Пострадавший от взрыва в московском жилкомплексе Армен Саркисян умер в больнице

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, получивший тяжелое ранение в результате взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, скончался в реанимации, заявили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) подтвердили, что "несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении".

Ранее собеседники "Интерфакса" сообщили, что Саркисян убит в результате покушения, но затем уточнили, что он в критическом состоянии был доставлен в больницу и за его жизнь борются врачи.

По данным из открытых источников, Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО.

В понедельник в подъезде жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. В результате один человек погиб, его личность устанавливается. Еще четыре человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

В московском главке МВД рассказали, что в результате инцидента в подъезде жилого дома было повреждено остекление фойе первого этажа, а также возникло задымление.

Обстоятельства взрыва в доме на Авиационной улице в Москве расследуются по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, сообщили в СКР.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; убийство общеопасным способом; незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что "на месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве".

"В настоящее время осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.