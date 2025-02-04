В правоохранительных органах считают, что взрыв в ЖК "Алые паруса" совершил смертник

Сотрудники полиции у ЖК "Алые паруса" Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв в подъезде московского ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, согласно одной из версий, мог совершить смертник, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Подрыв в жилом доме в "Алых парусах", согласно приоритетной версии, совершил смертник. По предварительным данным, он привел в действие взрывное устройство, которое принес с собой. Проверяется версия о том, что он является уроженцем Армении", - сказал собеседник "Интерфакса".

По данным правоохранительных органов, приоритетной версией этого преступления является "передел сфер влияния".

Вместе с тем, не исключается и так называемый украинский след. "Если причастность украинских спецслужб к преступлению будет установлена, уголовное дело будет переквалифицировано на другую статью УК", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник в подъезде жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб Саркисян.

По данным из открытых источников, он возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО.

В настоящее время обстоятельства взрыва расследуются по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, заявили журналистам в Следственном комитете РФ (СКР).

Ранее сообщалось, что на месте взрыва погиб еще один человек. По предварительной информации, он и был смертником.