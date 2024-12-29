На Западе Москвы произошел пожар в многоэтажке

Погиб человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Западном административном округе столицы загорелась квартира в многоэтажном доме, есть погибший, сообщили в МЧС России по Москве в воскресенье.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений, происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир 17-этажнего жилого дома на площади 5 кв. м. В результате пожара погиб 1 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар потушен, к борьбе с огнем привлекались 22 спасателя, было задействовано семь единиц техники.