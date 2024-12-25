Геномную регистрацию в миграционном центре Сахарова прошли около 800 тысяч мигрантов

Эти данные совместят с базами МВД и ФСБ и создадут в Москве ID-паспорт мигранта

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Геномную регистрацию в миграционном центре в Сахарове прошли около 800 тысяч человек, благодаря собранным данным и совмещению их с базами МВД и ФСБ в Москвее создается ID-паспорт мигранта, сообщил в Мосгордуме мэр города Сергей Собянин.

"В миграционном центре Сахарова (в рамках) всех обычных системных контрольных мероприятиях мы начали брать геномы. Там сегодня уже около 800 тысяч человек прошли геномную регистрацию, это тоже радикально улучшит поиск преступности, особенно связанных с преступлениями против личности", - сказал он.

Мэр уточнил, что, связав базы данных пограничной службы и МВД, "мы создаем на базе, пока в порядке тоже эксперимента, по сути дела ID-паспорт мигрантов, который будут занесены все данные о нем - и время прохода через границу, получение патента, сдачу экзаменов и трудоустройства, и места работы, и налоги и так далее, с помощью которого правоохранительным органам просто гораздо легче разобраться, что за человек перед ним, не просто тащить его куда-то в кутузку, просто на месте определить".

По словам мэра, проводить такую работу в ручном режиме невозможно, так как "речь идет о сотнях тысяч людей, которые приезжают и уезжают".

"Поэтому нужна такая системная работа с применением самых последних новейших технологий. Я думаю, что это значительно улучшит ситуацию по безопасности в нашем регионе, но и самое главное, уверен, что это будет распространяться не только на Москву, но и на всю страну", - добавил Собянин.

Он напомнил, что по поручению президента Москва вместе с ФСБ и МВД проводит пилотный проект, в рамках которого создается системы въездного контроля в московском транспортном узле и в аэропортах столицы.

"И сегодня приезжающие из любой страны должны проходить биометрический контроль, отпечатки пальцев, фотографирование, которые создают такую оперативную базу данных, которую при этом связали базой данных МВД, пограничников, чтобы сразу же на въезде видеть, что за человек к нам едет, есть ли у нас к нему претензии, совершал ли он преступления и так далее. И контролировать, соответственно, его выезд, и, если он въехал, но не выехал в положенное время или не зарегистрировался, найти этого гражданина", - уточнил Собянин.