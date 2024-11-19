В Москве представили план мероприятий празднования 80-летия Великой Победы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который представили в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.

"Сегодняшняя наша встреча даёт старт юбилейным мероприятиям в честь 80-летия Победы. Важно, чтобы в огромном количестве предстоящих акций, проектов и мероприятий каждый сможет найти что-то значимое лично для себя, чтобы не только помнить о подвигах наших предков, но и ощутить сопричастность к самому празднику. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и только продолжает дополняться", - сказала на презентации министр культуры РФ Ольга Любимова, которая руководит рабочей группой оргкомитета по координации выполнения плана основных мероприятий.

Мероприятия плана разделены на четыре тематических раздела и предусматривают торжественные мероприятия, мемориализацию памятных дат и увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также большое количество социально значимых проектов, творческих мероприятий и даже простых небольших акций, в реализации которых участвуют почти все профильные ведомства: МИД, Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры, Минспорт, Минтранс, Минцифры, МВД, Росмолодёжь, а также просветительские, общественные и патриотические организации и движения.

Ключевые события и выставочные проекты

Среди ключевых событий, которые отметила министр, как уже ставшие традиционными акции, такие как "Свеча памяти", "Сад памяти", "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк", так и новые.

В целях увековечения памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, Российское военно-историческое общество совместно с Союзным государством реализует проект по созданию скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги". В соответствии с поручением президента, Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку "Великая Отечественная война: документы и артефакты".

Министр отметила, что в рамках празднования 80-летия Победы, выставки пройдут в федеральных музеях, среди которых Музейно-выставочный центр "Росфото", музеи-заповедники "Московский Кремль" и "Куликово поле".

"Основной площадкой культурно-просветительских мероприятий празднования в 2025 году станет Музей Победы (...) Здесь откроется новая масштабная экспозиция "Путь к Победе", посвящённая ратному подвигу солдат Красной Армии. Уникальность проекта состоит в том, что наряду с подвигами военачальников и героев он покажет и судьбы самых простых бойцов, раскроет природу массового героизма, а также вклад каждого региона нашей страны и стран СНГ в Победу", - уточнила министр.

Открытие экспозиции будут сопровождать интерактивные экскурсионные программы, специальные выставки и презентации уникальных архивных документов.

В апреле будет представлен выставочный проект - "80 лет под знаком Победы". Как отметила Любимова, его концепция состоит в том, чтобы показать, чего достигла страна благодаря Великой Победе. Акцент будет сделан на главных событиях и достижениях каждого из восьми послевоенных десятилетий.

Ещё один спецпроект, о котором рассказала министр, - "Вернисаж Победы", где помимо известных живописцев будут представлены работы молодых художников и скульпторов, которые отберут по итогам конкурса на тему "Взгляд на Великую Победу сквозь призму искусства".

В течение года будет проходить спецпроект "Легенды советского кино", в рамках которого пройдет серия выставок афиш и плакатов советских кинолент из собрания Госфильмофонда и Музея кино, каждая из которых будет сопровождаться ежемесячными бесплатными показами в е кинотеатре Музея Победы "Поклонка".

В 2025 году состоится пятый Международный фестиваль правильного кино, для участия в котором отберут более 250 картин, в том числе из стран СНГ и БРИКС. Государственный центральный музей кино готовит цикл общедоступных лекций о работе фронтовых кинооператоров и творческих объединений в военные годы.

Также запланирован Международный историко-культурный форум "Победа в единстве".

"Подобного рода программы состоятся и в других регионах страны, которые также станут центрами всероссийского празднования Победы: это, конечно, музеи-заповедники "Сталинградская битва" в Волгограде и "Прохоровское поле" в Белгородской области, музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке, мемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе, а также в нашем Музее мирового океана в Калининграде", - уточнила министр.

Проекты федеральных театров

Активную подготовку к юбилею, как уточнила Любимова, ведут федеральные театры. Так, Национальный драматический театр в Санкт-Петербурге представит видеофильм о военных годах Александринки, выставку уникальных фотографий и документов, издание архивного альбома.

Большой театр России готовит выставку "Война и музыка" и планируется масштабные гастроли в Самару - бывшем Куйбышеве, где театр работал в годы эвакуации. Малый театр России организует выставку уникальных архивных материалов "Фронтовой филиал Малого" в Когалыме, а также тематическую экскурсию "Малый театр - фронту".

Новосибирский театр оперы и балета готовит мероприятия, рассказывающие о сохранении культурных ценностей СССР в эвакуации.

Кроме того, мероприятия запланированы в федеральных библиотеках.

Всероссийские акции и просветительские проекты

В рамках празднования 80-летия Победы состоятся два крупнейших всероссийских фестиваля народного творчества: это финал "Салюта Победы" и "Вместе мы - Россия". На площадке кинотеатра "Иллюзион" в юбилейный год пройдут тематические проекты Госфильмофонда России: праздничный концерт, показы фронтовой кинохроники и документальных фильмов о ветеранах, тематическая кинопрограмма игровых фильмов разных лет.

"На все эти мероприятия, безусловно, в качестве почётных гостей будут приглашены ветераны", - подчеркнула министр.

Кроме того, как уточнила Любимова, в юбилейном году готовится несколько масштабных международных просветительских проектов, среди которых "Диктант Победы", Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа".

"Нас ожидают и новые интересные мероприятия. Например, акция "Чтения Победы" с участием звёзд театра и кино. Первое мероприятие этого цикла пройдёт совсем скоро, 5 декабря, и будет приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году", - отметила Любимова.

Уже в этом году будут представлены первые события проекта "Победа одна на всех", который посвящён вкладу народов советских республик в Великую Победу. Кроме того, будет несколько проектов о медицинских и научных работниках в годы войны, например, "Медицинский полк" и "Научный полк".

Министр сообщила о запуске обновлённого официального сайта празднования may9.ru, который будет пополняться информацией по всем акциям и проектам.

"Наша общая задача - отметить этот юбилей, отдав дань памяти подвигу нашего народа", - подчеркнула Любимова.