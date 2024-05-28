Глава Союза экспортеров: Пуск экспортных торгов зерном за рубли можно ускорить целевыми займами покупателям

Эдуард Зернин рассказал, что экспорт зерна из РФ уже более чем на 10 млн т превышает показатели прошлого сезона

Глава Союза экспортеров: Пуск экспортных торгов зерном за рубли можно ускорить целевыми займами покупателям Фото: Пресс-служба

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экспорт российского зерна, который ставит рекорды в последние годы, и в этом сезоне идет к высоким показателям. Несмотря на сопротивление поставкам из РФ, в лидерстве российской пшеницы на мировом рынке уже мало кто сомневается. По оценке экспертов, доля отечественных производителей на нем приближается к 25%.

О том, как преодолеваются так называемые скрытые санкции против российского зерна, как отразился на торговле уход из РФ мировых зернотрейдеров, почему до сих пор не заработал механизм расчетов за российское зерно в нацвалютах и как сдвинуть этот процесс с места, рассказал в интервью "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин накануне открывающегося в четверг Всероссийского зернового форума.

- Почти год назад ряд ведущих мировых зернотрейдеров отказались от экспорта российского зерна. Но, как показывает динамика отгрузок, это не повлияло на объемы экспорта. Вы заметили какие-то изменения в связи с уходом этих компаний? В чем они?

- Изменения сложно не заметить, и они в положительную для нас сторону. Уход транснациональных игроков открыл окно новых возможностей для российских компаний и российского зерна. Он стимулировал активность российских экспортеров на мировом рынке.

Не зря мы последние два года плотно занимаемся так называемой зерновой дипломатией и развитием прямых отношений с покупателями. Большинство международных тендеров, за исключением египетского GASC, проводятся с произвольным выбором страны происхождения. И если раньше транснациональный игрок, выигрывая тендер, мог в любой момент поменять страну происхождения пшеницы, например с России на Францию, то в новой ситуации российский экспортер, выигрывая аналогичный тендер, гарантированно поставлял пшеницу российского происхождения.

Результаты не заставили себя ждать, мы обновляем рекорды экспорта. При этом российские экспортеры зерна не замкнулись на традиционных рынках сбыта, стали активно выходить на новые. Как следствие, доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в наших поставках снизилась с 80% до 65%, а доля новых рынков стран Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки заметно выросла. Мы заново открыли для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, серьезно нарастили объемы поставок фуражных культур в Китай.

Экспорт в текущем сезоне уже перешагнул отметку в 60 млн тонн. Сомнений в рекордном экспорте уже ни у кого не возникает. Мы идем с опережением более чем в 10 млн тонн к предыдущему сезону по зерну, в том числе более 5 млн тонн - по пшенице. И примерно 5 млн тонн за счет развития экспорта фуражных культур - ячменя и кукурузы, что стало настоящим прорывом текущего 2023/24 сельхозсезона.

Мы диверсифицируем не только рынки сбыта, мы диверсифицируем номенклатуру поставляемой сельхозпродукции, приучая мировой рынок к мысли, что Россия - это не только мировой лидер по экспорту пшеницы, но и надежный поставщик других зерновых и зернобобовых культур.

- Вы ранее говорили, что на пути российского зерна на мировой рынок удалось преодолеть наиболее острую фазу скрытого санкционного давления. Какие препятствия еще остались? Как они преодолеваются? Как изменились торговые стратегии компаний за последнее время?

- Не хотел раскрывать торговые практики наших экспортеров и призываю журналистское сообщество поменьше затрагивать эту тему. Дело в том, что подобные публикации становятся ценной наводкой для наших конкурентов, а именно недобросовестная конкуренция, как мы считаем, является одной из основных причин появления скрытых санкций.

