14%, а на водном транспорте – на 37,5%.

Ведомство ежегодно спасает более 200 тысяч человек, тушит до 400 тысяч пожаров. При этом, при 288 чрезвычайных ситуациях в этом году подразделениями МЧС России спасены более 5,5 тысяч человек.

Отдельно отмечу работу наших пиротехников, которые разминировали территории, в том числе новых регионов, и водные акватории. В общей сложности ими обнаружено и обезврежено 90 тысяч взрывоопасных предметов.

Наиболее значимыми гуманитарными операциями стало оказание помощи населению Турции и Сирии, пострадавшему от разрушительного землетрясения.

В Турции самолет Бе-200 МЧС России участвовал в тушении природных пожаров. Мы также помогали гражданам Ливии, пострадавшим от последствий прохождения сильнейшего циклона, вызвавшего наводнение.

В разных точках Земли нуждающиеся получили от МЧС России гуманитарную помощь. В общей сложности авиацией ведомства только в Турцию и Сирию сделано 36 рейсов, доставлено более 800 тонн гуманитарного груза.

Помимо этого, в ноябре-декабре текущего года чрезвычайным ведомством совместно с российскими дипломатами была организована работа по эвакуации наших граждан из сектора Газа. Всего из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы 1124 человека, в том числе 518 детей. Чрезвычайно важна гуманитарная помощь жителям сектора Газа. Всего МЧС России направлено 17 спецрейсов и доставлено порядка 390 тонн гуманитарных грузов.

Также отмечу, что МЧС России и ООН взаимодействуют в области чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. И в уходящем году чрезвычайным ведомством в целом проведено более 30 гуманитарных операций в рамках участия в международных проектах. Гуманитарная помощь направлялась также на Кубу, в Иран, Киргизию, Мали, Судан, Мозамбик и Никарагуа.

- Вы не "кабинетный" министр. С момента вступления в должность, чуть больше, чем за 1,5 года, вы побывали практически во всех российских регионах, в том числе на Донбассе. Как в целом вы оцениваете готовность подразделений к реагированию на ЧС, в том числе в условиях специальной военной операции?

- С начала специальной военной операции практически выполняются мероприятия по гражданской обороне. Подразделения МЧС России принимают участие в аварийно-спасательных и пиротехнических работах, эвакуации населения и обеспечении граждан всем необходимым, а также в специальной обработке социально значимых объектов, доставке гуманитарных грузов, поставке техники.

Только за этот год в новые регионы колоннами МЧС России доставлено более 33 тысяч тонн гуманитарных грузов, в том числе продукты питания, товары первой необходимости, средства гигиены, оборудование, техника, топливо.

Как я ранее отмечал, большую работу проводят и пиротехники ведомства. Ежедневно освобождают земли от взрывоопасных предметов.

Пожарно-спасательные подразделения ведомства должны быть готовы к разным рискам. Поэтому мною уделяется особое внимание подготовке и тренировке специалистов.

Например, в октябре во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации под руководством МЧС России проведена штабная тренировка по гражданской обороне. Она тоже стала определенной проверкой нашей готовности к действиям по предназначению. Были отработаны все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения.

Кроме того, ежегодно во всех регионах проводится порядка 9 тысяч пожарно-тактических учений. В детских садах, школах, торговых центрах, на объектах ЖКХ, зоопарках, театрах и так далее. Это высшая форма тактической подготовки, в которой одновременно задействован личный состав МЧС России, силы и средства гарнизона, службы жизнеобеспечения и различных объектов.

Это основа качественного выполнения задач по борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями. От быстрых и грамотных действий руководителей тушения пожара и ликвидации ЧС по оценке обстановки, прогнозированию развития пожара или происшествия зависит правильный выбор решающего направления, своевременное сосредоточение и введение в действие достаточного количества сил и средств.

При этом, мы продолжаем совершенствовать подготовку специалистов и образцы вооружения. В этом году успешно завершился третий из четырех этапов подготовки водолазов для работы на глубине более 60 м. В следующем году 27 специалистов уже смогут выполнять поставленные задачи под водой на глубине до 100 м.

