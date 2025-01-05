Пригородные поезда на Ленинградском направлении задерживаются по техническим причинам

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) задерживаются по техническим причинам, некоторые поезда отменены, сообщила в воскресенье пресс-служба ОЖД.

"В настоящее время по техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда (в том числе МЦД) Ленинградского направления в сторону станции Зеленоград-Крюково, максимальное время задержки составляет 1 ч 27 мин. Некоторые поезда отменены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники предпринимают меры для восстановления движения и сокращения времени опоздания поездов.

"Денежные средства за проезд будут возвращены пассажирам", - добавили в пресс-службе.