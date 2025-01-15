Более 20 тыс. водителей такси в Москве успешно прошли аттестацию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Свыше 20 тыс. таксистов, работающих на территории Москвы, успешно прошли аттестацию на знание правил работы в такси, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

В дептрансе напомнили, что в настоящее время аттестацию можно пройти добровольно, а с 1 марта 2025 года она станет обязательным требованием.

Начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента Сергей Алексюк уточнил, что аттестация проводится в виде теста, который состоит из 10 вопросов. На тест отводится 20 минут, для успешного прохождения аттестации необходимо набрать восемь положительных ответов.