Наши специалисты постоянно тестируют на практике новые образцы техники. Успешно завершены приёмочные испытания металлодетектора, разрушителя боеприпасов и нескольких моделей снегоболотоходов, в том числе в арктическом исполнении.

В ближайшее время завершится опытная эксплуатация надувной лодки с жестким корпусом и судна-амфибии на воздушной подушке. Часть испытаний продолжится в новом году. В частности, спасатели совместно с учёными протестируют тренажер для парашютной подготовки.

Мы не будем останавливаться на достигнутом!

- Есть ли необходимость структурной корректировки функционирования федеральной и региональной систем МЧС, Центров управления в кризисных ситуациях, Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?

- В этом году в систему управления МЧС России вошли территориальные органы в новых регионах. Отлаживаем их работу. Со следующего года поэтапно будем ставить на дежурство создаваемые арктические комплексные аварийно-спасательные центры.

Кроме того, в работу центров управления в кризисных ситуациях внедряем современные информационные системы. Это позволяет значительно повысить эффективность мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Ведется работа над актуализацией Концепции развития системы управления МЧС России до 2030 года.

- В августе вы докладывали президенту о лесопожарной обстановке в России, отметив, что площадь природных пожаров в этом году превысила 4 млн га, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Какие регионы столкнулись с самыми серьезными лесными пожарами? Какие силы и ресурсы были задействованы от МЧС для борьбы с лесными пожарами? Как уменьшить количество таких пожаров?

- На МЧС России в соответствии с законодательством РФ не возложены функции по тушению лесных пожаров. Однако, силы и средства МЧС России включаются в сводные планы тушения. Так, в пожароопасный сезон этого года подразделения чрезвычайного ведомства приняли участие в тушении около одной тысячи лесных пожаров, в которых принимало участие около 9 тысяч человек личного состава и 2,3 тысячи единиц техники. Привлекалось 36 воздушных судов ведомства, которыми выполнено более 2 тысяч вылетов под эти цели.

При этом было перевезено более 300 тонн грузов, доставлено более 6 тысяч сотрудников авиационной противопожарной службы, проведено около 3,5 тысяч сливов. В пожароопасный период также было организовано дежурство более 1200 временных противопожарных постов. С их помощью удалось оперативно тушить пожары в населенных пунктах, граничащих с лесами.

Большую помощь оказывали добровольцы: почти 4600 добровольных пожарных дежурили в отдаленных населенных пунктах. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами в этом году сложилась в Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Свердловской и Томской областях, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Еврейской автономной области.

В 27 случаях, а в прошлом году – в 21, удалось не допустить перехода палов сухой растительности и природных пожаров на населенные пункты и садовые некоммерческие товарищества.

В 14 случаях огонь от сжигания сухостоя все же перекинулся на жилые постройки, при этом за прошлый год таких случаев было в три раза больше.

Еще в 6 случаях (в прошлом году – 5) населенные пункты пострадали от быстрого распространения лесных пожаров.

Совместно с органами исполнительной власти и заинтересованными ведомствами мы уже ведем подготовку к следующему пожароопасному периоду. Надзорными органами МЧС России спланирован комплекс надзорно-профилактических мер, направленных на обеспечение защиты объектов и территорий от угроз ландшафтных (природных) пожаров.

Особое внимание уделено контролю порядка выжигания сухой травянистой растительности.

Кроме того, внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые увеличили размеры административных штрафов, налагаемых на граждан, должностных и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба в результате пожара, а также за нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Так, в среднем для граждан суммы административных штрафов увеличились до 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - до двух раз. В Правила противопожарного режима внесены изменения, предполагающие увеличение ширины противопожарной минерализованной полосы на границе с лесом до 1,4 метра. Для исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров, должны создаваться противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

В настоящее время МЧС России совместно с Минприроды России и Рослесхозом прорабатывается вопрос о внесении в законодательство РФ изменений к требованию создания противопожарных расстояний шириной до 100 метров по границам населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров. Но не стоит забывать, что основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор.

Изменить ситуацию возможно профилактикой. Качественно организованная, в том числе региональными властями, разъяснительная работа и превентивные мероприятия способны предупредить пожары.

Только комплексная работа в этом направлении способна уменьшить количество природных пожаров, в том числе и лесных.

