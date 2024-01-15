Топ-менеджер МТС: электросамокаты становятся утилитарным транспортом, вписываясь в логику стратегии группы

Максим Лаптев рассказал о планах компании на рынке кикшеринга

Топ-менеджер МТС: электросамокаты становятся утилитарным транспортом, вписываясь в логику стратегии группы Фото: пресс-служба МТС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" становится контролирующим акционером компании "Юрентбайк.ру", владеющей сервисом аренды электросамокатов "Юрент". С 2022 года, когда МТС в обмен на инвестиции получила почти 12% компании, микромобильность как бизнес доказала свою значимость, в том числе через выход одного из конкурентов Urent на биржу. О целях сделки, планах по наращиванию доли на рынке кикшеринга и о перспективах по его дальнейшему преобразованию в интервью "Интерфаксу" рассказал руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

- На сколько МТС договорилась нарастить долю в "Юрент" и каковы параметры сделки?

- Мы соберем 80,58%, то есть будем контролирующим акционером. Пока мы миноритарии (11,77%).

Оценка нас устраивает. В целом, я считаю, что это хорошая сделка как для МТС, так и для "Юрент". Для МТС мы видим ценность и с точки зрения отдельного бизнеса, в который мы вкладываем деньги, и он ускоренно растет, и для развития нашей экосистемы - актив дополнит наш продуктовый портфель с точки зрения офлайн-присутствия и нового высокочастотного цифрового сервиса.

- У кого после сделки останется 20%?

- У финансовых инвесторов и фаундеров.

- Как давно велись переговоры?

- Изначально мы хотели сделать с "Юрент" партнерство, которое принесло бы экосистеме МТС добавленную ценность. При этом мы захеджировали наше партнерство минорным участием в капитале. В марте 2022 года мы инвестировали в "Юрент". Сезоны 2022-2023 мы успешно отработали: уже где-то пятую часть поездок "Юрент" совершают подписчики МТС Premium, клиенты МТС получают бесшовный вход и бесплатный старт поездки.

Летом 2023 года, когда стало понятно, что мы можем получить значимую синергию для МТС, мы решили провести переговоры о консолидации. Получили устраивающую нас оценку, еще раз посмотрели на развитие рынка. Мы видим CAGR около 40% в течение следующих 4-5 лет, при этом в 2027-2028 годах объем рынка должен составить 60-80 млрд рублей. Значимое присутствие на таком рынке и синергии для экосистемы МТС нас заинтересовали. Как итог - в конце декабря подписали соглашение о сделке.

- Какова сумма сделки?

- Оценка компании в ходе сделки составляет примерно 7-8 млрд рублей, итоговая сумма выплат привязана к будущим показателям деятельности компании.

- Предусмотрен ли опцион на доведение доли МТС в "Юрент" до 100%?

- Мы планируем сохранить бизнес как самостоятельный отдельный актив, способный монетизироваться, в том числе и публично. Для этого важно акционерное участие менеджмента и сторонних инвесторов.

- Какая текущая доля "Юрент" на рынке и какой KPI вы ставите на 2027 год?

- Я бы сказал, что доля "Юрент" около 30-40% сейчас, исходя из совокупного объема рынка микромобильности на уровне 20 млрд рублей по показателю GMV. Задача для нас - нарастить долю "Юрент" до 40-45% к 2027 году, когда объем рынка достигнет 60-80 млрд рублей. То есть доля в 40% на 70-миллиардном рынке - уже значимый для группы МТС бизнес.

Такой размер рынка будет означать, что микромобильность стала не только средством прогулочных развлечений, так называемый "city sightseeing", но стандартным видом транспорта - когда вы на самокате едете от работы до дома или от дома до метро. Сейчас самокаты входят в жизнь клиента уже как утилитарный городской транспорт, и отсюда мы можем реализовывать логику, заложенную в стратегии МТС - предлагать клиенту дополнительные сервисы, "апгрейдить" его жизненные пути. При этом, если вы в экосистеме МТС, вам не надо заполнять платежные данные карты, авторизовываться - все для поездки настроится само. Также мы рассматриваем варианты бандлирования, когда поездки будут включены в пакетные предложения МТС и другие интеграции. В этом я вижу суперценность как для экосистемы МТС, так и для актива.