Геополитическая напряженность позволяет маскировать политическими лозунгами коммерческий интерес к "отмене" российского зерна. Ведь, помимо нашей доли рынка, конкуренты получают приятным бонусом и завышенные цены из-за сокращения предложения зерна на мировом рынке. Это едва не привело к гуманитарной катастрофе для некоторых нуждающихся стран в 2022 году, когда цена тонны пшеницы на рынке превысила $400. Международные организации, призванные бороться с мировым голодом, тогда практически расписались в своей беспомощности, впав в ступор или заняв откровенно антироссийскую позицию, фактически присоединившись к сомнительной кампании по "отмене" российского зерна. Только прямое вмешательство офиса генерального секретаря ООН позволило стабилизировать ситуацию. Решающую роль в этом сыграли усилия наших МИДа и Минсельхоза.

Острая фаза скрытого санкционного давления, действительно, преодолена, но проблемы не исчезли. Они остались, в первую очередь, в финансово-банковском секторе, где наши возможности серьезно ограничены банковским оверкомплаенсом и отсутствием доступа к торговому финансированию.

Кроме того, мы рассчитывали на поддержку государства в переводе наших экспортных операций в рублевую зону, но она ограничилась решениями в сфере упрощения открытия рублевых спецсчетов для наших зарубежных потребителей, оставив за скобками вопрос организации их финансирования, как это делают наши конкуренты.

- На недавнем форуме по биржевой торговле продукцией АПК было прямо заявлено, что пока механизм перевода внешней торговли в этой сфере в рубли "не получил апробации". Как сдвинуть этот процесс?

- Да, административно конструкция создана, подписан указ президента о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции. Он предусматривает открытие специальных рублевых и валютных счетов типа "З" и ведение расчетов по ним.

Но для перехода на экспорт за рубли требуется политическое решение с адаптацией нормативной базы. Кстати, мировой рынок ожидал такого решения после подписания президентского указа о спецсчетах типа "З", резкой критики подобной идеи мы не заметили, поскольку все прекрасно понимают, в какой ситуации мы находимся.

Чтобы этот механизм заработал, надо на основе адаптации нормативной базы создавать систему мотивации для наших покупателей. Ее главным инструментом могли бы стать целевые кредиты в рублях на покупку российской сельхозпродукции. При этом я не исключаю, что в результате подобного, достаточно радикального решения, мы можем лишиться части наших импортеров, у которых может отсутствовать встречная политическая воля. И на примере некоторых стран, прекративших закупки российского зерна, мы это уже видим.

Но главное - и это хочу подчеркнуть - рубли, выделенные в качестве кредитов покупателям российского зерна, полностью останутся в российской экономике и будут стимулировать развитие отечественного АПК.

Кроме того, мы повысим лояльность наших потребителей, которая в свете перспектив принятия конгрессом США No Russian Agriculture Act будет далеко не лишней для сохранения внешних рынков сбыта. Фактически ведь речь идет о запуске новой кампании по "отмене" российского зерна и другой сельхозпродукции, только более изощренным способом - не прямыми запретами и подножками, а финансовыми поощрениями покупателей.

Есть, к примеру, информация, что в ходе переговоров со странами, импортирующими российское зерно, нет призывов прекратить его закупки. Считается, что это как-то негуманно. Но вполне гуманно выглядит ситуация, когда им предлагают - купите у нас дороже, мы вам просубсидируем закупки. Гуманно выглядят и обещания финансировать переработку пшеницы там, где она экономические не очень выгодна.

Это совершенно другие измерения, но по факту - те же дискриминационные меры. Они просто модифицируются, они живут, они не статичны.

Если мы потеряем экспортные рынки, наша аграрная машина рискует на полном ходу врезаться в новые барьеры и ограничения.

Вообще же, возвращаясь к вопросу о процессе перехода на расчеты в нацвалютах, надо сказать, что он носит неоднозначный характер из-за требования обязательной продажи валютной выручки. С нашими международными партнерами мы торгуем в традиционных валютах, прибегая к конверсии в нацвалюту только на этапе перевода средств в Россию. Эта конверсия зачастую является единственным доступным механизмом получения экспортной выручки на российские счета. При этом тендерные практики некоторых государств предусматривают отсрочку оплаты на сроки, превышающие нормативы по продаже валюты.

Появляется необходимость привлекать дополнительные средства для своевременной продажи валютной выручки. Это ложится дополнительным финансовым бременем на экспортера, которое он вынужден закладывать в закупочные цены на внутреннем рынке.