- Сотрудники Госпожнадзора стали применять беспилотники для поиска нарушений во время действия противопожарного режима. Насколько эта мера эффективна? Где еще беспилотники используются или могут использоваться в перспективе? Каковы планы по развитию беспилотной авиации?

- Беспилотные авиационные системы на службе МЧС России являются одним из самых эффективных инструментов дистанционной разведки. В труднодоступной местности они просто незаменимы. С их помощью специалисты ведут мониторинг оперативной обстановки, выявляют термоточки, проводят поисково-спасательные и другие неотложные работы.

Все это позволяет грамотно организовывать мероприятия по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий, оперативно реагировать на изменения обстановки, что в конечном результате позволяет сохранить человеческие жизни, повысить эффективность, качество и своевременность выполнения подразделениями МЧС России стоящих задач.

В более отдаленной перспективе рассматриваем использование беспилотников для доставки средств спасения.

В плане переоснащения предстоит поэтапное обновление парка подразделений беспилотной авиации: будем пополнять его современными многофункциональными беспилотными авиационными системами самолетного, вертолетного и комбинированного типов российского производства на базе передвижных пунктов управления.

- За этот год вы передали достаточно много новой пожарно-спасательной техники регионам. Можно ли сделать вывод, что министерство не испытывает трудностей с техническим оснащением?

- МЧС России активно сотрудничает с основными предприятиями-производителями техники. Совместно удается решать вопросы по оснащению подразделений современными образцами техники и оборудования.

Так, в этом году в пожарно-спасательные гарнизоны поступило более 500 единиц пожарной техники. Здесь я не уточняю другие виды спецтехники. Кроме того, этим летом первые два арктических вертолета Ми-8 уже заступили на дежурство. Они базируются в Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС России и в Мурманске.

В середине декабря Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России получил новый вертолет Ми-8МТВ-1. Еще ожидаем поставку двух новых вертолетов, которые будут в арктическом исполнении. Сейчас в авиапарке МЧС России - 92 воздушных судна, это 23 самолета и 69 вертолетов.

Хочу отдельно сказать про оснащение четырех главных управлений ведомства, которые созданы в новых регионах.

В этом году им направлено почти 90 единиц пожарной и спасательной техники, 450 единиц пожарно-технического вооружения и 790 единиц пожарного снаряжения, 100 единиц дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

В следующем году объем бюджетных ассигнований на оснащение новых субъектов техникой будет увеличен на 8%. В следующем году работу в данном направлении мы продолжим.

Планируется к поставке более 800 единиц пожарной и специальной техники, 56 плавсредств, включая два пожарных катера, и 5 вертолетов, из них 4 - в арктическом исполнении.

- В этом году неоднократно проверялась работа систем предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях? Все ли в этом плане вас, как министра, устраивает?

- Сразу отмечу, что за 60 лет существования систем оповещения комплексно они стали проверяться лишь три года назад. При этом оценивается не только работоспособность технических средств, но и профессионализм дежурного персонала.

Другая задача - подготовить население к действиям по сигналу оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", чтоб не было паники, и все сработали по алгоритму.

В текущем году комплексные проверки систем оповещения населения прошли в начале октября - с включением сирен и замещением эфирного телерадиовещания.

К сожалению, они показали, что в некоторых регионах есть проблемы с их готовностью.

Мы ждем от субъектов проведения соответствующих работ. В следующем году аналогичные проверки также спланированы 2 раза.

- МЧС регулярно проводит масштабные учения в Арктике. Почему именно здесь? Какая работа еще предстоит в Арктике, что нужно сделать?

- В Арктике экстремальные природно-климатические условия. Здесь значительная удаленность от основных промышленных центров и нет круглогодичного автотранспортного сообщения.

На территории и в акватории арктического региона размещено несколько тысяч опасных объектов, а это потенциальная угроза техногенных ЧС. С учетом развития Северного морского пути Арктика требует пристального внимания к вопросам безопасности.

При этом важно наладить межведомственное взаимодействие, участие органов управления, сил и средств субъектов, а также добывающих компаний – их усилия должны быть скоординированы в ходе совместных спасательных операций.

