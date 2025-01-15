Проезд по МСД в часы пик по будням станет платным с 15 февраля

Проезд останется бесплатным в остальное время, в том числе в выходные и праздники

Южный участок Московского скоростного диаметра у станции МЦД Печатники в Москве Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - С 15 февраля изменятся правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД), для автомобилей с московскими и подмосковными номерами в утренний и вечерний часы пик по будням проезд станет платным.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, оно опубликовано в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Документом признается утратившим силу пункт 1.2, согласно которому проезд по МСД транспортных средств, на чьих государственных регистрационных знаках (ГРЗ) содержатся цифровые коды Москвы или Московской области, осуществляется без взимания платы.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что изменения будут введены только по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, "чтобы не достигать предельной перегрузки дороги". В остальное время, в том числе в выходные и праздники, правила проезда будут такими же, поездка будет бесплатной. Правила транзитного проезда ЦКАД-МСД-ЦКАД не меняются.

Тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

В ведомстве пояснили, что проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

Участки МСД и стоимость проезда

С 15 февраля диаметр будет разделен на девять участков: Бусиновская развязка - Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе - Ярославское шоссе, Ярославское шоссе - Щелковское шоссе, Щелковское шоссе - шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов - Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов - Волгоградский проспект, Волгоградский проспект - Каширское шоссе, Каширское шоссе - улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов - Варшавское шоссе.

Стоимость проезда по каждому из участков составит пять рублей. По данным департамента, в среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку.

Для каких категорий проезд останется бесплатным

Правила проезда по МСД не меняются для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области – их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок будет проанализировано после 2025 года.

Водители каршеринга будут оплачивать проезд аналогично другим автомобилистам, оплата будет проводится через оператора каршеринга, пояснили в дептрансе.

На кого повлияют изменения

Изменения коснутся 0,4% всех автомобилистов Москвы. По данным ведомства, лишь 30-40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы – всего 80 машин в сутки.

Способы оплаты

Как сообщили в департаменте транспорта, стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж.

Оплата будет построена через приложение "Парковки России". Оплатить проезд также можно будет на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах - например, на Госуслугах или в приложениях банков (Сбер, ВТБ и других), в случае привязанного ГРЗ и при включенных уведомлениях.

В дептрансе рекомендуют включить уведомления, оповещающие о выставленном счете. Также в приложении "Парковки России" возможно подключить автооплату, тогда стоимость проездов будет автоматически списываться с привязанной банковской карты с соответствующим push-уведомлением при положительном балансе счета.

Цель изменения правил проезда

"Нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте транспортного комплекса.

В дептрансе отметили, что аналогичные правила будут использованы в будущем для проезда по строящейся автодороге Солнцево-Бутово-Видное.

Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры, добавили в ведомстве.