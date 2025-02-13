В Москве и Подмосковье аттестацию прошел каждый третий таксист

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области отметку о прохождении аттестации на знание правил работы получил уже каждый третий водитель такси, сообщил столичный департамент транспорта.

"Каждый день в Москве работают более 100 тысяч водителей такси, которые перевозят свыше 1,7 млн пассажиров. Мы видим, что каждый третий водитель уже успешно прошел аттестацию на знание правил работы в сервисе", - говорится в сообщении.

Пока аттестацию можно пройти добровольно, однако с 1 марта водители, которые не сдали тестирование, будут отключены от заказов до момента успешной сдачи теста.

Дептранс напоминает, что тест можно сдать онлайн в личном кабинете в системе аналитики работы такси КИС (комплексной информационной системе) "АРТ" или очно в аттестационном центре. Для успешной сдачи достаточно ответить правильно на 8 из 10 вопросов за 20 мин.