Обеспечение безопасности в экстремальных условиях Арктики требует особых подходов: от методов работы, характеристик оборудования и спецтехники до рациона питания специалистов. Все это мы постоянно тестируем на учениях. Так, в апреле этого года мы исследовали возможности применения новых и перспективных образцов аварийно-спасательной техники, подтверждали актуальность методик и алгоритмов по прогнозированию и предотвращению ЧС в условиях Арктики. Это были вторые по счету учения в Арктике.

Через год планируем провести такие же, но уже в условиях полярной ночи, усложнив задачи. Кроме того, в этом году нам удалось впервые за последнее десятилетие организовать самую масштабную экспедицию МЧС России в отдаленные районы Крайнего Севера. Все, что выдержало испытания суровым арктическим климатом, может применяться и в других регионах нашей страны. На сегодняшний день безопасность Арктической зоны России обеспечивают 6 профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России.

Мы наращиваем группировку. Сейчас заканчиваются работы по созданию нового арктического цента в городе Певеке. Он начнет работу уже в первые месяцы следующего года. На его основе мы определим оптимальную численность личного состава, количество и необходимые виды техники. В перспективе по его примеру будет организовано дежурство других арктических спасательных центров в поселках Сабетта, Диксон, Тикси.

В их составе будут поисково-спасательные формирования, авиационно-спасательные звенья и подразделения органов повседневного управления. Так мы обеспечим постоянную готовность сил и средств, сократим время реагирования в случае ЧС, а главное - повысим уровень безопасности населения, проживающего в труднодоступных районах российской Арктики.

- Глобальное изменение климата приведет к повышению температуры в Арктике, предполагают ученые. А что прогнозирует МЧС? Какие риски могут быть с этим связаны?

- Арктический регион — это индикатор климатических изменений, они здесь наиболее заметны. Вопросы обеспечения комплексной безопасности в Арктике связаны с последствиями глобального изменения климата и хозяйственной деятельностью.

Нашей задачей в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций является перспективное понимание: где, почему и с какой скоростью происходят изменения в Арктике, какие из участков наиболее опасны в ближайшем будущем, и какие риски необходимо будет учитывать при организации жизнедеятельности в этих районах уже через несколько лет. Обеспечение комплексной безопасности в Арктике требует совместной работы ученых и спасателей.

Именно так мы выстраиваем свою работу. При этом, только в консолидации всех участников РСЧС с помощью российских ученых можно получить представление о природных и техногенных процессах в регионе, раскрыть их механизмы, определить степень влияния глобальных климатических изменений и локальных техногенных нарушений, как в масштабе всей российской Арктики, так и на ключевых участках ее хозяйственного освоения.

- Как решается вопрос о статусе ветерана боевых действий для сотрудников МЧС России, участвующих в аварийно-спасательных работах в зоне СВО? В октябре вы подписали приказ "Об утверждении порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в МЧС России". Означает ли это, что сотрудники МЧС России теперь будут получать статус ветерана боевых действий СВО?

- Ведомственным приказом мы определили порядок выдачи удостоверения участника боевых действий. Статус ветерана боевых действий определяется федеральным законом. В соответствии с ним военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и работники спасательных подразделений МЧС России могут быть признаны участниками боевых действий.

При этом МЧС России прорабатывает вопрос расширения перечня социальных гарантий для сотрудников-участников боевых действий. Независимо от наличия статуса ветерана боевых действий всем сотрудникам МЧС России, в том числе и тем, кто получил ранения и травмы на территории новых регионов, оказывается медицинская помощь.

Их реабилитация проходит в ведущих медицинских учреждениях МЧС России. После этого бойцы возвращаются в наши ряды.

- С 1993 года Россия является постоянным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО). В октябре этого года, впервые за 30 лет, Россия стала председательствовать в Исполнительном совете МОГО. Что это может значить для МЧС России? Какие задачи и цели у России (в лице МЧС) в качестве председателя МОГО?

- Со следующего года наша страна впервые будет Председателем Исполнительного совета МОГО. Ведомство намерено укрепить практическое взаимодействие чрезвычайных служб стран-членов международной организации.