- В последнее время значительно вырос интерес к сотрудничеству со странами Африки. Какую долю они занимают сейчас в экспорте российского зерна и как прогнозируете ее в будущем?

- Африка - перспективный, но неоднородный континент. Есть страны Северной Африки, которые традиционно являются нашими крупными покупателями. При этом те же страны входят в макрорегион MENA, который является крупнейшим потребителем российской зерновой продукции. Другой частью континента является Африка южнее Сахары, менее однородная по потребительским предпочтениям и платежеспособному спросу.

Мы аккуратно развиваем сбыт в эти страны, фокусируясь на платежеспособных партнерах, зачастую играющих роль региональных хабов, которые закупают зерно и производят муку для потребителей сразу нескольких стран. Речь идет о поставках крупнотоннажным флотом, а количество покупателей таких крупных партий существенно ограничено.

- Видите ли перспективы увеличения поставок зерна в такие страны, как Китай и Индия? В свое время вы оценивали их довольно сдержанно. Изменилась ли позиция?

- Китай и Индия - это крупнейшие производители зерна в мире, более крупные, чем Россия. Их доля в мировом производстве зерновых превышает 30%. При этом количество населения в обеих странах настолько велико, что им не хватает собственного производства.

Рассуждая о перспективах поставок в эти страны, надо хорошо понимать их политику в сфере продовольственной безопасности, а также фитосанитарного и карантинного контроля. Кроме того, в обеих странах сильно развита система протекционистских мер в пользу национальных сельхозпроизводителей, поскольку именно внутреннее производство является для них ключевым элементом продовольственной безопасности.

В этой связи мы не питаем иллюзий о расширении поставок пшеницы, за редкими, даже, возможно, разовыми исключениями. Для рынка Индии, например, триггером могут стать последствия экстраординарных климатических явлений, которые страна испытывает несколько последних лет. От этого тают государственные резервы, которые активно используются для стабилизации внутренних цен.

Для рынка Китая таким событием может стать дальнейшее политическое сближение наших стран. Напомню, Китай ведь так и не открыл свой рынок для поставок озимой пшеницы из России. Из-за этого мы не можем начать массовые поставки флагманского продукта российского агроэкспорта, каким является эта пшеница.

Поставки яровой пшеницы носят характер приграничной торговли и исчисляются в лучшем случае сотнями тысяч тонн, абсолютно не отражая потенциал наших торговых отношений.

- Судя по прогнозам экспорта на новый сельхозгод, РФ останется мировым лидером на рынке пшеницы. Но в последнее время активно растет и экспорт зернобобовых культур. Российский горох, к примеру, буквально ворвался на продрынки многих стран. С чем связываете такой успех этих культур на мировом рынке? Только ли с тем, что наш экспорт переориентировался на страны, где этот продукт традиционно и в большом объеме входит в рацион питания?

- Стремительный взлет экспорта гороха - это результат прямого диалога с нашими потребителями в рамках мероприятий зерновой дипломатии. Развивая прямые контакты, мы лучше узнали их потребности и определили перспективные культуры для экспортных поставок.

И Китай, и Индия имеют многовековую культуру потребления богатых белком зернобобовых как в вегетарианском рационе, так и в качестве бюджетной альтернативы мяса. Желтый горох стал флагманом экспорта растениеводческой продукции в эти страны. Объем поставок гороха в Китай приблизился к 1,5 млн тонн, в Индию - около 250 тыс. тонн.

Успешные поставки этой культуры на азиатские рынки стали серьезным мотиватором для наших аграриев к диверсификации севооборота. Помимо гороха, мы рассчитываем на расширение производства и других зернобобовых культур, в первую очередь нута и чечевицы, а также сои.

- Союз выступил инициатором создания зерновой биржи БРИКС. Это предложение было поддержано президентом, официально представлено партнерам по объединению. Как сейчас развиваются события? Есть ли реальные сдвиги в сторону создания такой площадки? Когда она может заработать и как может изменить позицию РФ на мировом рынке зерна?

