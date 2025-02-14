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В Москве усилили контроль за водоемами из-за хрупкого льда

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Москве спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, чтобы не допустить несчастные случаи на льду, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед из-за перепадов температуры воздуха стал рыхлым и хрупким, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть", - сказал он через телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, только за январь на водоемах спасли восемь человек.

"Поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал заммэра.

На Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном Бору толщина льда составляет от 3 до 7 см, в заливах и поймах - от 4 до 17 см, в остальных местах река свободна ото льда, на Химкинском водохранилище - примерно 19 сантиметров, на внутренних водоемах - от 10 до 24 см, на прудах в новой Москве - до 15 см.

Замеры толщины льда проводятся регулярно в местах несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

Петр Бирюков ЖКХ Химки Москва-река Москва Серебряный Бор
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