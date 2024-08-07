Израиль: грядет война, а сил хватит?

Научные сотрудники Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им Примакова Людмила Самарская и Станислав Лазовский о новом витке ближневосточного конфликта

Израиль: грядет война, а сил хватит? Фото: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На Ближнем Востоке в очередной раз появилась угроза большой войны. После убийства высокопоставленного хамасовца Исмаила Хании и одного из командиров "Хезболлы" Фуада Мохсена Шукра обстановка там накалилась до предела.

О позиции Израиля в новом надвигающемся конфликте беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с научными сотрудниками Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН кандидатом исторических наук Людмилой Самарской и Станиславом Лазовским.

Попытка уйти от внутренних разногласий?

Корр.: Оба были убиты не в Секторе Газа, где продолжаются бои ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС, а на территории Ливана и Ирана. После апрельского обмена ударами между Израилем и Ираном казалось, что наступает период подготовки к серьезным переговорам по положению в Газе и напряженность между Израилем и Ираном, а, соответственно, и во всем регионе стала медленно снижаться.

И вдруг резкая активность израильских военных и спецслужб по уничтожению самых высокопоставленных деятелей шиитской группировки "Хезболла" и ХАМАС. В результате перед Израилем замаячила возможность войны на два фронта: в Газе и на севере, на территории Ливана. Но дело осложняется угрозами Ирана и других иранских прокси мощно наказать Израиль за убийство в Тегеране руководителя Политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В чем причина столь неожиданной активизации спецслужб Израиля? Внутри правящей группировки наметились сильные противоречия и таким образом попытались не допустить разлад?

Самарская: Оба убийства, о которых идет речь, как и постоянная перестрелка на границе Израиля и Ливана, с точки зрения Израиля – это прямое следствие войны с ХАМАС и, соответственно, постоянных атак "Хезболлы" против израильской территории. Надо понимать, что в логике Израиля ХАМАС и всего его представители – это террористы, это враги государства Израиль, и их не должно существовать. Как? Любыми путями. И если они могут их таким образом достать, то они это делают.

Ликвидация военного лидера "Хезболлы" в Ливане – это ответный шаг за обстрел, в ходе которого погибли дети в друзской деревне на Голанских высотах (перешли под израильский контроль в результате Шестидневной войны в 1967 году, де-факто аннексированы в 1981). Подобные точечные удары Израиля в целом неоднократно наносились в ходе нынешнего раунда противостояния (как и в рамках предыдущих эскалаций). В этом смысле все эти акты укладываются в логику действий Израиля.

Что касается внутриполитических противоречий, то никаких новых столкновений там не намечалось (кроме вопроса о призыве ультраортодоксов, однако это с ликвидациями не связано), и вообще они в последнее время стали привычным делом. Безусловно, Биньямин Нетаньяху находится под давлением своих крайне правых партнеров – это факт, но оно было и до этого. Они последовательно выступают за применение более жестких методов в борьбе с противниками. Но и этот фактор существует уже в течение длительного времени, он отнюдь не нов. Соглашусь, что в данном случае это и явный шаг для премьер-министра, чтобы заработать политические очки.

Но все же в данном случае ликвидация – это скорее использование появившейся возможности и, вероятно, способ оказания давления на ХАМАС в рамках переговорного процесса (хотя его эффективность в этом смысле, безусловно, дискуссионна). Уничтожение Хании на территории Катара (где преимущественно находятся лидеры политического крыла движения ХАМАС) привело бы к сложным политическим последствиям для Израиля, поскольку Катар – медиатор, он способствует переговорам. А с Ираном у Израиля и без того крайне напряжённые отношения. Вероятно, так думали организаторы этой операции. Ликвидация Хании в Тегеране – это, безусловно, помимо знака ХАМАС и его руководителям, ещё и предупреждение Ирану о том, что у Израиля есть подобные возможности.

Поэтому искать их причину в разладе внутри правящей группировки в еврейском государстве не стоит.

На самом деле, действия израильских спецслужб (официально они не взяли на себя ответственность за эту ликвидацию, но и не отрицали её) соответствуют общей логике военной борьбы с ХАМАС. Это можно рассматривать как попытку таким образом сдерживать своих противников. Ликвидация члена "Хезболлы" была ограниченным ответом, направленным на предотвращение, как предполагают в Израиле, какой-то более серьезной военной эскалации.

Цель убийств – срыв переговоров?

Корр.: Тогда можно подозревать, что убийство Хании, как политического, а не военного лидера ХАМАС и как человека, который вел с Израилем переговоры о прекращении войны в Газе, – это действие, направленное на срыв переговоров?

