Ольга Любимова: у нас нет необходимости вводить дополнительные меры для борьбы с пиратским показом фильмов

Министр культуры РФ рассказала о ситуации с пиратским прокатом, о переосмыслении киноклассики и о борьбе с мошенниками, использующими "Пушкинские карты"

Ольга Любимова: у нас нет необходимости вводить дополнительные меры для борьбы с пиратским показом фильмов Фото: Пресс-служба

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Об эффективности мер борьбы с нелегальным прокатом фильмов в российских кинотеатрах и о количестве возбужденных в отношении них дел, о фильмах, возрождающих классические сюжеты в новой оболочке, и о том, как культура помогает преодолевать политические барьеры, в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Ольга Борисовна, после ухода из РФ ряда зарубежных прокатных компаний некоторые кинотеатры продолжили показ их фильмов без прокатного удостоверения. Может ли быть ужесточено действующее законодательство для борьбы с пиратским прокатом фильмов? Какие новые меры могут появиться? Планируется ли создать новую систему штрафов для борьбы с таким показом фильмов или ужесточить наказание? Были ли уже случаи закрытия кинотеатров из-за показа пиратского контента?

- За прошлый год было возбуждено 134 таких дела, штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Действующее законодательство позволяет регулировать ситуацию с прокатом, у нас нет необходимости дополнительно что-то вводить.

Намного интереснее, если вы обратили внимание, то, как бизнес самостоятельно регулирует данную ситуацию.

Для министерства культуры был очень интересен тот факт и сам прецедент, когда Ассоциация кинопрокатчиков России обратила внимание, в первую очередь, не на крупные сети, а именно на частные или принадлежащие индивидуальному предпринимателю, которые, как правило, грешат пиратским контентом. Они обратили внимание, что в случае, если в определенные значимые для нашей страны, а порой просто экономически важные для нашего бизнеса даты возникнет какой бы то ни было альтернативный пиратский контент, то наши кинопродюсеры вынуждены будут просто отбирать ключи и забирать большие, кассовые, популярные российские картины, что, конечно, приведет к прямым убыткам.

Очень интересно, как параллельно с тем, как работает действующее законодательство, работает российское кинопроизводство. За возможность показывать российское кино и лицензионный продукт - потому что помимо российского кино присутствуют фильмы из разных стран, получающие прокатное удостоверение, если они соответствуют критериям - все готовы биться до победного.

- Может ли сегодня культура помочь преодолеть политические барьеры?

- Как показали прошедшие два года, отказаться от российской культуры хочет не мир, а лишь небольшая часть политических элит стран Запада, которые считают, что таким образом "наказывают" Россию, хотя в конечном итоге лишь обкрадывают собственных граждан. В остальном же отечественная культура остается востребована.

Россия всегда выступала и будет выступать за углубление дружеских связей. Мы открыты для всего мира, и мир отвечает нам взаимностью.

Мы продолжаем проводить наши крупномасштабные международные проекты: "Русские сезоны" и Дни духовной культуры, фестивали российской культуры, Недели российского кино, мероприятия диалогового формата для деятелей культуры. Среди крупных проектов в 2024 году, конечно же, стоит выделить крупномасштабные Годы культуры Россия - Китай и Год культурных обменов и туризма Россия - Таиланд.

"Русские сезоны" впервые посетят Латинскую Америку - Бразилию. Также нас ждут культурные мероприятия в рамках председательства России в СНГ и БРИКС.

- Если посмотреть на последние премьеры и фильмы, достаточно большая часть из них - ремейки, возрождение классики в новой оболочке: "Чебурашка", "По щучьему велению", "Бременские музыканты" и "Летучий корабль". По вашему мнению, не является ли это неким кризисом и отсутствием новых идей у индустрии? Когда нам ждать новых идей?

- Детско-семейное кино основано порой даже не на легендарных мультфильмах или фильмах, а на книгах. Если мы возьмем, например, "Сто лет тому вперед", мы вспомним Кира Булычева. И нам очень важно было, с какой любовью, невероятной ответственностью и трепетом авторы отнеслись к этой книге, заручившись поддержкой правообладателей, родственников, что очень важно, но при этом полностью переосмыслив произведение. Книгу для нашего поколения абсолютно знаковую, а для поколения наших детей - уже нет. Совсем не много современных ребят, которые были в таком восторге от Алисы, от миелофона, от всех тех приключений, не многие знали о роботе Вертере. А мы знаем, что Кир Булычев был абсолютно культовым писателем не только для подростков и детей, но и для взрослых.