- Зерновая биржа БРИКС - многообещающий проект с емкостью рынка только в объеме физических поставок под $90 млрд в год. Если расширить номенклатуру до всего спектра soft commodities и добавить объемы торговли производными продуктами, то речь может идти о рынке порядка триллиона долларов.

Было бы узко и некорректно трактовать проект создания биржи исключительно в контексте поставок зерна из России. Наши партнеры по БРИКС - крупнейшие экспортеры соевых бобов и кукурузы. В пример можно привести Бразилию. Индия - крупнейший поставщик риса.

При этом Китай - ведущий импортер соевых бобов и один из крупнейших покупателей кукурузы, ячменя и пшеницы. Синергия для всех перечисленных стран сильна, поэтому проект надо развивать по всем перечисленным направлениям. Процедурное обсуждение на площадке БРИКС уже запущено, собираются мнения стран-участниц блока.

Надеюсь, что к саммиту БРИКС в Казани, который запланирован на октябрь этого года, принципиальное решение будет принято.

- Как оцениваете уровень биржевой торговли зерном в РФ? Можно ли сказать, что с запуском расчетного фьючерсного контракта на индекс пшеницы произошли реальные сдвиги в этой сфере? И когда можно ждать запуска экспортных биржевых торгов?

- Развитие сектора биржевых тендерных закупок крупнейшими экспортерами - уже состоявшаяся история успеха. Объем биржевых закупок исчисляется миллионами тонн. Пока еще остается недооцененной роль биржевых фьючерсов для страховки от волатильности цен, но это вопрос времени и активности биржи и закупщиков в просвещении аграриев.

Кстати, в проекте пока участвуют только экспортеры. Очень хотелось бы увидеть и крупных переработчиков, и мукомолов. Их участие в прозрачных биржевых закупках добавит стабильности в ценообразование на региональных рынках.

Думаю, этот аспект будет интересен и антимонопольной службе. Ведь зачастую внутренние покупатели пытаются извлечь необоснованную выгоду из экспортных ограничений, занижая закупочные цены на местах. А это ведет к искажению конкурентной среды. Биржевые тендеры - отличное решение для формирования справедливых цен во всех регионах России.

Что касается экспортных торгов за рубли, то, как уже говорил, доступность рублевого финансирования для наших покупателей - это неотъемлемая часть проекта. Пока не будет решен вопрос по финансированию, говорить о запуске экспортных торгов преждевременно.

- Как реализуется идея создания собственного флота для экспорта зерна? Какие механизмы финансирования прорабатываются?

- В целом, экспортеры зерна прошли острую фазу дефицита флота. Большинство из них нашли надежных партнеров. Отечественное судостроение поможет нам совершить качественный скачок в обновлении флота. Мы готовы ждать материализации отечественных проектов.

Оптимальным механизмом финансирования приобретения отечественных судов мог бы стать лизинг от "Росагролизинга", ведь по сути речь идет о специализированном флоте для нужд зернового комплекса.

- Продолжаются дискуссии по поводу экспортной пошлины на зерно и экспортной квоты. Может ли положить ей конец тот факт, что сбор зерна в этом году, а, соответственно, и экспортный потенциал прогнозируются существенно ниже, чем в предыдущие два года? Тем более часть посевов пострадала от майских заморозков.

- В дискуссии по поводу экспортных пошлин уже давно пора поставить точку. Мы не видим предпосылок для их отмены. Государство вводило пошлины не для стимулирования экспорта, а для стабилизации цен на внутреннем рынке. Инструмент показал свою эффективность.

Любые дальнейшие дискуссии на эту тему только рождают ложные ожидания и дестабилизируют рынок. А нам нужна стабильная ситуация, чтобы осуществлять долгосрочное планирование.

Сейчас речь может идти разве что об адаптации формулы к началу нового сезона, как об этом заявлял Минсельхоз.

Параметры изменений базовой цены, или цены отсечки, обсуждаются, но окончательного решения пока нет. Либо оно будет принято, либо формула расчета экспортных пошлин останется без изменений, и мы войдем в новый сезон с отсечкой в 17 тыс. рублей за тонну. В сегодняшней ситуации это не лучший вариант для аграриев.