- Можете рассказать о финпоказателях "Юрент" по итогам 2023 года и о прогнозе на текущий год?

- По итогам 2023 года GMV "Юрент" превысил 7 млрд рублей - показатель вырос более, чем в 1,5 раза. Темп роста EBITDA еще выше: 2-2,5 раза.

По нашим оценкам, бизнес "Юрент" через год станет не просто операционно окупаемым, он начнет приносить чистую прибыль, при условии, что мы не захотим дополнительного внушительного роста парка электросамокатов (если такая возможность появится).

В сценарии, который у нас заложен в логику сделки, мы видим "Юрент" в ближайшей перспективе как прибыльный бизнес со среднегодовым темпом роста в 40% и с хорошими интеграциями в экосистему.

- А вы стратегию и команду сохраните или с учетом планов по большей интеграции они будут скорректированы?

- Хороший вопрос. Мне кажется, слова про бОльшую интеграцию надо раскрыть. Это будет самостоятельная компания, самостоятельный актив - это очень важно. Мы верим, что так вести бизнес гораздо более правильно, нежели сделать их департаментом МТС. Несмотря на это, у нас есть "суперсилы": технологические, финансовые, маркетинговые, которыми мы будем помогать данному активу. К примеру, подписчики Premium получат преимущества, например, возможность списания баллов МТС - это, по сути, наши конкурентные преимущества относительно текущего лидера рынка кикшеринга.

Отвечая на вопрос про менеджмент, мы считаем, что действующая команда - это успешная, хорошая команда. Мы хотим ее сохранить и мотивировать. Гендиректор "Юрент" Иван Туринге, один из основателей, продолжит управлять бизнесом вместе с менеджментом, это поможет и сохранить ДНК компании, и достичь тех целей, о которых я говорил ранее. Более того, часть акционеров останется с нами в роли советников; в частности, они на два года с нами останутся для передачи управления и правильной настройки компании уже как части экосистемы.

Стратегия компании принципиально не изменится. В чем заключается в целом ее логика, я уже частично описал выше. Я разделяю видение менеджмента "Юрент", что из развлекательно-прогулочного бизнеса, "city sightseeing", данный вид услуги превратится в утилиту - в то, чем люди постоянно пользуются. Да, для этого самокаты должны быть безопасные и удобные, приложение должно быть быстрое, сервис должен стать круче, и мы будем на этом фокусироваться. Все это было в стратегии - поэтому не могу сказать, что мы ее будем кардинально пересматривать.

Единственное, что в ней появится - это получение больших интеграций с МТС. При идентификации новых инвестиционных возможностей (к примеру, новые устройства мобильности) - мы будем доинвестировать.

- Что это за ниши могут быть?

- Самое простое - это электровелосипеды. Любопытно, что исследования и потребительское поведение показали, что есть сегмент потребителей, которым не самокаты удобны, а именно электровелосипеды.

- Какие у МТС планы по дальнейшему наращиванию парка "Юрент"? В частности, есть ли проблемы с поставками электросамокатов и велосипедов? Есть ли понимание, откуда вы будете брать новые средства передвижения? Стоит ли перед "Юрент" и МТС задача собственных разработок?

- Сейчас парк "Юрент" составляет около 100 тыс. В 2024 году у нас по плану наращивание парка до 150 тыс. (посмотрим на экономическую эффективность).

Вы правильно затронули вопрос поставок и собственной разработки. На самом деле, есть варианты, в том числе локального производства, на которые мы смотрим. Если это окажется экономически выгодно - займемся, причем в разных форматах. Предугадывая следующий вопрос про разработку с нуля, создание какого-то завода/производства, приобретение по коммерческим контрактам или M&A, отвечу, что мы каждый из этих вариантов сравним и выберем. Здесь мы себя не ограничиваем.

- Какие планы по экспансии в новые города, или, может быть, даже страны?

- Сейчас "Юрент" - лидер по покрытию городов. Здесь мы будем исходить из наличия городов, которые инфраструктурно готовы к запуску данного вида услуг. Это один из драйверов выполнения стратегических целей на следующие 3-4 года.