Честно говоря, я лично в этом кризиса не вижу. На питчингах есть возможность посмотреть рабочие материалы, например, проекта "Буратино", и я отмечаю, насколько творчески коллеги подходят к переосмыслению этой книги. В общем-то, Алексей Толстой немножко переосмыслил произведение, созданное Карло Коллоди "Пиноккио". И мы видим это уже в течение нескольких веков, как к великим сюжетам мы возвращаемся вновь и вновь. Поэтому я бы, скорее, сказала, что удачные проекты в кино - это все-таки проекты, созданные по классическим произведениям.

Создатели тех же "Бременских музыкантов" столкнулись с тем, что в самом мультфильме или в классической сказке Шарля Перро сюжета примерно на 25 минут. Поэтому родилась предыстория. А есть такие выдающиеся книги, как "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, в которой столько событий, что их невозможно набить в один фильм. Как говорят авторы фильма, мы получим цикл, который, мы надеемся, от серии к серии будет не менее популярным. Да и "Чебурашка", на самом деле, что в нем похоже на тот анимационный фильм или на ту книжку Эдуарда Успенского, которую мы любили в детстве? Ничего, только имена героев, на самом деле. И продюсеры компании Yellow, Black and White из-за большой народной любви к Чебурашке столкнулись с претензиями. Все спросили: "А где крокодил?"

Конечно, это не отменяет того, что снимается ряд серьезных исторических картин, например, про Петра Первого. Они не созданы по серии книг ЖЗЛ и не пересняты по великим историческим фильмам. Это совершенно самостоятельное произведение. Мы видим большой интерес российских продюсеров к теме фантастики, и мы видим, как аккуратно продюсеры пытаются работать с этим жанром, чтобы предугадать, как сложатся отношения с зрителем. Мы видим, как по-разному российские зрители воспринимают комиксы, попытки создать наш отечественный комикс.

Параллельно мы все бьемся за новых сценаристов - в Фонде кино в программе "Автор", в индустрии, во ВГИКе, в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Мы все ищем новые имена и верим, что за таким осмыслением и возможностью снять большое кино по известному программному произведению последуют абсолютно самостоятельные, уникальные проекты.

- Со старта программы "Пушкинская карта" в ее правила вносились изменения, в том числе и для борьбы с мошенничеством. В частности, министерство заявляло о том, что будет блокировать карты нарушителей правил программы. Сколько карт было заблокировано? После введения новых правил снизилось ли число противоправных действий в отношении программы?

- Я знаю цифру и сознательно ее не назову. Как в школе классная руководительница, которая говорит: "Кто получил двойки, тот знает". Их много, и карт у них нет. Если вы помните, мы несколько раз последовательно выступали и говорили: "Дружок дорогой, пожалуйста, прекрати жульничать". Мы обращались официально, мы информировали благодаря нашим коллегам из Минцифры индивидуально. Но в какой-то момент вы понимаете, что любые формы предупреждений перестают работать, если за ними не последуют меры.

Это несколько тысяч человек, достаточно ощутимое число людей, которые были наказаны и на целый год лишились возможности пользоваться "Пушкинской картой". Мы не наказываем навсегда, потому что мы понимаем: кто не ошибался в 14 лет, кто не делал глупостей в 16 лет. Те, кто пробовал обналичить "Пушкинскую карту" или продать билет взрослому человеку, а самому не пойти в театр или в музей, на целый год лишились возможности пользоваться ею. Мы анализируем и в каких-то вещах ужесточаем контроль и процессы. И я очень рада, что к нам подключились наши коллеги из ВКонтакте, которые очень помогают и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества контента.

Ведь на нас обижаются не только ребята, которые пытались провести разного рода манипуляции с "Пушкинской картой", но ряд частных учреждений культуры, которые обращались в министерство с вопросом о том, почему их не берут в программу. Очень жесткие критерии, это просветительская программа. Есть замечательные ребята, которые занимаются развлекательными квестами, организовывают различного рода шоу, развлекательные программы, мы очень рады, что это есть. Но по сути это не имеет отношения к просветительской программе, созданной по поручению президента РФ. Это не отменяет того, что мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу увеличить и количество пользователей, и количество мероприятий, и количество учреждений культуры.

У нас сейчас более 11,5 тысяч учреждений культуры, которые участвуют в "Пушкинской карте". А мы перед собой ставили задачу присоединить 5 тыс. учреждений. Знаете, как мы боялись за наши замечательные краеведческие музеи, как они перейдут на онлайн, как они заведут себе личный кабинет на портале "Культура.РФ", как они зарегистрируют свои мероприятия, докажут двум экспертным советам - региональным и федеральным, что они имеют право участвовать в программе? Докажут. Потому что если люди хотят работать, хотят больше посетителей в своих музеях, на своих спектаклях, все возможно.