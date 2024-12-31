Снегопад в Москве продолжится до вечера

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Усиление снегопада может произойти в Москве в ближайшие часы, сообщили во вторник в комплексе городского хозяйства столицы.

"Интенсивные осадки сохранятся до 15:00-16:00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Также уточняется, что в 10:00 проведено механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторен по мере выпадения осадков.