В первую очередь, конечно же, мы фокусируемся на России. На ближнее и дальнее СНГ будем смотреть - мы не закрываем глаза на это направление, но на него будем всегда смотреть отдельно.

- В целом как вы можете охарактеризовать "Юрент" с точки зрения зрелости бизнеса, требуются ли ему сейчас дополнительные инвестиции? И сколько МТС готова вкладывать в актив в среднесрочной перспективе?

- Мы считаем, что бизнес эффективный и достаточно устойчивый. В базовом плане компания, в принципе, самодостаточна сейчас, чтобы выполнить наше видение на ближайшие 2-3 года. Если будут появляться новые бизнес-возможности (города, емкости, страны, модели самокатов новые), мы будем рассматривать и инвестировать.

- Я правильно поняла, что городская мобильность станет новым бизнес-направлением экосистемы МТС? Или она будет развиваться отдельно, потому что на первый взгляд она стоит от экосистемы немного особняком.

- Да, это новое бизнес-направление. Мы исходим из того, что у клиента экосистемы МТС есть несколько потребностей: использование услуг связи, развлечение и решение утилитарных задач.

То есть МТС предоставляет ему связь, при этом у нас достаточно большое портфолио цифровых продуктов - онлайн-кинотеатр Kion, где более 7 млн пользователей, цифровой сервис книг "Строки", у которых DAU в 3 раза выросло в четвертом квартале 2023-го относительно третьего, МТС Music, платформа видеохостинга NUUM - люди проводят там довольно много времени. А есть сервисы и услуги, где люди не хотят тратить время, а хотят просто утилитарно выполнить задачу: позвонить, узнать погоду в интернете, защититься от спамеров. И в моем понимание микромобильность - это тоже утилитарная потребность добраться от дома до метро, от булочной до парка.

Поэтому мы сохраним "Юрент" отдельным бизнесом, но маркетинговые и цифровые пути, конечно же, вплетем в экосистему МТС. Там будет ID, бесшовная авторизация, привязка карт, использование баллов. Мы уже даже подумываем над созданием новых услуг на основе геопозиции, но пока не будем об этом.

- Но этот бизнес-юнит останется на уровне микромобильности или он будет обрастать другими смежными сегментами? За последние несколько лет вы пару раз пытались выйти в сегмент такси - это снова актуально? Или, может быть, вы подумываете о том, чтобы добавить к микромобильности доставку?

- Я бы разделял понятие "транспорт" на сегменты. В том числе на такси и микромобильность. При этом рынок такси, например, в РФ сформирован, наши коллеги из "Яндекс", например, более 10 лет этим занимались.

А вот рынок кикшеринга пока только формируется - поэтому мы сейчас туда входим, и он достаточно обособлен. Есть гипотеза, что мультимодальность - следующий шаг развития кикшеринга. Это когда тот или иной цифровой интерфейс прокладывает путь: какую часть проехать на метро, где пересесть на самокат и до какой точки доехать, в которой тебе уже заказано такси. Вот здесь можно поэкспериментировать, но не уверен, что так обязательно будет. Мы точно не будем строить на базе "Юрент" новую большую транспортную вертикаль МТС - с такси, покупкой билетов на поезда и всем причитающимся. Сейчас мы закрываем конкретную потребность конкретных потребителей в конкретных услугах локального перемещения.

Но если мы увидим в будущем формирование тренда мультимодальности, например, на базе решений искусственного интеллекта, то почему не попробовать пойти дальше, хотя бы через партнерство для начала...

- Пока рынок микромобильности представляется довольно волатильным - с точки зрения сезонности, повышенной аварийности, поведения потребителей. Вы видите, что в дальнейшем возможно сделать этот рынок более упорядоченным, или принимаете его со всеми его условиями и рисками?

- Во-первых, в целом мировая практика говорит о том, что рынок проходит несколько стадий. Сначала люди впервые встают на самокат, первая их мысль "Вау! Я могу быстро перемещаться", и начинают гонять, неаккуратно обращаться с техникой. Потом они начинают использовать самокаты как "сity sightseeing" - проехаться по набережной, посмотреть туристический город, в который они приехали. При росте парка и количества поездок на клиента люди начинают относиться к электросамокатам как к транспорту и как к части стандартной инфраструктуры города.

