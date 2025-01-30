Поиск

Спасатели нашли 18 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели нашли 18 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полиция Вашингтона сообщила об обнаружении на данный момент 18 тел погибших в результате столкновения самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа. Об этом сообщает в четверг американский телеканал CBS News.

Выживших, по их данным, пока не обнаружено.

Столкновение произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак

Аэропорт приостановил работу до утра пятницы по местному времени.

США American Airlines Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ФБР не увидели признаков терроризма в авиакатастрофе в Вашингтоне

Нефть Brent подорожала до $76,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 30 января

Самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона

Самолет с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона

Уолл-стрит закрылась в минусе на нежелании ФРС быстро снижать ставки

Уолл-стрит закрылась в минусе на нежелании ФРС быстро снижать ставки

Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции

Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции

Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Что произошло за день: среда, 29 января

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5781 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });