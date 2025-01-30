Спасатели нашли 18 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полиция Вашингтона сообщила об обнаружении на данный момент 18 тел погибших в результате столкновения самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа. Об этом сообщает в четверг американский телеканал CBS News.

Выживших, по их данным, пока не обнаружено.

Столкновение произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак

Аэропорт приостановил работу до утра пятницы по местному времени.