Если сравнить количество самокатов в Москве на 1 тыс. клиентов против Хельсинки или Берлина, то проникновение в столице еще недостаточно высокое - потенциал роста может составлять 2-4 раза.

В процессе роста проникновения новые пользователи будут все меньше сталкиваться с неправильной парковкой самокатов, быстрой ездой в неположенном месте. Т.к. это будет уже стандартная массово потребляемая городская инфраструктура и в некотором роде культура ее использования. Этому будут способствовать постепенно вводимые определенные правила, упорядочивающие использование городской среды. Но это вопрос инфраструктуры, и я думаю, что мы как большой игрок будем в том числе участвовать в формировании этих правил. В конечном итоге любому городу нужна комфортная среда и для автомобильного перемещения, и пешком, и на средствах микромобильности. И как раз здесь МТС могла бы помочь и данному бизнесу, и рынку в целом, чтобы его упорядочить, помочь создать инфраструктуру, может быть, даже проектировать ее.

- То есть у вас есть план участия в развитии инфраструктуры? Ведь кроме рядовых пользователей, есть еще потребность курьеров, которым важно быстрее доехать до точки выдачи заказа, а это уже другая цель и их поведение на дороге тоже отличается.

- Это тонкий момент, потому что вы здесь затрагиваете кусок доставки e-commerce. Я убежден, что в течение следующих 2-3 лет и то, и другое будет упорядочиваться. Грубо говоря, вы перестанете видеть в Москве курьера на электровелосипеде, который сначала подрезает автомобиль, потом переезжает на тротуар и пытается обогнать пешеходов.

Но это не будет одномоментно, здесь так же, как, например, в сотовой связи - вы не можете покрыть всю страну сетью мгновенно, но вы можете начать с тех мест, где уже был сформирован спрос. Сначала велодорожки появляются в парках, на набережных, где инфраструктура быстрее всего становится доступной для использования микромобильности и сконцентрирован спрос.

- Возвращаясь к теме курьеров - видите ли вы для себя в рамках микромобильности опцию дополнить сегмент услугами доставки?

- Если речь об увеличении частотности поездок парка "Юрент", чтобы сдавать его в аренду для e-commerce, - то мы точно будем смотреть в эту сторону. На самом деле, уже есть ряд "пилотов". Тут опять встает вопрос экономической эффективности, насколько большой спрос на каргобайки. Возможно, будет иметь смысл отдельный флот иметь под e-commerce. Но тут надо понимать, что e-commerce самостоятельно развивает данное направление как часть оказания услуг.

Если вы говорите о том, чтобы на базе наличия флота самокатов начать создавать сети дарксторов с собственной доставкой или другой формат бизнеса e-commerce, то могу сказать, что там нужны другие активы. Одну из малых частей цепочки стоимости удовлетворить самокатами можно, но остальных 99 частей у нас нет.

- А какие в целом у группы МТС планы по укрупнению экосистемы за счет M&A? Может быть, вы для себя видите и другие новые направления, помимо "Юрент", в которые готовы бы выйти и развивать с этого года?

- Мы исходим из востребованности. В 2022 году по определенным причинам появилась ниша для входа в travel-бизнес. Поэтому мы купили "Броневик", на базе которого открыли "МТС Travel". Есть отдельное направление "Умный дом", под которое мы купили "Гольфстрим". В случае с самокатами мы искали новые части нашей экосистемы, которые были бы более частотные и больше визуально представлены в офлайне. Самокаты под это отлично подошли.

Мы достаточно открыто смотрим на рынок, смотрим, чего нам не хватает - составляем длинный список и смотрим на доступные возможности (будь то выставленный на продажу актив, успешный стартап внутри, партнерство). Я не могу сказать, что это какое-то хаотичное движение, но мы реагируем по потребности, выбирая из того, что видим.

- У вас уже сформировано понимание, сколько сделок может быть в этом году?

- Прямой ответ - нет. Но важно: мы очень много экспериментируем и внутри, и в партнерке, как раз пытаясь нащупать, куда дальше делать, развивать экосистему и где делать M&A. И там, где бизнес-идея подтверждается, мы выходим при возможности на формирование сделки.