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Экс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолета

Экс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолета
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту разбившегося пассажирского самолета в США, сообщил "Матч ТВ".

Ранее спортивный агент Ари Закарян заявил телеканалу, что представители отечественного фигурного катания присутствовали на этом рейсе.

"Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые", - сказал он.

Шишкова и Наумов выступали в паре в СССР, а затем за Россию. Выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. В последние годы работали тренерами в США.

Столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон). Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

СМИ сообщали, что в самолете находились несколько фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США по фигурному катанию.

Пока обнаружены тела 18 погибших.

Хроника Авиакатастрофа в Вашингтоне
Евгения Шишкова Вадим Наумов Потомак American Airlines США Ари Закарян
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