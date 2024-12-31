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Уходящий год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений

Уходящий год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Текущий год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, сообщила пресс-служба Московского государственного университета со ссылкой на метеорологическую обсерваторию при вузе.

"Средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 °С (предыдущий рекорд составлял 8,0 °С и был отмечен в 2020 году)", - говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба, лишь два месяца - январь и май были холодными; остальные десять месяцев 2024 года оказались значительно теплее обычных значений в те месяцы.

Особенно жарким выдался сентябрь: в среднем за месяц температура составила 17,9 °С, что на 5,7 градуса выше сентябрьской климатической нормы. Таким образом, сентябрь стал рекордно жарким сентябрем за всю историю метеорологических наблюдений. Кроме того, сентябрь 2024 года выдался рекордно солнечным (продолжительность солнечного сияния достигла в этом месяце 263 часа) и почти рекордно сухим (количество осадков составило лишь 9,6 мм).

Предыдущий рекорд наибольшей среднемесячной температуры в сентябре для Москвы, продержавшийся около 180 лет, был отмечен в 1847 году.

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В течение 2024 года в Москве, по данным обсерватории, были обновлены восемь рекордов максимальной температуры для отдельных дней: 29 февраля, с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября.

Как отмечает пресс-служба, "девять раз в году было отмечено другое опасное явление - сильной жары, когда максимальная температура достигла или превысила тридцатиградусную отметку: это произошло во все дни с 29 июня по 5 июля, а также 14 и 15 июля. Опасное явление аномально холодной погоды наблюдалось всего один раз: со 2 по 8 января. Опасное явление сильного мороза, то есть тридцатиградусные холода, не отмечались в Москве уже 19 лет".

Наибольшая температура воздуха в 2024 году в Москве была 4 июля и составила 33,1 °C; наименьшая температура была отмечена 4 января: минус 24,9 °С, информирует пресс-служба МГУ.

Москва МГУ
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