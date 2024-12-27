Мэрия Москвы призвала обойтись без новогодних фейерверков и салютов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы рекомендовали жителям и гостям города отказаться от запуска пиротехники в новогодние каникулы в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием.

"Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок", - заявили в городском Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Некачественные или неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам, напомнили в мэрии. Наиболее частые травмы от пиротехники - повреждения конечностей, ожоги и контузии. Так как большинство фейерверков содержит высокотоксичные вещества, можно получить не только ожоги дыхательных путей, но и общее отравление газом и взвешенными частицами, предупредили чиновники.

"За нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности гражданам грозит штраф. В случае чрезвычайного происшествия, повреждения имущества или причинения вреда человеку его сумма увеличивается втрое", - напомнили в мэрии.