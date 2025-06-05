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В мэрии Москвы сообщили о сокращении младенческой смертности за 10 лет в 2,5 раза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила "Известиям" о крайне низком коэффициенте младенческой смертности - 3,3 на тысячу новорожденных.

"На сегодняшний день в Москве мы имеем крайне низкий коэффициент младенческой смертности - 3,3 на тысячу новорожденных. Это лучшие мировые стандарты. За десять лет младенческая смертность в городе сократилась в 2,5 раза, 99% детей с низкой массой тела сейчас выживают, подавляющее большинство детей с экстремальной низкой массой тела - 500-600 граммов - выживают", - сказала она.

По ее словам, в Москве стартовал пилотный проект центров ранней помощи для новорожденных, появившихся на свет раньше срока, с экстремально низкой массой тела или прошедших через критические состояния при рождении. Ежегодно в столице рождается 120 тысяч таких детей, из них примерно 6-7% требуют раннего проактивного наблюдения, добавила Ракова.

"Конечно, медицина сегодня создает все условия, чтобы эти дети могли появиться на свет, и чтобы у них была сохранена жизнь. Но их организм незрелый, под угрозой находятся основные жизненно важные системы. По большинству перинатальных патологий, если вовремя начинать заниматься этими детьми, можно помочь ребенку уже к году жизни достичь по уровню развития своих более здоровых сверстников. Здесь очень важно не упустить ни одного дня. Как раз центры ранней помощи и будут заниматься помощью таким детям", - пояснила заммэра.

Проект центров ранней помощи московские власти запустили в порядке апробации. "Надеемся, что с 1 сентября мы запустим его в полном объеме", - отметила Ракова.

Заммэра сообщила, что в роддоме каждой маме, у которой родился ребенок из группы перинатальных рисков, предлагают закрепиться за одним из четырех центров ранней помощи, открытых на базе крупных многопрофильных больниц. Ребенка будет вести команда неврологов, кардиологов, неонатологов, хирургов.

"Также в проекте мы откроем 16 центров развития. К медикам присоединяются работники социальной защиты и образования - психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по физкультуре и соцработники", - сказала она.

Анастасия Ракова Москва
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