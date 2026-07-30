Соучастник теракта в московском ЖК "Алые паруса" Манукян приговорен к 22 годам

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Ваража Манукяна, соучастника теракта в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб основатель одного из добровольческих батальонов в зоне СВО Армен Саркисян, передает корреспондент "Интерфакса".

Также суд конфисковал в доход государства его автомобиль и назначил осужденному штраф в размере 500 тыс. рублей.

Как ожидается, защита Манукяна обжалует приговор.

Манукян признан виновным в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ)"

Ранее в Следственном комитете сообщали, что теракт был спланирован сотрудниками СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По версии следствия, для совершения преступления они привлекли Манукяна и Паруйра Матевосяна, а также иных лиц.

Манукян обеспечил перевозку и передачу самодельного взрывного устройства другим соучастникам.

В СК сообщали, что 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома на Авиационной улице "Матевосян сообщил организаторам преступления, что Саркисян приближается к нему в сопровождении охранников". "В это время один из соучастников дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство, находившееся у Матевосяна. В результате детонации Саркисян и исполнитель преступления Матевосян погибли на месте", - сообщало ведомство.

В отношении Матевосяна уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью, а отношении других соучастников и заказчиков уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.