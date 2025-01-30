Смс-оповещения из реанимации стали доступны во всех взрослых больницах Москвы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сервис смс-оповещений, благодаря которому родственники находящегося в реанимации пациента могут узнать о его состоянии, стал доступен во всех взрослых стационарах столицы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Прошлым летом мы запустили уникальный сервис, благодаря которому родственники могут узнать о состоянии пациента посредством ежедневных смс-сообщений. (...) Проект был очень хорошо воспринят москвичами - с июня всего было отправлено уже около 120 тыс. таких сообщений. Теперь сервис стал доступен во всех взрослых стационарах Москвы, которые перешли на цифровой формат работы", - сказала Ракова журналистам в четверг.

Она уточнила, что для подключения сервиса смс-информирования родственнику необходимо обратиться к врачу реанимационного отделения, который проставит в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) соответствующую отметку о подключении.

В сообщении содержится информация об основных показателях здоровья пациента реанимационного отделения: температура, пульс, артериальное давление, сатурация, частота сердечных сокращений и дыхание. В ежедневном отчете отмечено, находится ли пациент в сознании, подключен ли к аппарату искусственной вентиляции легких, и оценивается динамика выздоровления.