В Москве в новогоднюю ночь родились 28 мальчиков и 32 девочки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Москве в новогоднюю ночь родились 60 детей - 28 мальчиков и 32 девочки, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

"Последним в 2024 году родился малыш в перинатальном центре ГКБ №31 им. Савельевой, ребенок, чей вес составил 4140 грамм, совсем чуть-чуть, всего 16 минут, не дотерпел до боя курантов. Первым в 2025 году, в 00:09, родился малыш весом 3380 грамм, роды приняли в роддоме №1 при ГКБ им. Иноземцева", - рассказала она.

Все новорожденные сейчас отдыхают со своими мамами, об их самочувствии и здоровье заботятся опытные акушеры, медсестры и врачи.

"В столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, разработанный при участии ведущих профильных специалистов. В рамках него в структуре многопрофильных стационаров открываются Центры женского здоровья, современные специализированные клиники для оказания качественной и доступной помощи женщинам, которые теперь могут получить широкий спектр лечебно-диагностических процедур в одном месте", - сказала Ракова.

"Кроме того, были внедрены первый клиентский путь ведения беременности. Также для жительниц столицы и московской области в сентябре этого года запустили уникальную программу по поддержке репродуктивного здоровья. Это специальный комплекс обследований и процедур, которые помогут женщинам спланировать беременность: узнать свой запас яйцеклеток и определить, насколько организм способен к зачатию. При необходимости можно будет воспользоваться дополнительными репродуктивными технологиями", - подчеркнула заммэра.

Она сообщила, что во всех роддомах департамента здравоохранения Москвы родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке, в этом им помогают сотрудники центров госуслуг "Мои Документы".

Помимо оказания помощи на всех этапах, мамы в подарок получают необходимый набор для новорождённого, в комплект которого входит 44 предмета, уточнила Ракова.

В 12 детских стационарах, роддомах и перинатальных центрах столицы мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации, что позволяет им подключить видеонаблюдение за кроваткой их ребенка, если он находится в отделении реанимации и патологии.

"Чтобы получить доступ к видеонаблюдению, необходимо воспользоваться электронной медицинской картой на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Для подключения мамам нужно обратиться к заведующему отделением или лечащему врачу, который примет решение о начале трансляции, а также открыть доступ к ЭМК, если этого еще не сделано. Кроме того, мамы смогут предоставить временный доступ к онлайн-трансляции другим членам семьи", - добавила Ракова.