Самарская: Дело в том, что для Израиля вся организация ХАМАС, а не только ее военное крыло, террористическая. Поэтому, с его точки зрения, все ее представители, даже политического крыла, – члены террористической организации и принципиальные противники Израиля.

К тому же именно при руководстве Исмаила Хании в середине нулевых годов ХАМАС пришел к власти в Газе. Сначала они пришли при помощи выборов, затем между палестинскими группировками произошёл вооружённый конфликт, в результате которого ХАМАС фактически выгнал своих политических оппонентов — ФАТХ — из Сектора Газа. У ХАМАС есть военное и политическое крыло, но цели у них все равно общие, хотя достигаться могут разными путями. И с израильской точки зрения, принципиальной разницы между ними нет.

А сил экономических и людских хватит?

Корр.: Перед Израилем, грубо говоря, замаячила война на два фронта. Вероятно, израильское руководство считает, что напряжение израильских ресурсов, не только экономических, но и, естественно, человеческих, будет не столь обременительным, чтобы стать опасным для его существования? Израильское экспертное сообщество, по-моему, придерживается другого мнения. Чаще всего высказывается предупреждение, что война на северном фронте в данный момент не в израильских интересах. Они признают, что в принципе эту проблему нужно будет решать, но не сейчас: сначала нужно закончить дела на южном фронте: боевые действия в Газе.

Лазовский: В первую очередь Израиль естественно рассчитывает на значительную помощь США, без которой, я уверен, экономика страны не выдержит такого напряжения. Естественно, Израиль рассчитывает и на помощь других союзников.

Помощь помощью, но все равно возможная война приведет к значительному увеличению затрат и сокращению прироста ВВП, увеличится дефицит государственного бюджета. Но в целом с помощью союзников экономика Израиля сможет выдержать, поскольку она достаточно устойчива.

Корр.: Во сколько обошлась Израилю операция в Газе?

Лазовский: Министерство финансов Израиля оценивает кампанию в Газе на уровне $51 миллиарда, это 10% ВВП страны. Правда, при условии, что война продлится 8-12 месяцев. Однако по различным оценкам Израиль уже потратил 60 миллиардов долларов. Говоря о затратах на новую войну, надо в первую очередь иметь в виду дороговизну средств дальнего поражения и ракет для системы "Железный купол".

Корр.: А какие суммы выделяли США в помощь Израилю за эти два года?

Лазовский: США уже выделили $14 миллиардов, но это покрыло только часть расходов. Дефицит государственного бюджета Израиля, тоже по данным министерства финансов, до начала кампании в Газе составлял 0,3% ВВП. Надо сказать, что после начала войны прогнозы их финансистов значительно изменились, и к концу 2024 года дефицит составит 6%. Отношение внешнего долга к ВВП вырастет с 60% до 70%. Инфляция в Израиле находилась на низком уровне: примерно 1-1,5%. Сейчас, по данным ЦБ страны, она составляет 2,9%. Ключевая ставка находилась на уровне 0,5%. Сейчас она составляет 4,5%. Соответственно, это тоже будет влиять на экономику, подорожают кредиты, жизнь станет дороже. К этому еще прибавить надо и призыв на военную службу резервистов – их около 360 000 военных.

Кор.: Это может вызвать дефицит рабочей силы?

Лазовский: Конечно. Но будет также ощущаться нехватка рабочей силы и в результате пока действующего запрета на работу в Израиле палестинцам с Западного берега реки Иордан. А это в первую очередь может привести к падению строительной отрасли, и не только самого строительства, но и затронет смежные отрасли, связанные со строительством. Чтобы восполнить экономические потери, вероятно, палестинцы получат разрешение работать, но только если не будет никаких провокаций уже на Западном берегу. Сейчас обстановка там, однако, крайне напряжённая: регулярно происходят теракты, а потому ослабление ограничений в ближайшей перспективе маловероятно.

Но и это еще не все. Надо принять во внимание кампанию по переселению людей с юга во временное жильё, которое тоже нужно содержать. Теперь прибавьте затраты на вооружение, производство боеприпасов, и что особенно важно, на содержание "Железного купола".

Вероятно, рост военных расходов не сможет обойтись без увеличения налогов и заимствований. В частности, министерство финансов предлагало увеличить ставку НДС с 17% до 18%, чтобы увеличить пополнение бюджета. В целом, ситуация может дополнительно ухудшить кредитный рейтинг страны, что, правда, не сильно повлияет на уровень помощи США и их союзников, но вместе с тем процентная ставка заимствований увеличится, что приведет к более дорогому обслуживанию долга.