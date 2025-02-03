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Медики и полиция подтвердили гибель одного человека при взрыве в жилом комплексе в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, четверо, по предварительным данным, пострадали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.

"В настоящее время они (пострадавшие - ИФ) госпитализированы в многопрофильные стационары. Проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил в ведомстве.

Данные об одном погибшем и четырех пострадавших подтвердили и в московском главке МВД.

"Сегодня в полицию поступило сообщение об инциденте в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице. Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения", - сказали журналистам в управлении.

Там добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в понедельник в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что один человек погиб при взрыве в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы. Еще четыре человека, также по предварительным данным, пострадали.

Ранее в правоохранительных органах сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, в результате взрыва погиб Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. По данным из открытых источников, Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО.

Однако позднее появились уточненные данные правоохранительных органов, согласно которым Саркисян не погиб, а получил тяжелое ранение. "Саркисян госпитализирован. Его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Москвы журналистам сообщили, что ведомство "контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на ул. Авиационная".

На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. "Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве, не уточнив, по какой статье возбуждено дело.

В столичной прокуратуре сообщили, что по поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл первый его заместитель Сергей Савенков.

В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, не уточнив квалификацию события.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал руководитель главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.

Москва Армен Саркисян
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