Будем организовывать обучения профильных специалистов национальных спасательных служб в вузах МЧС России. Большое внимание в международном сотрудничестве уделим практической направленности.

Уже намечен ряд совместных учений и тренировок. Нам есть, что показать коллегам, и мы готовы учиться и обменивать опытом. Для спасения не важны национальности, вероисповедания и расстояния. Невозможно оставить в беде и не протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

На этих принципах уже 33 года строит свою работу МЧС России. Будем продолжать гуманитарные миссии за рубежом.

- В какой степени санкционный режим в отношении России повлиял на международное сотрудничество МЧС? В течение года вы посетили многие зарубежные страны. По каким направлениям это сотрудничество не только сохранено, но и расширяется? Каковы перспективы?

- В условиях санкционных ограничений акцент в международном взаимодействии по линии МЧС России смещен на страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона.

Также усилено сотрудничество с дружественными международными организациями: МОГО, БРИКС, ШОС, ОДКБ, организации, входящие в систему ООН. Большие перспективы у нас с Республикой Беларусь и странами ближнего зарубежья, давно зарекомендовавшими себя в качестве ключевых партнеров МЧС России.

Расширение БРИКС до 11 стран в связи с вхождением в 2024 году в состав объединения Аргентины, Эфиопии, Египта Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана, а также переход председательства к России открывают перед МЧС России новые возможности для развития отношений со странами-членами объединения. МЧС России направит Саудовской Аравии, ОАЭ, Египту приглашение по участию в практических мероприятиях БРИКС на 2024 год.

Представители государств арабского мира намерены посетить международный салон "Комплексная безопасность" в Подмосковье в июне следующего года. Также продолжается развитие взаимодействия МЧС России с аналогичными структурами Сирии, прорабатываются различные варианты организации совместных образовательных проектов для сирийских пожарных и спасателей на базе МЧС России.

- Каковы главные приоритеты работы МЧС России на 2024 год?

- Приоритеты у нас неизменны – это снижение количества пожаров, ЧС и их жертв. Будем работать на повышение эффективности предупреждения, наращивать оперативность действий. Для этого будем разрабатывать, тестировать и внедрять новые образцы наземных, воздушных и подводных робототехнических комплексов.

Планируем создать новый спасательный центр МЧС России на территории Запорожской области. В этом году в Мариуполе начато строительство двух новых пожарно-спасательных частей взамен полностью разрушенных, в следующем - планируем завершить работы.

Для удобства населения продолжим цифровизацию госуслуг. В частности, в следующем году планируем достичь полной цифровизации контрольной (надзорной) деятельности Государственной инспекции по маломерным судам в масштабах всей страны.

Продолжим работу по упрощению получения финансовой помощи пострадавшими от ЧС, в этом вопросе особое внимание предстоит уделить новым регионам. Будем работать на повышение качества оказания госуслуг. Всегда в приоритете будет социальное обеспечение личного состава. Это и медицинское обслуживание, и жилье.

Предстоит много работы в законотворчестве. В частности, сейчас мы вносим изменения в 68 Федеральный закон (статьи 1 и 25). У субъектов и муниципалитетов появится возможность использовать имеющиеся резервы материальных ресурсов уже при введении режима "повышенной готовности". Сейчас это возможно только при наступлении ЧС.

После принятия закона резерв можно будет использовать для реализации превентивных мероприятий – в целях предупреждения ЧС. Также подготовлены предложения по внесению изменений в Водный кодекс РФ.

Если нашу инициативу одобрят, то субъекты и муниципалитет смогут использовать донный грунт для предупреждения ЧС – например, для укрепления берегов и плотин. Сейчас донный грунт можно использовать только для ликвидации ЧС: в реку можно заходить, когда уже произошла ЧС и ведутся мероприятия по ее ликвидации.

Изменения в Водный кодекс позволят приступить к работе уже при неблагоприятном прогнозе – сработаем на предупреждение и минимизацию последствий.

В обоих случаях у органов исполнительной власти и местного самоуправления появится право использовать материальные и финансовые ресурсы для проведения превентивных мероприятий.

Спасибо, Александр Вячеславович! Агентство "Интерфакс" поздравляет вас и ваших коллег с Днем спасателя!